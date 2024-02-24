Лондон выделит Киеву в течение года более 300 млн долларов на закупку боеприпасов и организацию их производства

Tекст: Денис Тельманов

«Великобритания потратит 245 млн фунтов стерлингов в течение следующего года на закупку и активизацию цепочек поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины», – приводит ТАСС сообщение Минобороны Великобритании.



Отмечается, что новый пакет финансирования позволит пополнить запасы артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Ранее сообщалось, что Москва пообещала ответ на «иезуитские планы» Британии на Украине. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лондон и Рига возглавили «коалицию дронов», куда также вошли еще шесть государств.

Так называемая коалиция намеревается поставить киевскому режиму «тысячи» БПЛА, и на эти цели в Британии собираются потратить 200 млн фунтов стерлингов из пакета в 2,5 млрд фунтов стерлингов для нужд ВСУ.