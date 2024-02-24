«Хезболла» выпустила 20 ракет по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля

Шиитские бойцы выпустили по этому населенному пункту не менее 20 снарядов из реактивных систем залпового огня, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что ракетным ударам подверглись израильские военные базы в Зарите, Рамиме и Эль-Малкии. Шиитские бойцы также открыли огонь по скоплению израильских сил возле казармы Зыбдин на высотах Шебаа.

Ранее сообщалось, что израильская армия обстреляла инфрастуктуру движения «Хезболла» на юге Ливана. Израильские истребители нанесли удары по оперативному командному центру, используемому силами «Хезболла» «Радван» в районе населенного пункта Бараачит, а также по пусковым установкам и объектам террористической инфраструктуры в районе Джабаль-Блат на юге Ливана.