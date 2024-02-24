Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.5 комментариев
Лондон выделит более 300 млн долларов Киеву в течение года
Лондон выделит Киеву в течение года более 300 млн долларов на закупку боеприпасов и организацию их производства
Пакет помощи Украине в размере 245 млн фунтов стерлингов (около 311 млн долларов США) выделит правительство Великобритании в течение года, деньги пойдут на закупку боеприпасов и организацию их производства на территории страны.
«Великобритания потратит 245 млн фунтов стерлингов в течение следующего года на закупку и активизацию цепочек поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины», – приводит ТАСС сообщение Минобороны Великобритании.
Отмечается, что новый пакет финансирования позволит пополнить запасы артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Ранее сообщалось, что Москва пообещала ответ на «иезуитские планы» Британии на Украине. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лондон и Рига возглавили «коалицию дронов», куда также вошли еще шесть государств.
Так называемая коалиция намеревается поставить киевскому режиму «тысячи» БПЛА, и на эти цели в Британии собираются потратить 200 млн фунтов стерлингов из пакета в 2,5 млрд фунтов стерлингов для нужд ВСУ.