  • Новость часаРоссийские войска за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по ВСУ
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    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Как казаки освобождали от немцев Смоленск

    Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что будет определять мировую политику в 2024 году

    Тенденции международной жизни 2023 года выглядят, как создающие сложности, но не несущие в себе существенных рисков для положения России. Воспользоваться этими возможностями и справиться с рисками – дело национальной внешней политики.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы осознают, что это не их война

    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

    17 комментариев
    29 декабря 2023, 14:32 • Видео

    Кто станет вторым человеком в США

    Дональд Трамп с высокой долей вероятности опять станет президентом США. В его случае особую важность приобретает кандидатура вице-президента. В основном это очень приятные с точки зрения России люди. Кроме одной женщины.

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    Как российские порты превзошли советские достижения

    Грузооборот портов России по итогам уходящего года продемонстрировал рекордные показатели. Более того, в следующем году прогнозируются еще более впечатляющие результаты. Перед нами прямой признак роста суверенитета России: от услуг портов стран Прибалтики Россия отказывается. Подробности

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    США ставят мир на грань новой ядерной гонки

    В переговорах России и США по сокращению стратегических наступательных вооружений должны участвовать Великобритания и Франция. Как отметил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов, потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Почти год назад Москва приостановила свое участие в этом договоре в ответ на планы НАТО и США нанести стратегическое поражение России. При каких условиях стороны могут снова исполнять взятые на себя обязательства по сокращению стратегических вооружений? Подробности

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    2023 год стал годом возвращения в Россию

    «У многих релокантов наступило осознание реальности». Такими словами эксперты объясняют одну из главных тенденций 2023 года – возвращение на Родину тех, кто покинул Россию после начала спецоперации. С какой реальностью столкнулись эти люди за рубежом и что убедило их, что в России на самом деле гораздо лучше? Подробности

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    «Дача Хрущева» стала объектом атаки США

    За скандалом вокруг передачи России «дачи Хрущева» и ряда других объектов в Абхазии стоят неправительственные организации, финансируемые Соединенными Штатами. Это прямо следует из документов, обнародованных руководством республики. Эти НПО попытались столкнуть Абхазию и Россию, спекулируя лозунгами о «распродаже Родины». Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Кто станет вторым человеком в США

      Дональд Трамп с высокой долей вероятности опять станет президентом США. В его случае особую важность приобретает кандидатура вице-президента. В основном это очень приятные с точки зрения России люди. Кроме одной женщины.

    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

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