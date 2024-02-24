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    Игорь Караулов Игорь Караулов От фронта исходит свет совести

    СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

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    24 февраля 2024, 12:13 • Новости дня

    Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу

    Зампред Совбеза Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу

    Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Запреты Запада направлены не на российские власти и бизнес, а против всех россиян, это нужно запомнить и мстить им везде, где только можно, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал на то, запреты Запада направлены не против властей или бизнеса в стране, а против всего населения России.

    «Резон понятен – чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру. Пусть они все страдают там», – отметил Медведев.

    Политик пояснил, что в этом случае россиянам нужно запомнить это, принять тот факт, что они – наши враги, и мстить им везде, где только можно.

    В частности, Медведев предложил создавать трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира, причем делать это «постоянно, системно и максимально открыто».

    «Также осуществлять на их территории иную активность, о которой не принято говорить публично. На войне как на войне», – подчеркнул он.

    Ранее Медведев заявил о колоссальном авторитете президента Владимира Путина в России.

    23 февраля 2024, 20:03 • Новости дня
    Появилось видео уничтожения американского ЗРК Patriot

    Минобороны опубликовало видео уничтожения ЗРК Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot опубликовало в пятницу Министерство обороны России.

    Ракетные войска ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием, поражены пусковая установка комплекса, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ролике зафиксировано, как после поражения ЗРК на место прибыла эвакуационная группа из нескольких автомобилей.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили два украинских военных воздушных судна.

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    23 февраля 2024, 20:19 • Новости дня
    Блинкен назвал новый пакет санкций против России самым большим в истории

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Очередные антироссийские санкции со стороны США – самый крупный список рестрикций, введенный Вашингтоном против Москвы, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Новый пакет санкций включил в себя самое большое количество ограничений, которые когда-либо вводились против России, заявил Блинкен, передает ТАСС.

    Экспортные ограничения ввели более чем против 500 физлиц и юрлиц в ответ на начало СВО на Украине, добавил он.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Вашингтон своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной.

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    23 февраля 2024, 19:28 • Новости дня
    Посол Антонов: США хоронят возможности стабилизации отношений с Россией

    Посол России в Вашингтоне Антонов: США хоронят все возможности стабилизации отношений с Россией

    Посол Антонов: США хоронят возможности стабилизации отношений с Россией
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Белый дом пытается демонстрировать «решимость и лидерство», при нанесении ударов по России он хочет решить внутренние задачи, заявил Антонов, передает ТАСС.

    Американская администрация хочет заставить Конгресс согласиться выделением миллиардов долларов на поддержку киевского режима даже вопреки осознанию его развала.

    Своими действиями администрация «хоронит все те крупицы», на которые можно было надеяться на гипотетическую стабилизацию отношений России и США.

    Санкции Вашингтона против Москвы представляют собой «циничную попытку вмешаться во внутренние дела» России, заставить ее отказаться от защиты «коренных национальных интересов», и внести раскол в российское общество.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что против России введут более 500 санкций из-за СВО на Украине и смерти Алексея Навального.

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    24 февраля 2024, 02:30 • Новости дня
    Депутат Рады заявил о готовности Украины воевать с Китаем на стороне США

    Депутат Рады заявил о готовности Украины воевать с Китаем, Ираном и КНДР на стороне США

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина готова воевать с Китаем, КНДР, Ираном и любой другой страной на стороне США, заявид депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    «Мы, украинцы, готовы стоять плечом к плечу с Соединенными Штатами в окопах возле Тегерана или в Северной Корее, или рядом с Пекином, разницы нет», – заявил Гончаренков в интервью американской телекомпании CNN, передает ТАСС.

    Он добавил, что Украина «достаточно сильна» и является «очень важным союзником» США, поэтому, как считает депутат Рады, Вашингтон должен продолжать оказывать помощь Киеву.

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    23 февраля 2024, 15:33 • Новости дня
    Байден анонсировал более 500 санкций против России
    Байден анонсировал более 500 санкций против России
    @ Yuri Gripas/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США введут более 500 санкций против России из-за СВО на Украине и смерти Алексея Навального, сообщил президент США Джо Байден, об этом говорится на сайте Белого дома.

    Он заявил, что санкции будут направлены против лиц, связанных с тюремным заключением Навального. Кроме того, рестрикции затронут финансовый сектор России, ее оборонно-промышленную базу, сети закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах, передает ТАСС.

    Также США вводят экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций за оказание скрытой поддержки России.

    Кроме того, Вашингтон, по словам Байдена, принимает меры по «дальнейшему сокращению доходов России от энергоносителей».

    Помимо этого, глава США заявил, что поручил усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, «кто борется за демократию по всему миру».

    Напомним, ЕС ввел новые санкции против России, в том числе ограничив поставки деталей для дронов.

    Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ.

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    24 февраля 2024, 01:58 • Новости дня
    США перехватили над Ютой высотный аэростат

    Аэрокосмическая оборона США перехватила над Ютой высотный аэростат

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) перехватили высотный аэростат над штатом Юта.

    Отмечается, что аэростат передвигался над территорией США на высоте 13-14 км.

    По словам источников, аэростат угрозы для нацбезопасности не представлял, передает ТАСС со ссылкой на канал ABC.

    Ранее сообщалось, что военные США заметили неопознанный аппарат в небе на западе страны, происхождение и назначение которого до сих пор остаются неизвестными.

    Около года назад США зафиксировали в своем воздушном пространстве аэростат КНР со шпионским оборудованием, который пролетал над американской территорией в течение нескольких дней и, в конечном счете, был сбит военными.

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    24 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    MWM: Украине будет тяжело заменить уничтоженные ЗРК Patriot
    MWM: Украине будет тяжело заменить уничтоженные ЗРК Patriot
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украине будет сложно заменить уничтоженные ЗРК Patriot в связи с проблемами с поставками от Запада, пишет американский журнал Military Watch.

    Отмечается, что российские военные успешно нанесли удар по используемой ВСУ системе ПВО Patriot c ракетами MIM-104, передает РИА «Новости».

    В материале указано, что поражены пусковая установка класса «земля-воздух», боеприпасы и другие неуказанные компоненты.

    Также журнал пишет о том, что удар по системе ПВО могли нанести как ракетами «Кинжал», так и «Искандерами».

    Так, обозреватели заметили, что Киеву будет тяжело заменить уничтоженные части западного комплекса противовоздушной обороны из-за прекращения поддержки со стороны Запада.

    Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot.

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    24 февраля 2024, 07:47 • Новости дня
    Трамп заявил, что весь мир смеялся над США после вывода войск из Афганистана

    Дональд Трамп заявил, что весь мир смеялся над США после вывода войск из Афганистана

    Трамп заявил, что весь мир смеялся над США после вывода войск из Афганистана
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Весь мир смеялся над США после решения президента Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана, заявил бывший президент страны Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина.

    «Когда вы думаете о том, что произошло в Афганистане, наша страна прошла через ад. Над нами смеялись во всем мире... Мы стали посмешищем... У нас нет лидера, которого уважали бы. Как можно уважать этого парня? Он не может связать два предложения», – передает слова Трампа ТАСС.

    Экс-президент и претендент на новый срок заявил, что при администрации демократа Байдена «многое произошло», и заявил, что предотвратил бы конфликты на Украине и в секторе Газа.

    Ранее сообщалось, что Байден поручил помощникам выставить Трампа невменяемым и непригодным для второго срока.

    Он велел «более решительно сосредоточиться на подстрекательских комментариях» Трампа и обращать больше внимание общественности на «сумасшедшие» речи бывшего хозяина Белого дома.

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    24 февраля 2024, 11:07 • Новости дня
    В МИД сочли бессмысленным контакт с США по вопросу о ядерном оружии в космосе

    Замглавы МИД Рябков назвал бессмысленным контакт с США по угрозе размещения ядерного оружия в космосе

    В МИД сочли бессмысленным контакт с США по вопросу о ядерном оружии в космосе
    @ NASA/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия не видит смысла вести диалог с США по угрозе размещения ядерного оружия в космосе, Вашингтон выдвигает абсурдные обвинения, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Причина понятна – абсурдность американских обвинений нас в намерении якобы развернуть какие-то системы с ядерным компонентом оружейного свойства в космосе», – передает ТАСС его слова.

    Он указал на заявление президента России Владимира Путина о том, что у Москвы нет намерений размещать ядерное оружие в космосе.

    Появление такого оружия в космосе технически нецелесообразно, добавил Рябков. Также представитель МИД указал на то, что «здравомыслящие представители международного сообщества» понимают, что заявления США ничем не обоснованы.

    Рябков сообщил, что Москвы не планирует выходить из Договора о космосе 1967 года, который устанавливает принципы освоения космического пространства.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что Россия не размещает в космосе ядерное оружие.

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    23 февраля 2024, 18:20 • Новости дня
    НСПК: Платежная система «Мир» не ограничивала работу с иностранными партнерами
    НСПК: Платежная система «Мир» не ограничивала работу с иностранными партнерами
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Со стороны платежной системы «Мир» не существует ограничений на работу с зарубежными партнерами, заявили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

    На стороне «Мир» нет ограничений по работе с иностранными партнерами, решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре заграничные банки принимают самостоятельно, заявили в НСПК ТАСС.

    В пятницу министерство финансов США ввело санкции в отношении НСПК. Под санкции попали банки «Авангард», «Международный финансовый клуб» (МФК), «Ростфинанс», Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк и Быстробанк.

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    23 февраля 2024, 23:57 • Новости дня
    Блинкен: Госдеп ввел санкции против более 250 физлиц и юрлиц из-за СВО

    Блинкен объявил о введении Госдепом санкций против более 250 физлиц и юрлиц из-за СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США внес в свои санкционные списки 250 физических и юридических лиц, чтобы лишить Россию доходов и технологий для ведения СВО, говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

    «Среди наших целей – те, кто участвует в обходе наших экономических ограничений против России, а также те, кто отвечает за наращивание будущих производственных мощностей в энергетическом, металлообрабатывающем и горнодобывающем секторах России», – приводит слова Блинкена ТАСС.

    Отмечается, что ограничения дублируют санкции, который ранее в пятницу ввел Минфин.

    Ранее Блинкен назвал новый пакет санкций против России самым большим в истории. Экспортные ограничения ввели более чем против 500 физлиц и юрлиц в ответ на начало СВО на Украине.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Вашингтон своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной.

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    23 февраля 2024, 18:42 • Новости дня
    Глава МИД Польши Сикорский захотел переубедить конгрессменов по помощи Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что прибыл в Соединенные Штаты, чтобы убедить Вашингтон выделить помощь киевскому режиму.

    Сикорский назвал своей главной миссией в США переубеждение колеблющихся конгрессменов насчет пакета военной помощи Украине, сказал Сикорский, передает РИА «Новости».

    По его словам, только спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступает против этого пакета.

    Также Сикорский заявлял, что неодобрение Конгрессом США пакета военной помощи Украине может спровоцировать часть стран на разработку своего ядерного оружия.

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    23 февраля 2024, 17:33 • Новости дня
    В Польше заявили, что отсутствие помощи Киеву от США приведет к разработке ядерного оружия

    Глава МИД Польши Сикорский: Отказ США от помощи Украине подтолкнет к разработке ядерного оружия в мире

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Неодобрение американским конгрессом пакета военной помощи киевскому режиму может спровоцировать часть стран на разработку своего ядерного оружия, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

    Некоторые страны начнут «страховать» себя от возможных потерь, часть начнет рассматривать возможность разработки своих ядерных программ вооружения, заявил Сикорский Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Если конгресс не примет очередной пакет помощи Киеву, то союзники США разочаруются в их способности оказывать помощь, что окажет серьезные последствия.

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    23 февраля 2024, 22:17 • Новости дня
    Байден по ошибке назвал вдову Навального Иоландой

    Джо Байден по ошибке назвал вдову Алексея Навального Иоландой

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден после встречи с вдовой Алексея Навального Юлией перепутал ее имя, назвав Иоландой.

    «Что мне стало ясно, так это то, что Иоланда собирается продолжать борьбу. Так что мы не отступим», – приводит слова Байдена ТАСС.

    В официальной расшифровке речи президента оговора Байдена зачеркнута, а в скобках указано настоящее имя Навальной.

    Ранее Байдейн пообещал ввести против России более 500 санкций. Он заявил, что санкции будут направлены против лиц, связанных с тюремным заключением Навального.

    Кроме того, рестрикции затронут финансовый сектор России, ее оборонно-промышленную базу, сети закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах.

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    23 февраля 2024, 17:05 • Новости дня
    NYT: Санкции США не смогли изолировать Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обеспечила финансовую и политическую устойчивость, которая грозит пережить противодействие Запада, сообщила газета The New York Times.

    Издание пишет, что сила России основана на огромных запасах нефти и природного газа. С начала СВО на Украине администрация президента США Джо Байдена начала применять экономические санкции и призывая к коллективной обороне международного порядка. Вашингтон таким образом пытался наказать Россию «политическим изгнанием» и пытался заставить  компании и страны разорвать связи с Москвой, передает РИА «Новости».

    Как отметила газета, спустя два года Россия оказалась «не в такой изоляции, как надеялись американские чиновники», также выросло влияние Москвы на некоторые регионы Азии, Африки и Южной Америки.

    По оценкам The New York Times, несмотря на заверения американских чиновников о крупном стратегическом поражении России, «за пределами Северной Америки и Европы имеются свидетельства обратного»: Китай, Индия и Бразилия покупают у Москвы нефть в рекордных количествах, растут экономические отношения с другими странами.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что против России введут более 500 санкций из-за СВО на Украине и смерти Алексея Навального.

    Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании получили новые возможности из-за введенных западных санкций, они «не жадничают» и вкладываются в свое развитие.

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