Британский экс-премьер Трасс заявила об обреченности Запада из-за правления «левых элит»

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, в случае если консерваторы «не победят и не будут готовы взять под контроль институты, захваченные левыми», Западу грозит опасность, передает РИА «Новости».

Также Трасс добавила, что левые политические силы правят слишком долго в очень большом количестве стран, в связи с чем растут проблемы с миграцией и акции в защиту Палестины.

По утверждению экс-премьера Британии, «левые» активно используют свое влияние в судах для того, чтобы препятствовать депортации нелегальных мигрантов.

В заключение Трасс подчеркнула, что ее пугает то, насколько широко распространены левые идеи в США и, в частности, в администрации президента Джо Байдена.

Тем временем в США продолжается борьба за власть. В частности, Байдена «начали топить». 8 февраля в докладе спецпрокурора Роберта Хёра действующий президент был назван «пожилым человеком с плохой памятью». Опросы показывают, что 85% американцев считают его слишком старым для будущего президента. Это, конечно, очень много, и неудивительно, что выводы были сделаны.