Высаживавшиеся в Крынках бригады морпехов ВСУ уже практически небоеспособны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, бригады морской пехоты ВСУ, которые высаживались в Крынках, потеряли большую часть своего личного состава и сейчас практически небоеспособны.

По его словам, многие из них проходили подготовку в Италии и Британии.

Ранее источник сообщил, что многие из военнослужащих ВСУ, уничтоженных в Крынках, проходили подготовку в Италии и Британии.