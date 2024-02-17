Bloomberg: Британия и США занялись разработкой «умных» беспилотников для Украины

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на западных военных разработчиков, принимающих участие в создании подобного оружия, Британия вместе с США и другими странами работает над тем, чтобы поставить на Украину тысячи новых «умных» дронов, передает радио Sputnik.

По данным источников агентства, эти беспилотники взаимодействуют друг с другом, чтобы наносить хаотичные удары. При этом не требуется, чтобы каждым из них управлял оператор.

Ранее Британия объявила о коалиции с Латвией для поставок тысяч дронов Киеву.