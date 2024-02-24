Бербок заявила, что Запад не удерживал Украину от переговоров

Tекст: Кристина Цыцура

По ее словам, те, кто говорит, что поставки оружия продлевают войну, играют на руку президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

«Потому что это что ложь, когда говорят, что Запад удерживает Украину от переговоров», – утверждает она.

Министр, говоря о переговорах в Стамбуле, заявила, что «нет такого человека на Украине, который бы не хотел, чтобы эта война закончилась».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Киев упустил возможности заключить мир с Россией.