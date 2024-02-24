СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.4 комментария
Западные СМИ описали царящую в офисе Зеленского атмосферу
Газета Politico описала царящую в офисе Зеленского атмосферу
В офисе президента Украины Владимира Зеленского в последнее время царит мрачная атмосфера, сообщает газета Politico.
По данным издания, в офисе президента Украины ощутимо недовольство, передает ТАСС.
При этом «почти все» в офисе убеждены в том, что США скоро передадут им помощь. Также офис продолжает работу над улучшением мобилизации и военного планирования. Офис готовится к эффективному использованию помощи.
Ранее сообщалось, что Лондон выделит более 300 млн долларов Киеву в течение года.