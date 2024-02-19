У нас 600 тыс. человек на фронте. И еще миллионы граждан помогают фронту. У всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Улицкая, Акунин или «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.5 комментариев
Целью Запада стала попытка не допустить развала ВСУ
Politico сообщила о попытке западных стран не допустить развала украинской армии
План западных союзников Киева сейчас заключается в том, чтобы «просто не дать украинской армии развалиться», сообщают СМИ.
Об этом пишет Politico со ссылкой на восемь законодателей США и пять иностранных чиновников. Один из представителей страны-члена НАТО заявил, что американцы «хотят фотографироваться с счастливыми союзниками, работающими вместе», но «без настоящей американской поддержки» задача становится «очень сложной», передает РИА «Новости».
Как указывает Politico, уверенность в администрации США и в успехах Украины оказалась на «самом низком уровне» за все время специальной военной операции России на Украине. Представители украинской стороны заявили, что «нехватка боеприпасов напрямую приводит к тому, что Украина теряет позиции и солдат».
Напомним, Минобороны России сообщило, что неконтролируемое бегство украинских войск из города началось еще до того, как главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал отступать.