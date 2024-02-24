В Швейцарии заявили о десятках планов по урегулированию конфликта на Украине

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, сейчас общественности известны шесть или семь из них. Например, мирный план, предложенный президентом Владимиром Зеленским. Но есть еще десятки планов, которые пока засекречены, передает РИА «Новости».

Кассис озвучил предложение властей Швейцарии провести конференцию, на которой участники изложили бы все идеи, «чтобы шаг за шагом прийти к миру» на Украине.

Ранее в США раскрыли тайный план мира на Украине.