Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.9 комментариев
Вашингтон и Брюссель начали приучать Киев к мысли от «чего-то» отказаться
NBC: США и Европа обсуждают с Украиной переговоры с Россией и необходимость отказаться от чего-то ради компромисса
США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса, сообщил американский телеканал NBC.
По имеющимся у телеканала данным, американские и европейские официальные лица еще в октябре «начали спокойно» говорить с Киевом о возможных последствиях мирных переговоров с Москвой для завершения конфликта. В этих разговоров отмечалось, что Украине «придется отказаться от чего-то, чтобы добиться договоренностей», передает ТАСС.
Как указывают официальные лица в США и Европе, подобные обсуждения являются признанием того, что конфликт зашел в тупик, а Запад не сможет и дальше оказывать помощь Киеву. Чиновники в США и Европе говорят, что «осталось время до конца года», прежде чем дискуссии о мирных переговорах приобретут срочный характер.
Накануне в США признали, что часть украинских территорий после завершения конфликта останется под контролем России.