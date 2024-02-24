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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    5 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    35 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

    12 комментариев
    24 февраля 2024, 06:56 • Новости дня

    Австралия ввела санкции против 55 российских граждан и 37 организаций

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Австралии ввели дополнительные финансовые ограничения и запрет на въезд для 55 российских граждан и 37 организаций, сообщила глава МИД страны Пенни Вонг.

    Поводом для санкций стали «депортации украинских детей из регионов, находящихся под контролем России», а также решения Международного суда в отношении президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, передает ТАСС.

    Отмечается, что в перечень включены предприятия российского оборонного комплекса, энергетического и горнодобывающего секторов, ряд медиакомпаний, а также организации, связанные с российскими закупочными сетями в Белоруссии, Иране и Северной Корее.

    Ранее посольство КНР в США заявило, что американские санкции против китайских компаний за связи с Россией являются актом экономического принуждения и запугивания.

    Отмечается, что Пекин твердо выступает против выхода США «за рамки концепции национальной безопасности» и «злоупотребления государственной властью для подавления китайских компаний».

    Американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал новый пакет санкций против России самым большим в истории.

    23 февраля 2024, 10:29 • Новости дня
    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену

    Турецкая газета dikGAZETE раскрыла, как Путин мастерски преподал историю Блинкену

    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин преподал американцам урок истории, ловко подловив госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о бегстве его прадеда из России в 1904 году, пишет турецкая газета dikGAZETE.

    Авторы публикации напомнили, что Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал Блинкена «нашим человеком», напомнив, историю госсекретаря США о том, как «его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов», передает РИА «Новости».

    Журналист указал, что глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники даже не поняли, что произошло, и как сами того не желая согласились со словами Путина об украинском государстве.

    Напомним, Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин. В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими.

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    23 февраля 2024, 20:03 • Новости дня
    Появилось видео уничтожения американского ЗРК Patriot

    Минобороны опубликовало видео уничтожения ЗРК Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot опубликовало в пятницу Министерство обороны России.

    Ракетные войска ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием, поражены пусковая установка комплекса, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ролике зафиксировано, как после поражения ЗРК на место прибыла эвакуационная группа из нескольких автомобилей.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили два украинских военных воздушных судна.

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    23 февраля 2024, 20:19 • Новости дня
    Блинкен назвал новый пакет санкций против России самым большим в истории

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Очередные антироссийские санкции со стороны США – самый крупный список рестрикций, введенный Вашингтоном против Москвы, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Новый пакет санкций включил в себя самое большое количество ограничений, которые когда-либо вводились против России, заявил Блинкен, передает ТАСС.

    Экспортные ограничения ввели более чем против 500 физлиц и юрлиц в ответ на начало СВО на Украине, добавил он.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Вашингтон своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной.

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    23 февраля 2024, 19:28 • Новости дня
    Посол Антонов: США хоронят возможности стабилизации отношений с Россией

    Посол России в Вашингтоне Антонов: США хоронят все возможности стабилизации отношений с Россией

    Посол Антонов: США хоронят возможности стабилизации отношений с Россией
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Белый дом пытается демонстрировать «решимость и лидерство», при нанесении ударов по России он хочет решить внутренние задачи, заявил Антонов, передает ТАСС.

    Американская администрация хочет заставить Конгресс согласиться выделением миллиардов долларов на поддержку киевского режима даже вопреки осознанию его развала.

    Своими действиями администрация «хоронит все те крупицы», на которые можно было надеяться на гипотетическую стабилизацию отношений России и США.

    Санкции Вашингтона против Москвы представляют собой «циничную попытку вмешаться во внутренние дела» России, заставить ее отказаться от защиты «коренных национальных интересов», и внести раскол в российское общество.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что против России введут более 500 санкций из-за СВО на Украине и смерти Алексея Навального.

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    23 февраля 2024, 13:40 • Новости дня
    Политолог разъяснил посыл заявления Пашиняна

    Политолог Бордачев: Заявления премьера Армении является политическими, а не юридическими

    Политолог разъяснил посыл заявления Пашиняна
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Никол Пашинян своим заявлением о «заморозке» участия Армении в ОДКБ послал сигналы одновременно и Западу, и России. Москве на такие выпады остро реагировать не стоит. Тем более, что Устав ОДКБ не предполагает приостановку участия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев.

    «Начать стоит с того, что в уставе ОДКБ не предусмотрена процедура «заморозки» участия. Там есть возможность выхода и вывода другими странами государства из объединения. Таким образом, заявление премьер-министра Армении является риторическим приемом», – объяснил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «На деле же Пашинян охарактеризовал фактические отношения между Ереваном и совместными органами ОДКБ – неучастие республики в этой работе. Речь идет о политическом, а не юридическом заявлении», – добавил он.

    «Очевидно, что премьер посчитал уместным выступить в таком ключе, чтобы отправить определенные сигналы – выразить в очередной раз свое недовольство России и оказать Западу дружественный жест. При этом я не думаю, что Пашинян настолько продвинулся в своих размышлениях, что всерьез рассчитывает на какую-то действенную помощь со стороны Франции или США в области безопасности», – указал политолог.

    «И в этом контексте будет любопытно посмотреть на реакцию Баку. Потому что Азербайджан оказывает военное давление на Армению. И Ереван этому давлению полностью поддается, абсолютно потеряв способность хоть сколько-нибудь самостоятельно обороняться», – обращает внимание спикер.

    «Что касается России, я убежден, что Москва находится в постоянном контакте с правительством Армении, идет какой-то диалог. И делать какие-то резкие движения в этом плане, вероятно, не стоит», – заключил Бордачев.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невыполнении Договора о коллективной безопасности в отношении Армении и «заморозке» ее участия в ОДКБ, сообщает France24. Комментируя возможность закрытия российской военной базы в Армении, Пашинян сказал, что сейчас «речь об этом не идет».

    При этом, как уточнили в ОДКБ, секретариат организации не получал заявлений Еревана о приостановке членства. Там также предположили, что речь идет о потенциальном неучастии Армении в мероприятиях ОДКБ.

    Более того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Звезде» также указал на то, что республика не уведомляла стран-участниц о своих намерениях. «Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду вступить в контакт с нашими коллегами и прояснить значение этих заявлений», – сказал он.

    Напомним, гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин указывал, что Пашинян «потребительски относился к ОДКБ и использовал договор для того, чтобы сложить с себя ответственность за потерянный Карабах».

    Бывший президент Армении Серж Саргсян назвал ОДКБ союзником страны и подчеркнул, что «союзник не для того, чтобы вместо тебя воевать, а чтобы в случае необходимости и при возможности помочь», но «и ты должен ему помогать, если не оружием, то голосованием на разных площадках, отношением».

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    24 февраля 2024, 02:30 • Новости дня
    Депутат Рады заявил о готовности Украины воевать с Китаем на стороне США

    Депутат Рады заявил о готовности Украины воевать с Китаем, Ираном и КНДР на стороне США

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина готова воевать с Китаем, КНДР, Ираном и любой другой страной на стороне США, заявид депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    «Мы, украинцы, готовы стоять плечом к плечу с Соединенными Штатами в окопах возле Тегерана или в Северной Корее, или рядом с Пекином, разницы нет», – заявил Гончаренков в интервью американской телекомпании CNN, передает ТАСС.

    Он добавил, что Украина «достаточно сильна» и является «очень важным союзником» США, поэтому, как считает депутат Рады, Вашингтон должен продолжать оказывать помощь Киеву.

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    24 февраля 2024, 06:35 • Новости дня
    Российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink

    Российские военные обнаружили на Авдеевском коксохимическом заводе командный пункт ВСУ с системой Starlink

    Российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink
    @ Кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные штурмовых групп 1-го армейского корпуса Вооруженных сил в ходе обследования бывшего командного пункта ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе обнаружили терминал глобальной спутниковой системы Starlink, который в панике бросили украинские военные.

    Терминал компании, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, запечатлен на видео, распространенном Миноброны России.

    «Мы находимся в одном из КМП ВСУ, где обнаружили имущество КМП, в основном это натовское оружие и боеприпасы», – говорит на видео командир штурмового подразделения 1-го армейского корпуса с позывным «Сурен», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Starlink использовался в том числе для управления беспилотниками.

    Помимо этого, в ходе зачистки цехов завода, где ранее укрывались украинские военные, штурмовики обнаружили десятки противотанковых гранатометов производства стран НАТО и выстрелы к ним, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны, сухие пайки.

    Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки 17 февраля. Общая площадь освобожденной территории составила более 30 квадратных километров. Противник потерял в ходе боев более 1,5 тыс. военнослужащих.

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    23 февраля 2024, 15:33 • Новости дня
    Байден анонсировал более 500 санкций против России
    Байден анонсировал более 500 санкций против России
    @ Yuri Gripas/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США введут более 500 санкций против России из-за СВО на Украине и смерти Алексея Навального, сообщил президент США Джо Байден, об этом говорится на сайте Белого дома.

    Он заявил, что санкции будут направлены против лиц, связанных с тюремным заключением Навального. Кроме того, рестрикции затронут финансовый сектор России, ее оборонно-промышленную базу, сети закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах, передает ТАСС.

    Также США вводят экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций за оказание скрытой поддержки России.

    Кроме того, Вашингтон, по словам Байдена, принимает меры по «дальнейшему сокращению доходов России от энергоносителей».

    Помимо этого, глава США заявил, что поручил усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, «кто борется за демократию по всему миру».

    Напомним, ЕС ввел новые санкции против России, в том числе ограничив поставки деталей для дронов.

    Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ.

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    23 февраля 2024, 18:20 • Новости дня
    НСПК: Платежная система «Мир» не ограничивала работу с иностранными партнерами
    НСПК: Платежная система «Мир» не ограничивала работу с иностранными партнерами
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Со стороны платежной системы «Мир» не существует ограничений на работу с зарубежными партнерами, заявили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

    На стороне «Мир» нет ограничений по работе с иностранными партнерами, решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре заграничные банки принимают самостоятельно, заявили в НСПК ТАСС.

    В пятницу министерство финансов США ввело санкции в отношении НСПК. Под санкции попали банки «Авангард», «Международный финансовый клуб» (МФК), «Ростфинанс», Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк и Быстробанк.

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    23 февраля 2024, 23:39 • Новости дня
    Возгорание камыша на месте падения БПЛА на Кубани полностью ликвидировано

    Пожар на месте падения летательного аппарата на Кубани полностью ликвидирован

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожарные полностью потушили камыш, загоревшийся после падения летательного аппарата в Каневском районе Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона.

    Отмечается, что площадь возгорания в районе хутора Трудовая Армения достигла 2,5 кв. м., а в 20:50 мск оно было локализовано, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае упал неустановленный летательный аппарат, из-за этого загорелся камыш на площади 2,5 тыс. кв. метров.

    Никто не пострадал, угроз жилым домам не было.

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    23 февраля 2024, 23:57 • Новости дня
    Блинкен: Госдеп ввел санкции против более 250 физлиц и юрлиц из-за СВО

    Блинкен объявил о введении Госдепом санкций против более 250 физлиц и юрлиц из-за СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США внес в свои санкционные списки 250 физических и юридических лиц, чтобы лишить Россию доходов и технологий для ведения СВО, говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

    «Среди наших целей – те, кто участвует в обходе наших экономических ограничений против России, а также те, кто отвечает за наращивание будущих производственных мощностей в энергетическом, металлообрабатывающем и горнодобывающем секторах России», – приводит слова Блинкена ТАСС.

    Отмечается, что ограничения дублируют санкции, который ранее в пятницу ввел Минфин.

    Ранее Блинкен назвал новый пакет санкций против России самым большим в истории. Экспортные ограничения ввели более чем против 500 физлиц и юрлиц в ответ на начало СВО на Украине.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Вашингтон своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной.

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    23 февраля 2024, 17:33 • Новости дня
    В Польше заявили, что отсутствие помощи Киеву от США приведет к разработке ядерного оружия

    Глава МИД Польши Сикорский: Отказ США от помощи Украине подтолкнет к разработке ядерного оружия в мире

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Неодобрение американским конгрессом пакета военной помощи киевскому режиму может спровоцировать часть стран на разработку своего ядерного оружия, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

    Некоторые страны начнут «страховать» себя от возможных потерь, часть начнет рассматривать возможность разработки своих ядерных программ вооружения, заявил Сикорский Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Если конгресс не примет очередной пакет помощи Киеву, то союзники США разочаруются в их способности оказывать помощь, что окажет серьезные последствия.

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    23 февраля 2024, 18:42 • Новости дня
    Глава МИД Польши Сикорский захотел переубедить конгрессменов по помощи Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что прибыл в Соединенные Штаты, чтобы убедить Вашингтон выделить помощь киевскому режиму.

    Сикорский назвал своей главной миссией в США переубеждение колеблющихся конгрессменов насчет пакета военной помощи Украине, сказал Сикорский, передает РИА «Новости».

    По его словам, только спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступает против этого пакета.

    Также Сикорский заявлял, что неодобрение Конгрессом США пакета военной помощи Украине может спровоцировать часть стран на разработку своего ядерного оружия.

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    24 февраля 2024, 01:58 • Новости дня
    США перехватили над Ютой высотный аэростат

    Аэрокосмическая оборона США перехватила над Ютой высотный аэростат

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) перехватили над штатом Юта высотный аэростат.

    По словам источников, аэростат не представлял угрозы для национальной безопасности США, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

    Отмечается, что аэростат передвигался над территорией США на высоте 13-14 км.

    Ранее сообщалось, что военные США заметили неопознанный аппарат в небе на западе страны, его происхождение и назначение до сих пор неизвестны

    Около года назад США зафиксировали в своем воздушном пространстве аэростат КНР со шпионским оборудованием, который пролетал над американской территорией в течение нескольких дней и, в конечном счете, был сбит военными.

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    23 февраля 2024, 16:16 • Новости дня
    Политолог: Чувашия стала примером региона с успешным экономическим развитием

    Политолог Рудаков: В Чувашии успехи экономического развития сопровождаются реальным улучшением жизни граждан

    Политолог: Чувашия стала примером региона с успешным экономическим развитием
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Чувашия является примером успешного и динамичного экономического развития. Растет и туристическая привлекательность региона. Важно, что там стремятся не только закрепить этот успех, но и развить его, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Ранее президент Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики.

    «В ходе поездок по регионам России президент постоянно делает акцент на том, что успехи в экономическом развитии должны сопровождаться реальным улучшением жизни людей. В Чувашии эта стратегия успешно реализуется, причем не только в крупных городах, но и в глубинке», – сказал Александр Рудаков, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Посетив культурный центр в Цивильске и ФАП в селе Рындино, Владимир Путин еще раз акцентировал внимание на первостепенной важности создания современной медицинской и социальной инфраструктуры в небольших городах и в сельской местности. Это одно из важнейших направлений реализации президентского курса на развитие России как современной, комфортной и благоустроенной страны. В свою очередь, народ это видит и поддерживает инициативы лидера», – добавил спикер.

    Собеседник также объяснил, как Чувашии удалось добиться высоких экономических показателей. «Регион является примером успешного и динамичного развития. Республика занимает лидирующие позиции по показателям промышленного роста. По итогам 2023 года Чувашия заняла второе место в России по росту промышленного производства – на 27,2%, также второе место по росту обрабатывающего сектора – плюс 32,1% за год», – перечисляет он.

    По его словам, положительной динамике способствовало увеличение объемов господдержки более чем в 20 раз, создание необходимой инфраструктуры для бизнеса и усилия тысяч специалистов промышленного комплекса Чувашии. «Еще одним важным показателем стал рост поступлений в бюджет», – убежден аналитик.

    «За 2023 год доходы региона составили 106,5 млрд рублей, что на 13% больше относительно прошлого года и на почти 60% – по сравнению с 2029 годом. Во многом достижения стали возможны благодаря тому, что в регионе разработали инвестиционные профили для всех муниципальных образований. Это стратегические документы, опирающиеся на ресурсный потенциал и социально-экономическое положение каждого из муниципалитетов», – объясняет политолог.

    «Важно подчеркнуть, что успехи Чувашии ощутимы не только в сфере развития промышленности, но и на других направлениях. Очевиден рост туристической привлекательности. Только за минувший год увеличение турпотока составило более 800 тыс. человек. А это действительно внушительные цифры», – говорит эксперт.

    «Показательно и стремление региона развить этот успех, о чем свидетельствуют не только внимание к историческим достопримечательностям, но и создание новых туристических объектов. Одним из подтверждений такой деятельности служит создаваемая в Чебоксарах грандиозная ландшафтная композиция в виде огромной карты России», – заключил Рудаков.

    Накануне президент Владимир Путин с рабочим визитом прилетел в Чувашскую Республику. Глава государства провел совещание по социально-экономическому развитию региона. На совещании вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что транспортная инфраструктура Чувашии за последние четыре года получила порядка 100 млрд рублей инвестиций.

    Путин отметил, что все регионы имеют хороший потенциал для роста, важно помочь его раскрыть. «Важно помочь им раскрыть, наполнить этот потенциал и использовать его, выстроить работу по перспективным направлениям, которые являются прочной базой для региональных экономик, для повышения финансовой устойчивости и самодостаточности этих регионов», – цитирует президента сайт Кремля.

    Также президент осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино. Медучреждение обслуживает жителей Рындино и расположенной по соседству Новой деревни, оно открыло свои двери для пациентов в декабре прошлого года и стало заменой старому ветхому фельдшерскому пункту.

    Кроме того, Путин посетил Центр культурного развития в городе Цивильск. Оценивая увиденное в ходе поездки в Чувашию, Путин сказал: «Приятно посмотреть, что деньги никуда не исчезают, а вкладываются как надо и куда надо».

    В завершение рабочей поездки в Чувашию президент России Владимир Путин провел встречу с главой региона Олегом Николаевым.

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    • Россия забрала у Британии ценный подарок

      Госдума России разорвала соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена Никиты Хрущева. Оно давало британцам возможность ловить крайне востребованную ими треску в Баренцевом море, а России не давало ничего. Зачем его тогда вообще подписывали?

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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