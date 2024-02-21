Стали известны подробности о пребывании перебежчика Кузьминова в Испании

Mundo: Перебежчик Кузьминов провел в муниципалитете Вильяхойос всего несколько дней

Tекст: Александра Юдина

Издание указывает, что о российском дезертире никто не слышал ни в супермаркете, ни в ресторане или церкви, находящимися поблизости с тем местом, где было обнаружено тело, передает РИА «Новости».

Газета также отмечает, что остается неизвестным, жил ли Кузьминов в том квартале, где полиция обнаружила его тело.

Кроме того, газета отмечает, что на обнаруженных у российского перебежчика документах нашли его отпечатки.

По информации пресс-службы гражданской гвардии Испании, во время расследования были найдены поддельные документы.

19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящий момент не располагает информацией о якобы убийстве в Испании летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет. Нарышкин назвал угон «грязным и страшным преступлением».