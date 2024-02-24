СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.4 комментария
В Швейцарии заявили о десятках планов по урегулированию конфликта на Украине
В мире есть около десяти мирных планов по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
По его словам, сейчас общественности известны шесть или семь из них. Например, мирный план, предложенный президентом Владимиром Зеленским. Но есть еще десятки планов, которые пока засекречены, передает РИА «Новости».
Кассис озвучил предложение властей Швейцарии провести конференцию, на которой участники изложили бы все идеи, «чтобы шаг за шагом прийти к миру» на Украине.
Ранее в США раскрыли тайный план мира на Украине.