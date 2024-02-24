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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов От фронта исходит свет совести

    СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    5 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    41 комментарий
    24 февраля 2024, 12:43 • Новости дня

    Западные СМИ описали царящую в офисе Зеленского атмосферу

    Газета Politico описала царящую в офисе Зеленского атмосферу

    Западные СМИ описали царящую в офисе Зеленского атмосферу
    @ James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В офисе президента Украины Владимира Зеленского в последнее время царит мрачная атмосфера, сообщает газета Politico.

    По данным издания, в офисе президента Украины ощутимо недовольство, передает ТАСС.

    При этом «почти все» в офисе убеждены в том, что США скоро передадут им помощь. Также офис продолжает работу над улучшением мобилизации и военного планирования. Офис готовится к эффективному использованию помощи.

    Ранее сообщалось, что Лондон выделит более 300 млн долларов Киеву в течение года.

    23 февраля 2024, 20:08 • Новости дня
    Военкор: Обманувшего ВС России офицера ВСУ ликвидировали в ДНР

    Военкор Татаринов: Обхитрившего ВС России офицера ВСУ ликвидировали в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обманувший российских военных в начале спецоперации офицер ВСУ Дмитрий Коваль ликвидирован в зоне СВО, сообщил военкор Руслан Татаринов.

    Уроженец Киева Дмитрий Коваль ликвидирован в районе села Красное в ДНР 21 февраля, сообщил Татаринов в своем Telegram-канале.

    В начале СВО он обманул российских военных под Киевом. Он проехал через их заслон, утверждая, что движется в Гостомель за сыном, но на самом деле он поехал наводить удары по самолету Ан-225 «Мрии».

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    23 февраля 2024, 15:22 • Новости дня
    В ВСУ признались, что не смогут дальше воевать с Россией

    Telegraph: ВСУ не могут далее идти в бой с ВС России из-за нехватки боеприпасов

    В ВСУ признались, что не смогут дальше воевать с Россией
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские солдаты признались, что не могут вступать в бой с российскими военными из-за нехватки боеприпасов и средств для борьбы, сообщает The Telegraph.

    Один из опрошенных изданием солдат ВСУ заявил, что если конфликт продолжится еще несколько лет без достаточного количества боеприпасов и средств, то это обернется катастрофой на Украине. По его словам, могут «закончиться люди», либо оставшиеся украинцы сбегут из страны, передает РИА «Новости».

    Украинские военные пожаловались, что уходят с выгодных для них позиций, и теперь им нужно решать, «какую следующую деревню отдать русским».

    Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия завладеет еще большим количеством территорий Украины перед переговорами.

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    23 февраля 2024, 21:00 • Новости дня
    Пользователи X предупредили Зеленского о последствиях «сюрприза» в Черном море

    Пользователи X предупредили Зеленского о последствиях обещанного «сюрприза» в Черном море

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В соцсети X (бывший Twitter) пользователи отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке неких «сюрпризов» в Черном море.

    Пользователи предупредили Зеленского о том, что он скоро «сам получит сюрпризы», и это произойдет «намного раньше», чем он может предположить, передает РИА «Новости».

    Другой пользователь предположил, что Россия скоро «придет за Одессой».

    Еще один комментатор предложил не обращать внимания на высказывания Зеленского, поскольку тот «одной ногой уже в могиле».

    Ранее Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море, они якобы готовят «много сюрпризов» России.

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    23 февраля 2024, 20:03 • Новости дня
    Появилось видео уничтожения американского ЗРК Patriot

    Минобороны опубликовало видео уничтожения ЗРК Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot опубликовало в пятницу Министерство обороны России.

    Ракетные войска ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием, поражены пусковая установка комплекса, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ролике зафиксировано, как после поражения ЗРК на место прибыла эвакуационная группа из нескольких автомобилей.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили два украинских военных воздушных судна.

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    23 февраля 2024, 20:29 • Новости дня
    Небензя и Полянский ушли с заседания ГА ООН об «оккупированных» территориях Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский постпред при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Генассамблеи об «оккупированных украинских территориях».

    Заседание ГА ООН на эту тему проводят каждый год с 2014 года, Небензя заявил, что «оккупированных территорий» Украины не существует, есть лишь новые территории России, передает РИА «Новости».

    По его словам, коллективному западу придется отвечать «за сделанное Украиной» рано или поздно.

    Он отметил, что претендующие на звание цивилизованных и демократических стран государства не обращали внимание на заявление украинского премьера Арсения Яценюка о том, что «в Донбассе проживают нелюди».

    Они также не придавали значения словам действующего президента Украины Владимира Зеленского, называвшего жителей Донбасса «существами и особями».

    Небензя подчеркнул, что у владеющих фактами о действиях киевского режима не возникает вопросов о вхождении в состав России новых субъектов. Это было закономерным следствием политики истребления украинскими властями своего населения после 2014 года.

    После выступления Небензя и Полянский покинули заседание.

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    23 февраля 2024, 15:38 • Новости дня
    Стало известно о серии ударов по аэродрому в Николаевской области

    «Военная хроника»: По аэродрому Кульбакино в Николаевской области Украины нанесены удары

    Стало известно о серии ударов по аэродрому в Николаевской области
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети появились сообщения, что по аэродрому Кульбакино в Николаевской области на Украине нанесены несколько ударов ВС России.

    Военкоры сообщают, что на этом аэродроме базировалась 299-я авиационная бригада тактической авиации ВСУ, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Отмечается, что аэродром использовался для Су-24М 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины.

    Ранее сообщалось, что в городе Днепр (Днепропетровск) произошел пожар на резервуарах с топливом после взрывов, которые прогремели ночью.

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    23 февраля 2024, 21:18 • Новости дня
    В ВСУ поддержали идею Трампа по установлению мира на Украине

    Telegraph: Бойцы ВСУ поддержали идею Трампа по установлению мира на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие украинской армии поддерживают мысль 45-го президента США Дональда Трампа, желающего остановить боевые действия на Украине, сообщает Telegraph.

    ВСУ терпят большие потери, им нужна помощь, в 2024 году все стало гораздо сложнее, чем год назад, если Трамп хочет «остановить войну», то украинские военные готовы его поддержать, сказал один из украинских солдат Telegraph, передает РИА «Новости».

    Украинская армия испытывает нехватку боеприпасов. Другой собеседник из числа украинских военнослужащих напомнил заявление действующего президента США Джо Байдена, признавшего, что ВСУ не получали достаточной военной помощи.

    Сейчас ВСУ находятся в таком положении, когда им нужно решать, какую деревню они сдадут российским военным следующей, заключил он.

    В октябре 2023 года Трамп заявлял, что киевскому режиму для сохранения Украины следует отдать области с русскоязычным населением России.

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    23 февраля 2024, 20:19 • Новости дня
    Блинкен назвал новый пакет санкций против России самым большим в истории

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Очередные антироссийские санкции со стороны США – самый крупный список рестрикций, введенный Вашингтоном против Москвы, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Новый пакет санкций включил в себя самое большое количество ограничений, которые когда-либо вводились против России, заявил Блинкен, передает ТАСС.

    Экспортные ограничения ввели более чем против 500 физлиц и юрлиц в ответ на начало СВО на Украине, добавил он.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Вашингтон своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной.

    Коментарии (44)
    23 февраля 2024, 15:01 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке к новому контрнаступлению
    Зеленский заявил о подготовке к новому контрнаступлению
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины проведут новое контрнаступление в Черном море и готовят много сюрпризов России, заявил в интервью телеканалу Fox News президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина будет развивать «успех в Черном море», и, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы», передает RT со ссылкой на Fox News.

    Ранее Зеленский заявил, что Украина не желает «повторять Минские соглашения» и «не верит в новые замороженные конфликты».

    Коментарии (67)
    23 февраля 2024, 19:28 • Новости дня
    Посол Антонов: США хоронят возможности стабилизации отношений с Россией

    Посол России в Вашингтоне Антонов: США хоронят все возможности стабилизации отношений с Россией

    Посол Антонов: США хоронят возможности стабилизации отношений с Россией
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Белый дом пытается демонстрировать «решимость и лидерство», при нанесении ударов по России он хочет решить внутренние задачи, заявил Антонов, передает ТАСС.

    Американская администрация хочет заставить Конгресс согласиться выделением миллиардов долларов на поддержку киевского режима даже вопреки осознанию его развала.

    Своими действиями администрация «хоронит все те крупицы», на которые можно было надеяться на гипотетическую стабилизацию отношений России и США.

    Санкции Вашингтона против Москвы представляют собой «циничную попытку вмешаться во внутренние дела» России, заставить ее отказаться от защиты «коренных национальных интересов», и внести раскол в российское общество.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что против России введут более 500 санкций из-за СВО на Украине и смерти Алексея Навального.

    Коментарии (35)
    24 февраля 2024, 09:44 • Новости дня
    В Германии предложили изменить написание Киева

    В МИД Германии изменил транслитерацию столицы Украины с Kiew на Kyjiw

    В Германии предложили изменить написание Киева

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Германии изменил транслитерацию названия столицы Украины с Kiew на Kyjiw, сообщили в ведомстве.

    Уточняется, что новое название будет использоваться в служебной переписке, текстах и справочных материалах для обозначения украинской столицы, передает РИА «Новости».

    Как отметили в германском ведомстве, это будет касаться веб-сайтов и вывесок посольства.

    Напомним, в 2019 году совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и принял решение заменить официальное название украинской столицы с «Kiev» на «Kyiv» (произносится как «Кыив») в международной базе.

    В Росреестре заявляли, что решение США о переименовании Киева не является обязательным для исполнения в других странах.

    Коментарии (18)
    23 февраля 2024, 17:53 • Новости дня
    Жога ответил шуткой на санкции ЕС

    Спикер парламента ДНР Жога ответил шуткой про пакет с пакетами на санкции ЕС

    Жога ответил шуткой на санкции ЕС
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога, попавший в санкционный список Евросоюза, прокомментировал эту новость шуткой про пакет с пакетами.

    Жога назвал 13-й пакет санкций ЕС, куда он был внесен вместе со многими достойными людьми, «чертовой дюжиной коллективного Запада».

    «Как там шутят? Ваш пакет санкций положим в наш пакет с пакетами?» – написал спикер парламента ДНР в своем Telegram-канале.

    Ранее Жога был внесен в очередной пакет санкций за то, что якобы «поддерживает и реализует действия, которые подрывают целостность, суверенность и независимость Украины». Ему и другим внесенным в список запрещен въезд в страны Евросоюза, их активы в европейских банках подлежат заморозке.

    Напомним, ЕС ввел новые санкции против России, в том числе ограничив поставки деталей для беспилотников.

    Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в страну.

    Коментарии (4)
    23 февраля 2024, 21:28 • Новости дня
    Депутат Рады: Украина ради США готова воевать с Китаем, Ираном и КНДР

    Депутат Рады Гончаренко: Украина ради США готова воевать с Китаем, Ираном и КНДР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим готов в будущем вести боевые действия с Ираном, Китаем или КНДР на стороне Вашингтона, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень экстремистов и террористов).

    В случае будущей войны США потребуются люди, и не многие страны готовы отправить своих людей в окопы, но украинцы «готовы стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном», заявил Гончаренко в интервью CNN, передает РИА «Новости».

    Также они будут готовы воевать на стороне США в Северной Корее и Китае, добавил депутат.

    Коментарии (25)
    24 февраля 2024, 02:30 • Новости дня
    Депутат Рады заявил о готовности Украины воевать с Китаем на стороне США

    Депутат Рады заявил о готовности Украины воевать с Китаем, Ираном и КНДР на стороне США

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина готова воевать с Китаем, КНДР, Ираном и любой другой страной на стороне США, заявид депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    «Мы, украинцы, готовы стоять плечом к плечу с Соединенными Штатами в окопах возле Тегерана или в Северной Корее, или рядом с Пекином, разницы нет», – заявил Гончаренков в интервью американской телекомпании CNN, передает ТАСС.

    Он добавил, что Украина «достаточно сильна» и является «очень важным союзником» США, поэтому, как считает депутат Рады, Вашингтон должен продолжать оказывать помощь Киеву.

    Коментарии (17)
    24 февраля 2024, 11:35 • Новости дня
    ВСУ покинули ряд позиций под Авдеевкой
    ВСУ покинули ряд позиций под Авдеевкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ ушли с нескольких позиций под Авдеевкой, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Сообщается, что войскам противника под натиском ударов российской артиллерии и планирующих бомб пришлось покинуть несколько своих позиций, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что удары по ВСУ под Авдеевкой наносятся сразу с нескольких направлений.

    Ранее сообщалось, что ВСУ за неделю потеряли на Авдеевском направлении почти 3 тыс. человек.

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