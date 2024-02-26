Украинский военный рассказал, как прятался от обстрелов ВСУ в Авдеевке

Украинский пленный Дядчук семь дней прятался в Авдеевке из-за обстрелов от своих

Tекст: Ольга Никитина

«Пошел штурм. Всех убили. Я выпрыгнул в окно, побежал в сторону к своим. Бежал по улице в надежде где-то спрятаться или добежать к своим. Когда добегал, услышал стрельбу со стороны своего подразделения и забежал в дом, там сидел ждал», – приводит его слова РИА «Новости».

Пленный рассказал, что при себе у него не было рации или каких-либо других средств связи, пути отступления он не знал.

Дядчук добавил также, что, как и его сослуживцы, он не знал, что его везут в Авдеевку. Знал только, что отправляется в Донецкую область.

Пленный уточнил, что хотел сдаться сразу, но боялся, поскольку стреляли свои. В результате в разрушенном здании без еды он провел семь с половиной дней. Дядчук рассказал, что нашел пятилитровую бутылку воды, пил ее, пока вода не замерзла.

«Меня взяли в плен красиво. Меня не били. Я просто сдался. Меня связали, обыскали. (…) Ко мне подошел медик и спросил, нужна ли какая-то медицинская помощь. Я показал ногу. Он увидел, что у меня пулевое сквозное незначительное, боком прошло. Он мне обработал рану и сказал, что все будет хорошо», – добавил пленный.

Также Дядчук подтвердил, что украинские войска отступали из Авдеевки хаотично и несвоевременно, потери были высокими.