Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.2 комментария
Москва пообещала ответ на «иезуитские планы» Британии на Украине
Захарова: Какие бы иезуитские планы ни строила Британия, ничего не получится
Властям Великобритании не терпится вновь повысить планку конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В комментарии спикера российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД, говорится, что Лондон и Рига возглавили «коалицию дронов», куда также вошли еще шесть государств. Так называемая коалиция намеревается поставить киевскому режиму «тысячи» БПЛА, и на эти цели в Британии собираются потратить 200 млн фунтов стерлингов из пакета в 2,5 млрд фунтов стерлингов для нужд ВСУ.
«Судя по всему, Лондону не терпится вновь повысить планку конфликта, усилить его эскалацию», – отметила Захарова в этой связи. Она напомнила также, что 19 февраля силами российских ПВО под Новоазовском (ДНР) был приземлен реактивный дальнобойный британский дрон Banshee Jet 80+.
«На берегах Темзы открыто подталкивают украинских неонацистов к ударам по объектам в глубине российской территории. Однако какие бы иезуитские планы ни строили на Альбионе, ничего у них не получится. Наши вооруженные силы дадут им адекватный ответ», – пообещала дипломат.
Кроме того, сообщалось, что Украина в ближайшие месяцы может получить оснащенные искусственным интеллектом беспилотники, разработкой которых занимаются Британия и США.