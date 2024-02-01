Путин открыл сеть современных университетских кампусов

Tекст: Вера Басилая

Главы регионов и руководители вузов рассказали Путину о каждом из проектов.

Так, в Москве был открыт исследовательский центр и многофункциональный библиотечный корпус на территории кампуса МГТУ им. Баумана, в Альметьевске в Татарстане – научно-исследовательский и учебный центр «Высшая школа нефти».

В Югре в городе Когалыме открыт филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета, созданный «Лукойлом» и Минобрнауки России по соглашению между двумя регионами, передает ТАСС.

Также была введена в строй первая очередь межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе. Это 12-этажное здание в центральной части города площадью 37 тыс. кв. метров с 20 лабораториями, образовательными и научными мощностями вузов Башкирии.

Ранее Путин по ВКС открыл совещание о реализации проекта по созданию сети современных кампусов.