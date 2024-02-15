Против Байдена восстали прокуроры

Tекст: Дмитрий Бавырин

Генеральный прокурор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси просит президентскую администрацию отстранить от власти Джо Байдена, пока не случилось непоправимого. При этом он ссылается на соцопрос, по которому 76% американцев не верят в физическую способность 81-летнего президента управлять страной, и на многочисленные «байденизмы» – оплошности и оговорки главы государства.

Возможно, простые трудящиеся Алабамы и Техаса пишут такие письма в Белый дом каждый день, но заявка от генерального прокурора – это уже серьезно. Его действия, судя по всему, спровоцированы отчетом другого прокурора – специального, который отказался предъявлять президенту обвинения в ненадлежащем хранении секретных документов, но уничтожающе охарактеризовал его ментальные способности в духе «дедушка старый, ему все равно».

Генпрокурору Морриси не все равно, и теперь он призывает вице-президента Камалу Харрис взять власть в свои руки в соответствии с 25-й поправкой к конституции США, где прописан переход полномочий от президента к вице-президенту в случае утраты первым лицом дееспособности.

Камала Харрис (кстати, в прошлом тоже генпрокурор – штата Калифорнии) ранее выражала готовность разделять и властвовать, если с «господином президентом» случится что-то нехорошее. Ведь именно для этого ее и избрали.

Но Камала Харрис умудрилась стать еще более непопулярным политиком, чем Байден, благо ее назначили ответственной за урегулирование миграционного кризиса на границе с Мексикой, а на неудобные вопросы журналистов она слишком часто реагирует странным хихиканьем.

В общем, власть ей не светит, а если светит, то не греет – лишь на короткий срок и в самом крайнем, наиболее печальном для Байдена случае.

В формулировках и абзацах 25-й поправки, в отличие от большинства остальных, сам черт ногу сломит. Даже если запустить все необходимые процедуры сейчас, Дональд Трамп выиграет президентские выборы раньше, чем отстранение Байдена удастся довести до конца.

Генпрокурор Морриси наверняка это понимает, но в данном случае действует не как служитель закона, а как политик и даже пропагандист. Генеральный прокурор штата – должность политическая, поскольку выборная. У генпрокуроров есть партийность, потому что партийность есть у спонсоров их кампаний. А республиканцам выгодно удерживать фокус внимания общества на недееспособности Байдена вплоть до выборов, чтобы он не смог догнать лидирующего по всем опросам Трампа.

Другое дело, что республиканцы и их прокуроры могут перестараться.

Пока что Байдену ничего не грозит вплоть до выборов. Дееспособен он или нет, но твердо решил остаться в Белом доме, а его команда вовремя подсуетилась и зашикала недовольных внутри Демпартии, прежде чем они поняли, насколько их много.

Формальные соперники президента на праймериз непопулярны и ничтожны, а влиятельные противники внутри партии лишены своего кандидата. Кто бы ни хотел им стать (найти приемлемую для избирателей альтернативу 81-летнему старцу нетрудно), он, на наши деньги, не сдал документы в Центризбирком вовремя: пусть приходит через четыре года.

Проще говоря, если Байден не захочет на пенсию сам, ничто не помешает ему стать кандидатом в президенты от Демпартии – ни прокурор, ни Конгресс, ни Камала Харрис, ни спонсоры с Уолл-стрит, ни избиратели из Висконсина. Пусть он не всегда способен отличить жену от сестры, а президента Мексики от президента Египта, полвека в большой политике не проходят даром: для того, чтобы среди демократов у Байдена не появилось альтернативы, было сделано всё и сделано вовремя.

Но теоретически республиканцы способны перегнуть палку. Кампания, призванная убедить нацию в недееспособности лидера, имеет шансы стать сверхуспешной. Тогда рейтинги Байдена упадут еще ниже, внутренняя оппозиция станет еще сильнее, голоса недовольных еще громче – и какая-нибудь очередная соломинка переломит спину верблюда. То есть Байдена убедят в том, что он не выиграет, а если выиграет, то не осилит.

К человеку, сына которого грозятся посадить за коррупцию, наверняка можно найти подход. Особенно с учетом того, что его самого подозревают как минимум в соучастии.

Тогда Байден отзовет свою кандидатуру, которую должен утвердить летний съезд демократов, и предложит съезду утвердить кого-нибудь, минуя праймериз. Такой картой из рукава может стать, например, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом или его коллега из Мичигана Гретхен Уитмер, хотя либеральные СМИ явно сватают на эту роль Мишель Обаму (которую, судя по всему, это все не прельщает).

И Ньюсом, и Уитмер политики довольно левые и для консервативного республиканского электората совершенно неприемлемые. Но им «всего-то» за 50, они бодры и обаятельны, тогда как фаворит республиканцев Дональд Трамп во многом похож на Байдена. В смысле он тоже очень стар, крайне скандален и совершил множество ошибок, пускай и держится гораздо лучше своей «немезиды».

В общем, молодость в состоянии победить опыт и политический вес просто потому, что выглядит симпатичнее. На выборах в США такое неоднократно случалось.

Финал против забывающегося Байдена Трамп наверняка выиграет. Но при внезапном столкновении с более свежим соперником-демократом его шансы неоднозначны. С высокой долей вероятности американцы обратятся к альтернативе двум надоевшим старикам, на каждом из которых клейма ставить негде.