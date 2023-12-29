Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

Тенденции международной жизни 2023 года выглядят, как создающие сложности, но не несущие в себе существенных рисков для положения России. Воспользоваться этими возможностями и справиться с рисками – дело национальной внешней политики.

Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.

Как российские порты превзошли советские достижения Грузооборот портов России по итогам уходящего года продемонстрировал рекордные показатели. Более того, в следующем году прогнозируются еще более впечатляющие результаты. Перед нами прямой признак роста суверенитета России: от услуг портов стран Прибалтики Россия отказывается. Подробности Перейти в раздел

США ставят мир на грань новой ядерной гонки В переговорах России и США по сокращению стратегических наступательных вооружений должны участвовать Великобритания и Франция. Как отметил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов, потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Почти год назад Москва приостановила свое участие в этом договоре в ответ на планы НАТО и США нанести стратегическое поражение России. При каких условиях стороны могут снова исполнять взятые на себя обязательства по сокращению стратегических вооружений? Подробности Перейти в раздел

2023 год стал годом возвращения в Россию «У многих релокантов наступило осознание реальности». Такими словами эксперты объясняют одну из главных тенденций 2023 года – возвращение на Родину тех, кто покинул Россию после начала спецоперации. С какой реальностью столкнулись эти люди за рубежом и что убедило их, что в России на самом деле гораздо лучше? Подробности Перейти в раздел

«Дача Хрущева» стала объектом атаки США За скандалом вокруг передачи России «дачи Хрущева» и ряда других объектов в Абхазии стоят неправительственные организации, финансируемые Соединенными Штатами. Это прямо следует из документов, обнародованных руководством республики. Эти НПО попытались столкнуть Абхазию и Россию, спекулируя лозунгами о «распродаже Родины». Подробности Перейти в раздел

Украина убила Илью Киву по двум причинам В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности Перейти в раздел