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Латвия запретила импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии
Сейм (парламент) Латвии одобрил запрет на ввоз для потребления в балтийской республике сельскохозяйственных и кормовых продуктов из России и Белоруссии, сообщил законодательный орган.
В сообщении, опубликованном на сайте Сейма, говорится, что принятыми поправками к закону о сельском хозяйстве и развитии сельских районов устанавливается запрет на ввоз сельскохозяйственных и кормовых продуктов из РФ и Белоруссии для потребления в Латвии, передает ТАСС.
Согласно поправкам, продукты, если они произведены в России и Белоруссии, не могут ввозиться из третьих стран. Запрет предусмотрен для продукции, которая остается в Латвии, но не касается той, которая следует через Латвию в другие государства Евросоюза. Сейм поручил правительству в течение двух недель подготовить правила применения запрета.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала про оголтелую кампанию по очернению любых форм торгового сотрудничества с Россией в Латвии.