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    Байдена «уходят», борьба за власть только начинается

    @ Jose Luis Magana/AP/ТАСС

    21 февраля 2024, 12:30 Мнение

    Байдена «уходят», борьба за власть только начинается

    Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.

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    Байдена начали топить. Причем топить активно. Что самое характерное – та самая мейнстримная пресса, та сама «четвертая власть», которая умудрялась поддерживать имидж «самоходного деда» даже в самых невыгодных для него ситуациях.

    Впрочем, проблем у Байдена хватает и без того. Опросы показывают, что 85% американцев считают его слишком старым для будущего президента. Это, конечно, очень много, и неудивительно, что выводы были сделаны.

    8 февраля в докладе спецпрокурора Роберта Хёра действующий президент был назван «пожилым человеком с плохой памятью». И, что называется, понеслось. В конце концов, не так важно, почему Байдена «сливают». Важно, что интрига самых странных, загадочных и непредсказуемых выборов в США (кто сегодня хотя бы с долей уверенности может предположить их исход?) наконец сдвинулась с точки полной неопределенности.

    Новые тенденции мгновенно уловили и консерваторы. Легкий на язык Вивек Рамасвами тут же предположил, что от демократов на выборы пойдет Мишель Обама. А генпрокурор штата Западная Вирджиния, республиканец Патрик Морриси, заявив, что Байден не в состоянии выполнять свои должностные обязанности из-за «снижения когнитивных способностей», призвал Камалу Харрис применить 25-ю поправку и отстранить от должности президента. Понятно, что буря, начавшаяся за десять месяцев до выборов (срок, достаточный для серьезных перемен, однако, уже критический) неспроста. С достаточно большой долей вероятности можно утверждать, что Байдена будут таки менять.

    Издание Politico предполагает, что Байден дождется результатов первичных выборов в начале июня, на которых он предсказуемо побеждает. После чего объявит о снятии своей кандидатуры в интересах партии и укажет на нового партийного кандидата. Который и будет утвержден на партийном съезде в августе 2024-го. Сценарий в стиле «я устал, я ухожу» позволит и Байдену, и Демократической партии в целом сохранить лицо.

    Что же до возможных кандидатов, то газеты гадают, тасуя либеральных губернаторов: Калифорнии – Гэвина Ньюсома, Иллинойса – Дж. Б. Прицкера, Мичигана – Гретхен Уитмер, Кентукки – Энди Бешир и т. д. Разумеется, в колоде также имена Мишель Обамы и Камалы Харрис. Впрочем, сама пестрота и необязательность колоды говорит о том, что на скамейке запасных у демократов практически пусто. Камала Харрис, выбранная за правильный цвет кожи и происхождение, возложенных на нее надежд не оправдала. Серьезные дела ей не поручают, а те, которые поручают, она благополучно проваливает.

    Самый сильный из губернаторов Гевин Ньюсом – человек из того же клана, что и Харрис. Сверхлиберал из сверхлиберального штата, который за последние годы окончательно превратился в помойку с бомжами и беспределом на улицах. Из Калифорнии сегодня, как и из Нью-Йорка (другой образцовой либеральной помойки), просто бегут. Причем не только наиболее респектабельные граждане, но и самый респектабельный бизнес.

    Мишель Обама смотрится на этом безрыбье почти тяжеловесом. Однако факт, что до сих пор этот «козырь» не был выложен на стол, означает, что не все с ним так просто. Прежде всего все упирается в явное нежелание самой бывшей первой леди идти в политику. Да и популярность Мишель сомнительна. Накрутить ей рейтинги сегодняшнего Байдена мейнстримным СМИ, скорее всего, удастся, но это, пожалуй, и все. Наконец, с Мишель в делах Демпартии не изменится ровным счетом ничего. Клан Обамы и так фактически рулит сегодня командой Байдена. А все кадровые и идеологические кризисы, переживаемые партией, берут начало в правлении самого Барака Хусейновича. Поменять Байдена на Обаму – значит, поменять шило на мыло, не решив никаких проблем.

    Есть ли действительно революционные ходы, если не у самой Демпартии, которая увязла во внутренних кризисах, то у «больших парней» (то есть крупного международного финансового капитала), менеджер-командой которого эта партия и является?

    Очевидно, такие нестандартные «ходы конем» активно просчитываются. Ведь оказаться оттесненным от рычагов управления флагманом «свободного мира» в столь критический момент истории для глобалистов смерти подобно. В этом лагере, очевидно, внимательно следили за миссией Такера Карлсона в Москве, прекрасно понимая, что это – неформальная дипломатия будущего возможного президента США Трампа, который намерен завершить войну на Украине. А также – войну на Ближнем Востоке. А также перевести конфликт с Китаем в формат торгового (но не военного) противостояния. И все это никак, конечно, не может устраивать глобалистов.

    Что же могут предпринять «большие деньги», чтобы не допустить прихода Трампа? Прежде всего они не оставят попыток выбить его из президентской гонки. Эти возможности еще полностью не закрыты, и легальные шансы устранить Трампа выглядят не такими уж призрачными. Наиболее перспективным в этом смысле видится дело в Джорджии, где Трампа обвиняют в планировании создания лояльных ему списков фальшивых выборщиков.

    Если устранить Трампа все же удастся, это вызовет, конечно, настоящую политическую (и не только политическую) бурю в стране. Бурю настолько мощную, что ни о каких легитимных выборах речь идти уже просто не сможет. Трамписты (то есть половина населения США) просто не примут их результатов. (Впрочем, результатов победы Трампа так же точно не примет другая половина Америки).

    Так или иначе, придется искать компромиссы. И возможности для такого компромисса, кажется, есть. Это – создание двухпартийного консенсуса истеблишмента, в котором лидерство может перейти к Республиканской партии. Точнее, ее антитрампистскому, неоконсервативному крылу, которое представлено сегодня фигурой Никки Хейли. Да, Хейли безнадежно проигрывает сегодня Трампу во внутрипартийных рейтингах, однако в качестве компромиссной фигуры истеблишмента может выглядеть крайне заманчиво.

    Хейли кажется идеальным кандидатом для того, чтобы возглавить, условно говоря, «правительство национального спасения», которое «предотвратит угрозу» гражданской войны в США. И сама Хейли кажется вполне к этому готова. Месяц назад она уже заявляла: «<У нас будет> первая женщина-президент. Либо это будет Камала Харрис, либо это буду я…». И она явно не собирается отказываться от своих амбиций. Конечно, подобный «переформат» возможен лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Ну что ж, всему когда-нибудь приходит конец. Главное – это позволит истеблишменту (а следовательно, и глобализму, глубинному государству) сохранить власть и сокрушить «партию Трампа». Но что самое интересное, у трампистов в такой ситуации тоже есть в запасе свой «ход конем». И судя по различным «инсайдам», периодически вбрасываемым в прессу, над этим активно работают. Имя «троянского коня» консерваторов – Роберт Кеннеди.


    Сегодня Кеннеди – признанный лидер антивоенных левых, активно выступающих против войны на Украине и геноцида Израилем Палестины. По своей риторике Кеннеди – практически тот же Трамп, с еще разве что большим уклоном в конспирологию. Причем оба лидера явно симпатизируют друг другу и не раз намекали на возможное сближение.

    Сегодня за Кеннеди стоят 15-20% американских избирателей. И если эта сила перейдет к Трампу (который сегодня по всем опросам побеждает, причем побеждает, что по-настоящему важно, и в шести колеблющихся штатах), победа трампистов становится неминуемой. Причем даже в случае отстранения самого Трампа от выборов решением Верховного суда. Для этого Трампу достаточно объявить Роберта Кеннеди своим вице-президентом.

    Конечно, большой проблемой для консерваторов остается электорат Кеннеди – антивоенные левые и его «антисемитизм» (в чем Кеннеди постоянно обвиняет мейнстримная пресса, о давнем же конфликте клана Кеннеди с ФРС мы не так давно писали), ведь сами американские религиозные правые настроены очень произраильски. Но уж если дело дойдет до настоящей драки (а дело, очевидно, дойдет), выбирать союзников не придется. В любом случае та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.

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