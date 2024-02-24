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Израильская армия обстреляла инфрастуктуру движения «Хезболла»
Армия обороны Израиля обстреляла инфрастуктуру движения «Хезболла» на юге Ливана
Армия обороны Израиля нанесла удары по инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.
По сообщению ЦАХАЛ, израильские истребители нанесли удары по оперативному командному центру, используемому силами «Хезболла» «Радван» в районе населенного пункта Бараачит, а также по пусковым установкам и объектам террористической инфраструктуры в районе Джабаль-Блат на юге Ливана, передает РИА «Новости».
Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары в районе Рахайя аль-Фухар, говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Также истребители ЦАХАЛ нанесли удар по складу оружия в районе населенного пункта Матмура в Ливане, который спровоцировал детонацию боеприпасов.
Ранее сообщалось, что израильские истребители атаковали объект «Хезболла» в Ливане после того, как на его территории были обнаружены вооруженные люди.
Солдаты ЦАХАЛ засекли несколько террористов внутри военного объекта «Хезболла» в районе Марвахина на юге Ливана. Истребители ЦАХАЛ были подняты в воздух и нанесли удары по военному объекту.