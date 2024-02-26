Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.4 комментария
Рогов после слов Зеленского напомнил об «огромных полях кладбищ» на Украине
Рогов напомнил об «огромных полях кладбищ» на Украине и оценил потери ВСУ в полмиллиона солдат
Потери вооруженных сил Украины за время российской специальной военной операции составили не менее полумиллиона человек, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что подтверждением его слов могут послужить «огромные поля кладбищ по всей территории, подконтрольной режиму Зеленского, где под украинским флагом хоронят солдат», передает РИА «Новости».
Как заявил Рогов, «это не потери для ЗеФюрера», поэтому президент Украины Владимир Зеленский «про них даже не говорит», предпочитая рассказывать «про какую-то виртуальную 31 тысячу, существенно занижая число реальных потерь». По словам Рогова, такие потери ВСУ понесли только «за один летний месяц прошлогоднего «контрнаступа».
Напомним, Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что потери ВСУ за два года конфликта якобы составили только 31 тыс. человек. Блогеры и журналисты высмеяли нереалистичность слов Зеленского.