Насколько Горбачев был наивен в реальности? Или настолько, как показано в сериале? Но стоит ли ожидать наивности от человека, который вообще-то в бюрократическом аду (как нам обычно показывают СССР и КПСС) выгрыз себе дорогу на самый верх? Что-то тут не вяжется.7 комментариев
В Киеве заявили, что Кузьминов в Испании пользовался «планом защиты»
В Киеве заявили, что найденный мертвым в Испании Кузьминов пользовался «планом защиты»
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью испанской El Mundo заявил, что Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и 13 февраля, как предполагается, был найден мертвым в Испании, пользовался «планом защиты», а в королевстве есть «русская мафия».
По его словам, пилот, который пользуется планом защиты, вынужден менять свою жизнь и избегать контактов, чтобы остаться в живых, и «это все равно с ним происходит», передает ТАСС.
Подоляк добавил, что благодаря углубленному расследованию Испания должна продемонстрировать, кто должен заплатить за это преступление.
Ранее испанская газета Mundo сообщила, что найденный мертвым в Испании российский перебежчик Максим Кузьминов провел в муниципалитете Вильяхойос от силы несколько дней.
Напомним, политолог Лариса Шеслер заявила газете ВЗГЛЯД, что инсценировка убийства перебежчика Кузьминова выгодна Украине.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что найти Кузьминова помогла характерная для предателей слабость.