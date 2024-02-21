Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.6 комментариев
Пушков заявил, что Западу все труднее продолжать финансировать Украину
Пушков указал на отказ Канады расширять производство снарядов для ВСУ и проблемы Франции и США с финансированием Киева
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал нежелание Канады расширять производство боеприпасов для Украины, а также проблемы во Франции и США с военной поддержкой Киева.
Пушков в Telegram заявил о наметившейся тенденции: Канада считает «экономически нецелесообразным» расширять производство 155-мм боеприпасов для Украины, Франция испытывает проблемы с бюджетом – ей не хватает 3 млрд для поставок Киеву оружия, в США в Конгрессе уже три месяца блокируют 60 млрд помощи Киеву.
По его словам, Западу все труднее продолжать финансово поддерживать Украину при отсутствии успехов на фронте. «Есть, конечно, воинственные заявления нового президента Финляндии и куда более серьезные намерения Германии, военная и разведывательная активность Британии. Однако истончение поддержки со стороны Запада становится все заметнее», – заявил Пушков. Он уверен, что «судьба западной поддержки будет решаться в США», поскольку Европа «гигантские запросы» Киева «не осилит».
Как заявил Пушков, одержать «быструю победу» над Россией не удалось, теперь у Запада возникают «другие приоритеты», требующие финансирования. Пушков также отметил, что помощь Украине для Запада – «вопрос престижа и геополитики», а не национальной безопасности. Так, Норвегия признала, что не ощущает непосредственной угрозы от России. Подобную оценку дают в Будапеште, Братиславе, Риме, Вене и многих других европейских столицах. Россию не считают угрозой своей безопасности в большинстве стран ЕС, включая Германию.
«А там, где кричат о прямой угрозе со стороны Москвы, делают это не потому, что ждут нападения, а по сумме других причин. Но, поскольку угрозы на деле нет, политика широкой поддержки Украины в перспективе будет вытесняться другими приоритетами», – заявил Пушков.
Напомним, в США даже эффективный лоббист Киева и старый противник Москвы Линдси Грэм стал требовать помогать ВСУ только под залог природных ресурсов Украины. Американские СМИ сообщают, что план западных союзников Киева сейчас заключается в том, чтобы «просто не дать украинской армии развалиться».