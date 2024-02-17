Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?38 комментариев
Британия и США занялись разработкой «умных» беспилотников для Украины
Bloomberg: Британия и США занялись разработкой «умных» беспилотников для Украины
Украина в ближайшие месяцы может получить оснащенные искусственным интеллектом беспилотники, разработкой которых занимаются Британия и США, пишет Bloomberg.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на западных военных разработчиков, принимающих участие в создании подобного оружия, Британия вместе с США и другими странами работает над тем, чтобы поставить на Украину тысячи новых «умных» дронов, передает радио Sputnik.
По данным источников агентства, эти беспилотники взаимодействуют друг с другом, чтобы наносить хаотичные удары. При этом не требуется, чтобы каждым из них управлял оператор.
Ранее Британия объявила о коалиции с Латвией для поставок тысяч дронов Киеву.