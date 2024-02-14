За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.0 комментариев
В США призвали отстранить Байдена
В США призвали отстранить президента Байдена
Генпрокурор Западной Вирджинии Патрик Морриси призвал вице-президента Камалу Харрис отстранить от правления президента Джо Байдена после публикации доклада спецпрокурора.
Он отметил, что Байден не в состоянии выполнять свои должностные обязанности. Генпрокурор считает, что снижение когнитивных способностей президента вызывает большую озабоченность у американцев, передает РБК.
Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова исполнять обязанности главы государства на фоне обеспокоенности возрастом президента страны Джо Байдена. По ее словам, те, кто следят за ней, понимают, что она способна руководить. Харрис, по данным издания, в последнее время занимается разными задачами, включая политику администрации по абортам и ситуацию с сектором Газа.