СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.0 комментариев
Бербок заявила, что Запад не удерживал Украину от переговоров
Глава МИД Германии Анналена Бербок газете Bild заявила, что Запад не препятствует переговорам Украины с Россией, а западные страны уже два года «неустанно работают» над миром.
По ее словам, те, кто говорит, что поставки оружия продлевают войну, играют на руку президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.
«Потому что это что ложь, когда говорят, что Запад удерживает Украину от переговоров», – утверждает она.
Министр, говоря о переговорах в Стамбуле, заявила, что «нет такого человека на Украине, который бы не хотел, чтобы эта война закончилась».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Киев упустил возможности заключить мир с Россией.