Путин в четвертый раз приехал на выставку-форум «Россия»

Эксперты оценили кампанию по выдвижению кандидатов в президенты России

Политолог Шаповалов: Президентская кампания в России идет с четкостью отстроенной машины

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В нынешней кампании по выборам президента РФ доминирующее положение и в информационной повестке, и в событийном ряде демонстрирует Владимир Путин», – отметил модератор дискуссии Фирдус Алиев, управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом. По его словам, Путин сформировал собственную повестку, проводит необходимые мероприятия, где обсуждаются вопросы экономики и промышленности, создания новых инфраструктурных проектов, которые учитывают интересы разных социальных групп.

«Также Путин совершил обстоятельные и содержательные поездки на Дальний Восток – на Чукотку и в Хабаровский край. Затем в Калининградскую область, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Он ведет спокойную, уверенную кампанию. Очевидна тотальная поддержка кандидата: в его поддержку собрано больше 3,5 млн подписей», – напомнил аналитик.

При этом риторика и поведение кандидатов должны соответствовать уровню выборов президента страны, то есть самому высокому уровню электоральной кампании, отметил Сергей Чернаков, политтехнолог, руководитель проекта «Экспертные клубы России». И в этой связи некоторые кандидаты явно недорабатывают. Среди них – представитель КПРФ Николай Харитонов. «Политическая риторика коммунистов прошлого была устремлена в будущее. Сейчас же во время кампании КПРФ мы видим позицию «взять и поделить». Это уже не работает. Коммунисты не угадали с Николаем Харитоновым, который ведет совершенно неяркую кампанию», – указал он.

Эксперт также подверг критике кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова, который поставил свою подпись за Бориса Надеждина. «Как можно ставить подпись в поддержку кандидата, который не соответствует уровню избирательной кампании? Зачем карнавализировать выборы подобными выходками? Я это отношу к политической незрелости», – рассуждает Чернаков.

На этом фоне в более выигрышной позиции оказался кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, который выступил с заявлениями в поддержку малого бизнеса и регионов. ЛДПР ведет классическую партийную кампанию. «Мы видели огромное количество кампаний, которые возглавлял и реализовывал Жириновский. В данном случае у них идет та же базовая агитационная работа: автобусы, которые в свое время Жириновский отправлял по всей стране для поиска способов коммуникации в регионах, те же знаменитые посещения рынков. Слуцкий во многом все это повторяет», – отметил Алиев.

Действия других участников президентской гонки проанализировал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

«Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов, показав, что он и его «Российский общенародный союз» – патриоты, они за Путина. Что касается Андрея Богданова – он один из немногих, кто мог собрать реальные, качественные подписи. Но иностранный счет этому помешал, и он отказался от участия в избирательной кампании. Тем не менее Богданов напомнил о себе, напомнил, что «Российская партия свободы и справедливости» существует», – сказал Данилин.

«Борис Надеждин – либеральный кандидат, какими в свое время были Ксения Собчак, Григорий Явлинский и другие. Я думаю, что Надеждину будет тяжело зарегистрироваться. Ирина Свиридова, которая является представителем «Демократической партии России», тоже напоминает о себе, показывает, что она – за президента, что она лояльный политический персонаж. У Рады Русских, очевидно, нет никаких шансов и политических перспектив. Это просто попытка привлечь внимание. Очень тяжело сдавать подписи людям, которые не имеют поддержку в обществе», – указал эксперт.

«Если же говорить о внешней реакции на российскую электоральную кампанию, то президентские выборы в России привлекают внимание всего мира», – сказал Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ. По его словам, кампания только набирает обороты, но она уже «яркая, интересная, в ней представлены разнообразные политические оттенки и стратегии». «Все идет с четкостью хорошо отстроенной машины. У нас лидерская кампания, и на Западе, думаю, ни у кого нет сомнений в том уровне поддержке Путина, который есть у нас в стране», – указал политолог.

Впрочем, это не отменяет попыток Запада добиться делегитимизации выборов в России, подчеркнула Алена Булгакова, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

«Наши граждане и институты вовлечены во всестороннее и беспристрастное наблюдение за выборами. Наша задача – еще больше вовлечь в этот процесс максимальное количество людей. У нас выстроена огромная система общественного наблюдения, она есть в каждом регионе. В активе НОМ уже более 800 электоральных экспертов по всей стране. В целом мы планируем подготовить свыше 200 тыс. наблюдателей», – сообщила директор НОМ.

Помимо этого, она рассказала, что сейчас в ЦИК проводится проверка подписей с помощью искусственного интеллекта. «Нейросеть тоже участвует в процедуре проверки подписных листов и иных документов. Она никоим образом не заменяет традиционную проверку. Но такой симбиоз искусственного интеллекта и лучших почерковедов дает результат с низким процентом ошибок», – заключила Булгакова.