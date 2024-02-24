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Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу
Зампред Совбеза Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу
Запреты Запада направлены не на российские власти и бизнес, а против всех россиян, это нужно запомнить и мстить им везде, где только можно, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале он указал на то, запреты Запада направлены не против властей или бизнеса в стране, а против всего населения России.
«Резон понятен – чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру. Пусть они все страдают там», – отметил Медведев.
Политик пояснил, что в этом случае россиянам нужно запомнить это, принять тот факт, что они – наши враги, и мстить им везде, где только можно.
В частности, Медведев предложил создавать трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира, причем делать это «постоянно, системно и максимально открыто».
«Также осуществлять на их территории иную активность, о которой не принято говорить публично. На войне как на войне», – подчеркнул он.
Ранее Медведев заявил о колоссальном авторитете президента Владимира Путина в России.