Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.9 комментариев
В США раскрыли тайный план мира на Украине
Кандидат в президенты США Рамасвами раскрыл обсуждение тайного плана мира по Украине
Руководство стран Запада уже начало за кулисами обсуждать условия урегулирования конфликта на Украине мирным путем, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в социальной сети Х.
По словам политика, истеблишмент очерняет его за эти слова, но за закрытыми дверями, правящие элиты «кажется, признали необходимость мирного договора», передает РИА «Новости».
Рамасвами добавил, что в случае победы на президентских выборах, намерен предложить Москве сделку, согласно которой США откажется принимать Украину в НАТО и заморозит нынешние линии разграничения взамен на разрыв союза между Россией и Китаем.
Ранее американский телеканал NBC сообщал, что США и Европа начали обсуждать с Киевом возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Украине, вероятно, придется отказаться.