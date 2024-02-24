Израильская армия обстреляла инфрастуктуру движения «Хезболла»

Армия обороны Израиля обстреляла инфрастуктуру движения «Хезболла» на юге Ливана

Tекст: Денис Тельманов

По сообщению ЦАХАЛ, израильские истребители нанесли удары по оперативному командному центру, используемому силами «Хезболла» «Радван» в районе населенного пункта Бараачит, а также по пусковым установкам и объектам террористической инфраструктуры в районе Джабаль-Блат на юге Ливана, передает РИА «Новости».

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары в районе Рахайя аль-Фухар, говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Также истребители ЦАХАЛ нанесли удар по складу оружия в районе населенного пункта Матмура в Ливане, который спровоцировал детонацию боеприпасов.

Ранее сообщалось, что израильские истребители атаковали объект «Хезболла» в Ливане после того, как на его территории были обнаружены вооруженные люди.

Солдаты ЦАХАЛ засекли несколько террористов внутри военного объекта «Хезболла» в районе Марвахина на юге Ливана. Истребители ЦАХАЛ были подняты в воздух и нанесли удары по военному объекту.