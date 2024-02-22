Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.0 комментариев
Стало известно о состоянии отступивших из Крынок морпехов ВСУ
Высаживавшиеся в Крынках бригады морпехов ВСУ уже практически небоеспособны
Четыре бригады морской пехоты ВСУ, которые высаживались в освобожденных российскими военными Крынках, потеряли большую часть личного состава и на данный момент практически небоеспособны, сообщили в силовых структурах.
Как сообщил источник ТАСС, бригады морской пехоты ВСУ, которые высаживались в Крынках, потеряли большую часть своего личного состава и сейчас практически небоеспособны.
По его словам, многие из них проходили подготовку в Италии и Британии.
Ранее источник сообщил, что многие из военнослужащих ВСУ, уничтоженных в Крынках, проходили подготовку в Италии и Британии.