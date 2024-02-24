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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    5 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    35 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

    12 комментариев
    24 февраля 2024, 07:37 • Новости дня

    Лондон выделит более 300 млн долларов Киеву в течение года

    Лондон выделит Киеву в течение года более 300 млн долларов на закупку боеприпасов и организацию их производства

    Tекст: Денис Тельманов

    Пакет помощи Украине в размере 245 млн фунтов стерлингов (около 311 млн долларов США) выделит правительство Великобритании в течение года, деньги пойдут на закупку боеприпасов и организацию их производства на территории страны.

    «Великобритания потратит 245 млн фунтов стерлингов в течение следующего года на закупку и активизацию цепочек поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины», – приводит ТАСС сообщение Минобороны Великобритании.

    Отмечается, что новый пакет финансирования позволит пополнить запасы артиллерийских боеприпасов ВСУ.

    Ранее сообщалось, что Москва пообещала ответ на «иезуитские планы» Британии на Украине. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лондон и Рига возглавили «коалицию дронов», куда также вошли еще шесть государств.

    Так называемая коалиция намеревается поставить киевскому режиму «тысячи» БПЛА, и на эти цели в Британии собираются потратить 200 млн фунтов стерлингов из пакета в 2,5 млрд фунтов стерлингов для нужд ВСУ.

    23 февраля 2024, 20:08 • Новости дня
    Военкор: Обманувшего ВС России офицера ВСУ ликвидировали в ДНР

    Военкор Татаринов: Обхитрившего ВС России офицера ВСУ ликвидировали в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обманувший российских военных в начале спецоперации офицер ВСУ Дмитрий Коваль ликвидирован в зоне СВО, сообщил военкор Руслан Татаринов.

    Уроженец Киева Дмитрий Коваль ликвидирован в районе села Красное в ДНР 21 февраля, сообщил Татаринов в своем Telegram-канале.

    В начале СВО он обманул российских военных под Киевом. Он проехал через их заслон, утверждая, что движется в Гостомель за сыном, но на самом деле он поехал наводить удары по самолету Ан-225 «Мрии».

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    23 февраля 2024, 15:22 • Новости дня
    В ВСУ признались, что не смогут дальше воевать с Россией

    Telegraph: ВСУ не могут далее идти в бой с ВС России из-за нехватки боеприпасов

    В ВСУ признались, что не смогут дальше воевать с Россией
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские солдаты признались, что не могут вступать в бой с российскими военными из-за нехватки боеприпасов и средств для борьбы, сообщает The Telegraph.

    Один из опрошенных изданием солдат ВСУ заявил, что если конфликт продолжится еще несколько лет без достаточного количества боеприпасов и средств, то это обернется катастрофой на Украине. По его словам, могут «закончиться люди», либо оставшиеся украинцы сбегут из страны, передает РИА «Новости».

    Украинские военные пожаловались, что уходят с выгодных для них позиций, и теперь им нужно решать, «какую следующую деревню отдать русским».

    Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия завладеет еще большим количеством территорий Украины перед переговорами.

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    23 февраля 2024, 10:29 • Новости дня
    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену

    Турецкая газета dikGAZETE раскрыла, как Путин мастерски преподал историю Блинкену

    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин преподал американцам урок истории, ловко подловив госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о бегстве его прадеда из России в 1904 году, пишет турецкая газета dikGAZETE.

    Авторы публикации напомнили, что Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал Блинкена «нашим человеком», напомнив, историю госсекретаря США о том, как «его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов», передает РИА «Новости».

    Журналист указал, что глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники даже не поняли, что произошло, и как сами того не желая согласились со словами Путина об украинском государстве.

    Напомним, Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин. В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими.

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    23 февраля 2024, 15:38 • Новости дня
    Стало известно о серии ударов по аэродрому в Николаевской области

    «Военная хроника»: По аэродрому Кульбакино в Николаевской области Украины нанесены удары

    Стало известно о серии ударов по аэродрому в Николаевской области
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети появились сообщения, что по аэродрому Кульбакино в Николаевской области на Украине нанесены несколько ударов ВС России.

    Военкоры сообщают, что на этом аэродроме базировалась 299-я авиационная бригада тактической авиации ВСУ, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Отмечается, что аэродром использовался для Су-24М 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины.

    Ранее сообщалось, что в городе Днепр (Днепропетровск) произошел пожар на резервуарах с топливом после взрывов, которые прогремели ночью.

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    23 февраля 2024, 20:03 • Новости дня
    Появилось видео уничтожения американского ЗРК Patriot

    Минобороны опубликовало видео уничтожения ЗРК Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot опубликовало в пятницу Министерство обороны России.

    Ракетные войска ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием, поражены пусковая установка комплекса, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ролике зафиксировано, как после поражения ЗРК на место прибыла эвакуационная группа из нескольких автомобилей.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили два украинских военных воздушных судна.

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    23 февраля 2024, 20:29 • Новости дня
    Небензя и Полянский ушли с заседания ГА ООН об «оккупированных» территориях Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский постпред при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Генассамблеи об «оккупированных украинских территориях».

    Заседание ГА ООН на эту тему проводят каждый год с 2014 года, Небензя заявил, что «оккупированных территорий» Украины не существует, есть лишь новые территории России, передает РИА «Новости».

    По его словам, коллективному западу придется отвечать «за сделанное Украиной» рано или поздно.

    Он отметил, что претендующие на звание цивилизованных и демократических стран государства не обращали внимание на заявление украинского премьера Арсения Яценюка о том, что «в Донбассе проживают нелюди».

    Они также не придавали значения словам действующего президента Украины Владимира Зеленского, называвшего жителей Донбасса «существами и особями».

    Небензя подчеркнул, что у владеющих фактами о действиях киевского режима не возникает вопросов о вхождении в состав России новых субъектов. Это было закономерным следствием политики истребления украинскими властями своего населения после 2014 года.

    После выступления Небензя и Полянский покинули заседание.

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    23 февраля 2024, 21:00 • Новости дня
    Пользователи X предупредили Зеленского о последствиях «сюрприза» в Черном море

    Пользователи X предупредили Зеленского о последствиях обещанного «сюрприза» в Черном море

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В соцсети X (бывший Twitter) пользователи отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке неких «сюрпризов» в Черном море.

    Пользователи предупредили Зеленского о том, что он скоро «сам получит сюрпризы», и это произойдет «намного раньше», чем он может предположить, передает РИА «Новости».

    Другой пользователь предположил, что Россия скоро «придет за Одессой».

    Еще один комментатор предложил не обращать внимания на высказывания Зеленского, поскольку тот «одной ногой уже в могиле».

    Ранее Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море, они якобы готовят «много сюрпризов» России.

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    23 февраля 2024, 15:01 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке к новому контрнаступлению
    Зеленский заявил о подготовке к новому контрнаступлению
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины проведут новое контрнаступление в Черном море и готовят много сюрпризов России, заявил в интервью телеканалу Fox News президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина будет развивать «успех в Черном море», и, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы», передает RT со ссылкой на Fox News.

    Ранее Зеленский заявил, что Украина не желает «повторять Минские соглашения» и «не верит в новые замороженные конфликты».

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    23 февраля 2024, 09:59 • Новости дня
    Мыши перегрызли провода на западных боевых машинах на Украине

    Figaro: Провода на западных боевых машинах на Украине съели мыши

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мыши уничтожили экологичные провода из кукурузного волокна на боевых машинах, поставленных на Украину странами Запада, сообщила газета Figaro.

    Издание отмечает, что техника, произведенная по экологичным стандартам оказалась непригодна для применения в боевых условиях, передает РИА «Новости».

    По данным газеты, на некоторых машинах грызуны перегрызли «кукурузные» провода, обездвижив технику.

    Ранее стало известно, что в окопах украинских солдат произошло нашествие мышей, они грызут проводку терминалов спутникового интернета Starlink.

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    23 февраля 2024, 20:19 • Новости дня
    Блинкен назвал новый пакет санкций против России самым большим в истории

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Очередные антироссийские санкции со стороны США – самый крупный список рестрикций, введенный Вашингтоном против Москвы, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Новый пакет санкций включил в себя самое большое количество ограничений, которые когда-либо вводились против России, заявил Блинкен, передает ТАСС.

    Экспортные ограничения ввели более чем против 500 физлиц и юрлиц в ответ на начало СВО на Украине, добавил он.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Вашингтон своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной.

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    23 февраля 2024, 10:12 • Новости дня
    Украинцы начали свозить сгоревшую сельхозтехнику к границе с Польшей
    Украинцы начали свозить сгоревшую сельхозтехнику к границе с Польшей
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинцы в знак протеста начали свозить сгоревшую сельхозтехнику на заблокированную польскими фермерами границу в знак протеста, пишет украинское издание «Апостроф».

    Водитель Александр Климов опубликовал видео с тралами, на которых везут сгоревшие грузовики и тракторы. По его словам, сельхозтехнику везут их «зоны боевых действий» к КПП «Долгобичув – Угринов». Он упрекнул польских фермеров за жалобы на украинцев, передает РИА «Новости».

    Напомним, ранее начался общепольский протест фермеров, они перекрыли дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной.

    Газета ВЗГЛЯД писала о бунте польских фермеров на границе с Украиной.

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    23 февраля 2024, 21:18 • Новости дня
    В ВСУ поддержали идею Трампа по установлению мира на Украине

    Telegraph: Бойцы ВСУ поддержали идею Трампа по установлению мира на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие украинской армии поддерживают мысль 45-го президента США Дональда Трампа, желающего остановить боевые действия на Украине, сообщает Telegraph.

    ВСУ терпят большие потери, им нужна помощь, в 2024 году все стало гораздо сложнее, чем год назад, если Трамп хочет «остановить войну», то украинские военные готовы его поддержать, сказал один из украинских солдат Telegraph, передает РИА «Новости».

    Украинская армия испытывает нехватку боеприпасов. Другой собеседник из числа украинских военнослужащих напомнил заявление действующего президента США Джо Байдена, признавшего, что ВСУ не получали достаточной военной помощи.

    Сейчас ВСУ находятся в таком положении, когда им нужно решать, какую деревню они сдадут российским военным следующей, заключил он.

    В октябре 2023 года Трамп заявлял, что киевскому режиму для сохранения Украины следует отдать области с русскоязычным населением России.

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    23 февраля 2024, 19:28 • Новости дня
    Посол Антонов: США хоронят возможности стабилизации отношений с Россией

    Посол России в Вашингтоне Антонов: США хоронят все возможности стабилизации отношений с Россией

    Посол Антонов: США хоронят возможности стабилизации отношений с Россией
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Белый дом пытается демонстрировать «решимость и лидерство», при нанесении ударов по России он хочет решить внутренние задачи, заявил Антонов, передает ТАСС.

    Американская администрация хочет заставить Конгресс согласиться выделением миллиардов долларов на поддержку киевского режима даже вопреки осознанию его развала.

    Своими действиями администрация «хоронит все те крупицы», на которые можно было надеяться на гипотетическую стабилизацию отношений России и США.

    Санкции Вашингтона против Москвы представляют собой «циничную попытку вмешаться во внутренние дела» России, заставить ее отказаться от защиты «коренных национальных интересов», и внести раскол в российское общество.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что против России введут более 500 санкций из-за СВО на Украине и смерти Алексея Навального.

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    23 февраля 2024, 11:43 • Новости дня
    Военкор показал бой за выход к дороге жизни в Авдеевке

    Военкор RT Филатов показал бой за выход к дороге жизни в Авдеевке

    Военкор показал бой за выход к дороге жизни в Авдеевке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент RT Андрей Филатов опубликовал бой отряда «Шторм» за выход к дороге жизни ВСУ в Авдеевке.

    На кадрах – штурмовики атакуют ночью позиции ВСУ и выдвигаются малыми группами к ключевому зданию рядом с дорогой на 9-й квартал. Отряду «Шторм» удалось вместе с другими подразделениями отрезать украинский гарнизон на коксохимическом комбинате в Авдеевке и выйти к перекрестку дороги на Ласточкино, передает RT.

    Ранее военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой (горной) бригады ЦВО показали путь, по которому штурмовые группы пробивались к центру Авдеевки.

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    23 февраля 2024, 17:53 • Новости дня
    Жога ответил шуткой на санкции ЕС

    Спикер парламента ДНР Жога ответил шуткой про пакет с пакетами на санкции ЕС

    Жога ответил шуткой на санкции ЕС
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога, попавший в санкционный список Евросоюза, прокомментировал эту новость шуткой про пакет с пакетами.

    Жога назвал 13-й пакет санкций ЕС, куда он был внесен вместе со многими достойными людьми, «чертовой дюжиной коллективного Запада».

    «Как там шутят? Ваш пакет санкций положим в наш пакет с пакетами?» – написал спикер парламента ДНР в своем Telegram-канале.

    Ранее Жога был внесен в очередной пакет санкций за то, что якобы «поддерживает и реализует действия, которые подрывают целостность, суверенность и независимость Украины». Ему и другим внесенным в список запрещен въезд в страны Евросоюза, их активы в европейских банках подлежат заморозке.

    Напомним, ЕС ввел новые санкции против России, в том числе ограничив поставки деталей для беспилотников.

    Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в страну.

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