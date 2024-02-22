Медведев заявил о колоссальном авторитете Путина в России

Tекст: Ольга Никитина

Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС, напомнил, что съезд «Единой России» единогласно поддержал самовыдвижение Путина на мартовских президентских выборах.

«Мы всячески стараемся помочь в продвижении нашего кандидата, хотя и так у Владимира Владимировича [Путина] в этом смысле все в порядке, он обладает колоссальным авторитетом в нашей стране», – сказал Медведев.

Говоря о предвыборной программе Путина, зампред СБ отметил, что кандидат формирует ее сам. Более того, эта программа, по его словам, может быть шире, чем программа «Единой России».

Он подчеркнул, что Путина поддерживают не только те, кто голосует за «Единую Россию», и отметил, что партия будет готова к тому, чтобы реализовать те идеи, с которыми кандидат идет на выборы. «Часть из них, по сути, в таком предвыборном ключе, наверное, он озвучит в ходе произнесения послания в конце этого месяца», – предположил Медведев.

Зампред Совбеза России также выразил уверенность, что Путин одержит победу на мартовских выборах с высочайшим результатом.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта.

