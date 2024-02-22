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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выставка «Россия» как символ грандиозного и человечного

    Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская культура убьет украинский национализм

    Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.

    10 комментариев
    22 февраля 2024, 14:45 • Новости дня

    Медведев заявил о колоссальном авторитете Путина в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Кандидат в президенты России Владимир Путин обладает колоссальным авторитетом в стране, заявил зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС, напомнил, что съезд «Единой России» единогласно поддержал самовыдвижение Путина на мартовских президентских выборах.

    «Мы всячески стараемся помочь в продвижении нашего кандидата, хотя и так у Владимира Владимировича [Путина] в этом смысле все в порядке, он обладает колоссальным авторитетом в нашей стране», – сказал Медведев.

    Говоря о предвыборной программе Путина, зампред СБ отметил, что кандидат формирует ее сам. Более того, эта программа, по его словам, может быть шире, чем программа «Единой России».

    Он подчеркнул, что Путина поддерживают не только те, кто голосует за «Единую Россию», и отметил, что партия будет готова к тому, чтобы реализовать те идеи, с которыми кандидат идет на выборы. «Часть из них, по сути, в таком предвыборном ключе, наверное, он озвучит в ходе произнесения послания в конце этого месяца», – предположил Медведев.

    Зампред Совбеза России также выразил уверенность, что Путин одержит победу на мартовских выборах с высочайшим результатом.

    Выборы президента России пройдут 15–17 марта.

    22 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина
    Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Высказывания Джо Байдена, который разыгрывает из себя «голливудского ковбоя», в адрес президента России Владимира Путина оскорбляют только сами США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что хамские заявления из уст американского лидера вряд ли способны уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Однако это, по словам Пескова, является огромным позором для самих Штатов.

    «Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА «Новости» назвал хамские высказывания президента США Джо Байдена в адрес Путина старческим маразмом. Парламентарий отметил, что Байден «впадает в детство», мир кажется ему песочницей, играть в которой может только он сам. Шеремет считает, что капризного ребенка надо перевоспитывать», и выразил уверенность, что американский народ на предстоящих выборах не повторит своей ошибки.

    По его словам, Байден сродни голому королю, который живет в своем выдуманном и мрачном мире.

    Песков также называл резкие высказывания «недопустимой и непростительной» риторикой лидера страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая применила ядерное оружие против Японии, которая «уже была повержена».

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Байден некомпетентен и находится не в своем уме.

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    22 февраля 2024, 12:30 • Новости дня
    Медведев объяснил, почему русские и украинцы – не братские народы

    Медведев: Украинцы и русские – не братские народы, а один народ

    Медведев объяснил, почему русские и украинцы – не братские народы
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Русские и украинцы – это один народ, а не два братских народа, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС, отметил, что о «братских народах» заговорили только в XX веке после разрушения Союза Советских Социалистических Республик. «Это один народ», – повторил он.

    Он отметил, что есть языковые особенности. «Есть русский язык классический, есть южнорусский говор, есть малороссийский говор, включая суржик, которым пользуется значительная часть населения там, есть классический украинский язык», – сказал зампред Совбеза России.

    Это тем не менее не означает, что народы разные, подчеркнул Медведев. «Эти народы тысячу лет были вместе, их разделяли разные исторические события», – отметил Медведев.

    Он напомнил, что в какой-то момент истории Россия «была вынуждена прийти на помощь жителям этих малороссийских территорий и выгнать оттуда всех незваных гостей, поляков и прочих, заключить необходимые соглашения, которые позволили вот этой части России развиваться автономно, а не под пятой отдельных западных стран».

    Медведев отметил, что в состав Украины позднее были включены отдельные территории, которые не имеют прямого отношения к России. В этих регионах Западной Украины другие настроения, другие подходы, «они все время смотрели в определенном направлении», констатировал зампред Совбеза России.

    Россия, по его словам, всегда с уважением относилась к украинским классикам и историческим персонажам, кроме бандеровцев. «Я имею в виду и [Тараса] Шевченко, хотя он значительную часть произведений писал на русском, Лесю Украинку. Я уже не говорю про [Николая] Гоголя, который вообще является одним из выдающихся русских и украинских писателей», – отметил Медведев.

    Также Медведев отметил, что участь президента Украины Владимира Зеленского печальна, в истории он останется кровавым клоуном. «Ну и, наверное, запомнится тем, что он филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано», – отметил зампред Совбеза России.

    Кроме того, он заявил, что Запад призывает к перемирию на Украине затем, чтобы приостановить российскую спецоперацию и процесс возвращения российских земель «в родное лоно» и дать передышку вооруженным силам Украины.

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    21 февраля 2024, 21:54 • Новости дня
    Медведев о перебежчике Кузьминове: Собаке – собачья смерть

    Медведев жестко высказался об убийстве перебежчика Кузьминова

    Медведев о перебежчике Кузьминове: Собаке – собачья смерть
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев не увидел повода для сожалений по поводу смерти в Испании угнавшего российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова.

    «Собаке – собачья смерть!» – сказал он в интервью российским СМИ, сообщает ТАСС. Медведев отказался развивать эту тему, подчеркнув, что сказал все, что хотел.

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящий момент не располагает информацией о якобы убийстве в Испании летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет. Нарышкин назвал этот угон «грязным и страшным преступлением».

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    21 февраля 2024, 16:05 • Новости дня
    Путин встретился с главой Республики Сербской

    Путин встретился в Казани с главой Республики Сербской Додиком

    Путин встретился с главой Республики Сербской
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком в международном выставочном центре «Казань Экспо».

    Путин поблагодарил Додика за поддержание отношений между странами, передает ТАСС.

    «Представители руководства Республики Сербской у нас регулярно. Мы сотрудничаем по самым разным направлениям. И уверен, что и этот ваш визит пойдет на пользу, мы сможем использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений», – подчеркнул российский президент.

    Перед визитом в Казань президент Республики Сербской находился с рабочим визитом в Белоруссии, где провел переговоры с президентом страны Александром Лукашенко.

    Ранее сообщалось, что президент Республики Сербской исключил вступление в НАТО.

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    22 февраля 2024, 11:05 • Новости дня
    Медведев предложил отправлять «ждунов» из новых регионов в сибирские лагеря

    Зампред Совбеза Медведев предложил отправлять на перевоспитание «ждунов» из новых регионов в сибирские лагеря

    Медведев предложил отправлять «ждунов» из новых регионов в сибирские лагеря
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Притаившихся в Новороссии и Донбассе вредителей России необходимо изобличать и отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    По его словам, получивших российские паспорта, но продолжающих ждать новые танки «ждунов» нужно отправлять на перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря, передает ТАСС.

    Медведев подчеркнул, что на самом деле тех, кто ждет прихода украинских танков, «не так много», однако есть те, кто просто ожидает, кто победит, чтобы занять его сторону.

    «Такие люди там, безусловно, есть. Тем не менее мы должны работать со всеми... Надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда», – резюмировал политик.

    Ранее Медведев назвал серьезные последствия попыток отнять у России новые регионы.

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    21 февраля 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин дал старт Играм будущего в Казани
    Путин дал старт Играм будущего в Казани
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в Казани дал старт международному мультиспортивному турниру «Игры будущего». Торжественная церемония открытия состоялась в выставочном центре «Казань-Экспо».

    «В добрый путь», – объявил российский лидер после того, как он и другие лидеры стран СНГ выступили перед участниками церемонии, передает ТАСС.

    Напомним, Владимир Путин вместе с лидерами других стран принял участие в открытии фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани.

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    21 февраля 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане
    Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане.

    Такое предложение озвучил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Российского государства. «Супер», – отреагировал Путин на эту идею, передает ТАСС.

    Встреча глав России и Казахстана прошла в Казани, где сегодня открывается первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего».

    «Я много раз подчеркивал и еще раз хочу сказать: спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников (на Играх будущего) из более чем 100 стран, из 104 стран приехали, с разных континентов», – сказал Путин.

    Ранее Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

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    21 февраля 2024, 19:56 • Новости дня
    Владимир Путин поприветствовал участников «Игр будущего»
    Владимир Путин поприветствовал участников «Игр будущего»
    @ Сергей Бобылев/РГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вместе с лидерами других стран принял участие в открытии диджитал-турнира «Игры будущего» в Казани.

    «Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», – сказал Путин, передает ТАСС.

    «Игры будущего» являются даром России мировой спортивной семье, они свободны от политической конъюнктуры и двойных стандартов, подчеркнул российский лидер. Путин назвал «Игры будущего» уникальной историей для мирового спорта и подчеркнул, что эта история начинается в России.

    Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину, которые разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал – объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.

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    22 февраля 2024, 02:29 • Новости дня
    Лавров оценил реакцию на интервью Путина Карлсону на Западе

    Лавров отметил «остервенение» на Западе из-за интервью Путина Карлсону

    Лавров оценил реакцию на интервью Путина Карлсону на Западе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    На Западе интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону встретили «с остервенением», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на министерском заседании G20 в Рио-де-Жанейро заявил, что в интервью оказалась «изложена правда, которую западные элиты скрывают от своих избирателей», передает ТАСС.

    Министр подчеркнул двойные стандарты Запада и готовность западных стран пожертвовать дипломатией ради силового противоборства, «гибридных войн» и желания нанести сопернику стратегическое поражение.

    Запад «подтачивает базовые устои международного общения», а «объективный процесс формирования многополярного миропорядка» встречает «серьезное сопротивление», заявил он. Лавров указал, что попираются нормы права, в том числе «суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела и самоопределение народов».

    Лавров обвинил Запад в неоколониализме и попытках прикрыть стремление к доминированию красивыми лозунгами. Он заявил, что Запад «вместо ооноцентричной архитектуры продвигает узкоблоковые альянсы» и «закрытые клубы», делит мир на «цветущий сад» и «джунгли».

    «По непонятным критериям страны вдруг объявляются то демократиями, то диктатурами. Так на практике выглядят пресловутые «правила», которые Запад проталкивает взамен международного права», – сказал он.

    Напомним, Лавров заявил, что интервью Путина вскрыло тот факт, что общество США живет в инфоблокаде.

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    21 февраля 2024, 18:31 • Новости дня
    Путин: Россия может стать лидером по развитию креативных видов спорта
    Путин: Россия может стать лидером по развитию креативных видов спорта
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия имеет все шансы стать лидером по развитию креативных видов спорта, которые сегодня очень популярны у молодежи, заявил российский лидер Владимир Путин, обсуждая с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым проведение Игр будущего.

    Глава государства обратил внимание на то, сколь представительная делегация приехала на турнир из Казахстана. «Ваши ребята, спортсмены, приехали сюда и будут выступать по 13 дисциплинам. Такая команда серьезная у вас, много креативных молодых людей. Для меня даже было неожиданно, что такая представительная делегация из Казахстана», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    Игры будущего пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Соревнования будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

    Ранее Владимир Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане.

    Напомним, в среду российский лидер прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

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    21 февраля 2024, 23:42 • Новости дня
    Медведев заявил о необходимости создать «защитный кордон» на Украине

    Медведев заявил о необходимости создать «защитный кордон» для выполнения задач спецоперации на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Только при условии создания защитного кордона можно будет признать, что задачи специальной военной операции на Украине выполнены, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев подчеркнул необходимость «полностью обеспечить» российские интересы, то есть «выполнить задачи СВО, о которых сказал президент», и «создать необходимый защитный кордон». Данный кордон должен «страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции» – передает ТАСС.

    Оценивая освобождение Авдеевки, Медведев указал, что «такой укрепрайон создавался не год и не два», так что задача была трудной, но российские войска с ней «блестяще справились». «Это, безусловно, крупный успех российских вооруженных сил. Все, кто принимал участие в этой операции – герои», – сказал Медведев.

    Комментируя попытки объяснить провал ВСУ в Авдеевке действиями украинского главкома Александра Сырского, Медведев заявил, что «это, конечно, не сырские какие-то, а это наши доблестные вооруженные силы, которые сконцентрировались, вели длительную подготовку и совершили этот прорыв».

    Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что ширина и границы этой «санитарной зоны» зависят от дальнобойности оружия вооруженных сил Украины.

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    21 февраля 2024, 21:41 • Новости дня
    Эксперт: У Слуцкого удачно получается создавать имидж наследника Жириновского

    Политолог Рудаков: В предвыборной программе Слуцкого много от Жириновского

    Эксперт: У Слуцкого удачно получается создавать имидж наследника Жириновского
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В предвыборной программе кандидата в президенты РФ от ЛДПР Леонида Слуцкого много ярких посланий: обещание списать долги регионам, ввести контроль цен на продукты, отменить налог для малоимущих. Но Слуцкий здесь идет вслед за Жириновским – схожие идеи высказывал прежде и основатель ЛДПР, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. В среду Слуцкий представил свою предвыборную программу.

    «Слуцкий исходит из того, что Жириновский – это популярный политический бренд. Идея «наследия Жириновского» стала стержнем кампании Слуцкого. Мы видим это и по наружной рекламе – бросается слоган «Дело Жириновского живет», и по хорошо узнаваемым особенностям агитационной кампании основателя ЛДПР с агитавтобусами и обязательной раздачей блинов», – заявил Александр Рудаков, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Надо сказать, что такая стратегия приносит свои результаты. Пока что у Слуцкого весьма удачно получается использовать политический ресурс образа Жириновского и создавать себе имидж его наследника», – подчеркнул собеседник.

    Он отметил, что в президентской программе Слуцкого отражены вопросы ЖКХ, образования, медицины, поддержки многодетных семей и малого и среднего бизнеса: «Здесь очень много ярких, запоминающихся посланий – Слуцкий пообещал списать долги регионам, контролировать цены на продукты, в три раза снизить ставку по кредитам в микрофинансовых организациях, а также отменить налоги для бедных».

    Политолог полагает, что в данном случае Слуцкий также идет вслед за Жириновским: «Схожие идеи исходили прежде и от основателя ЛДПР. Впрочем, примерно таким же, как и у Жириновского, выглядит и соотношение элементов популизма и реализуемости в посланиях Слуцкого».

    «С другой стороны, стратегия Слуцкого не сводится только к копированию стилистики и действий Жириновского. Весьма показательна новость о том, что ЛДПР снимет фильм об основателе партии, роль которого, видимо, сыграет Никита Кологривый. Тем самым ЛДПР показывает, что умеет работать и с молодыми лидерами мнений, конкурируя, в частности, с «Новыми людьми», – пояснил аналитик.

    Кандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий в среду представил свою предвыборную программу. Основной тезис программы Слуцкого касается СВО. «Решительный штурм – вот что нужно, чтобы достичь военных целей на Украине. Нацизм снова будет побежден, как и в 1945-м! Разговаривать на той стороне не с кем, надо с ними разобраться раз и навсегда», – заявил Слуцкий. Затем он на украинском языке обратился к военным ВСУ с призывом возвращаться по домам.

    Другие пункты программы кандидата предлагают перераспределить финансирование между субъектами и списать долги регионам, чтобы поднять уровень жизни людей. Также Слуцкий выдвинул инициативу ввести нулевую ставку налогообложения для семей, чей доход ниже 30 тыс. рублей. Кроме того, глава ЛДПР призывает ввести контроль за ценами на продукты питания, развивать малоэтажную застройку, начать освоение новых территорий, а также выплатить 11 трлн рублей «вкладчикам 1990-х».

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    21 февраля 2024, 17:47 • Новости дня
    Эксперт: Герои СВО становятся новой элитой российского общества

    Политолог Данилин прокомментировал вручение президентом госнаград воинским частям и подразделениям ВКС

    Эксперт: Герои СВО становятся новой элитой российского общества
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Недавнее освобождение Авдеевки в ДНР произошло в том числе благодаря высочайшей квалификации и героизму пилотов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В среду президент Владимир Путин вручил госнаграды воинским частям и подразделениям Воздушно-космических сил.

    «Герои СВО – это не просто военные, это элита российского общества. И пусть некоторые еще не осознали этого, но мы прямо сейчас наблюдаем становление этой элиты. Что важно, статус этот присвоен не просто так, а по заслугам, по достоинству, по долгу, выполняемому в ходе спецоперации», – пояснил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Я напомню, что боевые летчики ежедневно на поле боя выполняют операции для поддержки сухопутных сил и подавления противника. К примеру, недавнее освобождение Авдеевки в ДНР произошло в том числе благодаря высочайшей квалификации и героизму пилотов», – указал он.

    «Крайне важно, что наш президент постоянно лично демонстрирует общественное уважение и почет к участникам СВО, к тем, кто рискует жизнью. И глава государства, и общество живут с глубоким уважением и чувством признательности за то, что бойцы защищают Родину, возводя на пьедестал чувство любви к стране. То, что еще недавно можно было считать просто высокопарными словами, теперь стало частью нашей реальности», – резюмировал политолог.

    В среду президент Владимир Путин на аэродроме Чкаловский вручил госнаграды воинским частям и подразделениям Воздушно-космических сил (ВКС). Орденом Суворова он наградил 344-й Государственный центр боевого применения и переучивания летного состава. Орденом Жукова – летчиков 15-й бригады армейской авиации. Орденом Кутузова – 487-й отдельный вертолетный полк.

    «Рад возможности сегодня вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям Воздушно-космических сил. Их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции, совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи», – сказал Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинское небо становится доступнее для российской боевой авиации.

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    21 февраля 2024, 22:59 • Новости дня
    Путин сыграл в фиджитал флорбол

    Путин на полях Игр будущего сыграл в фиджитал флорбол и забил гол

    Путин сыграл в фиджитал флорбол
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин после торжественной церемонии открытия Игр будущего осмотрел зоны проведения турнира, сыграл в фиджитал флорбол (разновидность хоккея с мячом) и забил гол.

    Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел экскурсию для лидеров России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Они посетили стенды гонок дронов, фиджитал сквоша, флорбола, бокса, фехтования, регби и цифрового триатлона, передает ТАСС.

    Также президенты зашли в зал YOTA Phygital Moba, где шел турнир по Dota2, передает РИА «Новости».

    Напомним, состязания будут проходить с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал – объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.

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    22 февраля 2024, 12:19 • Новости дня
    Медведев назвал Байдена «угрозой человечеству» после слов о Путине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден сам является угрозой человечеству и «бесполезным стариком», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова американского главы о президенте России Владимире Путине.

    В предвыборном выступлении в Калифорнии Байден оскорбительно высказался о Путине и при этом заявил, что «экзистенциальной угрозой человечеству» является климат, передает ТАСС.

    По словам Медведева, экзистенциальную угрозу для мира представляет не климат, а бесполезные старики, наподобие Байдена, впавшие в маразм и готовые начать войну против России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что хамские высказывания Байдена не способны задеть Путина, но являются позором для США.

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    Как Россия развивает главные экспортные ворота

    Резкий разворот России на Восток был бы невозможен без модернизации в том числе железнодорожной инфраструктуры. Развитие Восточного полигона РЖД ведется уже не первый год. В этом году ожидается старт третьего этапа. Зачем Россия тратит триллионы рублей на БАМ и Транссиб и какой эффект получит от этого экономика 17 российских регионов? Подробности

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    Запад поставил летчика-предателя Кузьминова в один ряд со Скрипалем и Литвиненко

    Западные и украинские СМИ обвиняют Россию в причастности к якобы убийству в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова. В Британии проводят параллели с другими громкими обвинениями в адрес российских спецслужб, такими как отравления Навального, Скрипалей и убийства Литвиненко. При этом информация о смерти предателя Кузьминова до сих пор не подтверждена, а в самой версии найдено много несостыковок. Подробности

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    Военный врач Иван Демидов: Нелогичные действия спасли нам жизнь

    «Это смертельная рулетка – каждый раз мы не знаем, вернется ли бригада с «ноля» в целости и сохранности. Но всегда надеемся на лучшее». Начальник медицинской части добровольческой бригады «Эспаньола» Иван Демидов (позывной «Ботокс») рассказал газете ВЗГЛЯД об особенностях работы военных медиков на передовой и в ближнем тылу. Подробности

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    СВО превращает экономику Украины в руины

    С начала боевых действий Украина лишилась 30% своей экономики, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Страна потеряла 3,5 млн рабочих мест. Как отмечают эксперты, многие секторы экономики могут быть утрачены навсегда, потому что ситуация ухудшалась все время после Евромайдана, а начало СВО лишь усугубило кризис. В каких сферах Украина понесла наиболее серьезные потери? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    • Россия забрала у Британии ценный подарок

      Госдума России разорвала соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена Никиты Хрущева. Оно давало британцам возможность ловить крайне востребованную ими треску в Баренцевом море, а России не давало ничего. Зачем его тогда вообще подписывали?

    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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