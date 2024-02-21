Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.4 комментария
Медведев о перебежчике Кузьминове: Собаке – собачья смерть
Медведев жестко высказался об убийстве перебежчика Кузьминова
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев не увидел повода для сожалений по поводу смерти в Испании угнавшего российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова.
«Собаке – собачья смерть!» – сказал он в интервью российским СМИ, сообщает ТАСС. Медведев отказался развивать эту тему, подчеркнув, что сказал все, что хотел.
19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящий момент не располагает информацией о якобы убийстве в Испании летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет.
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет. Нарышкин назвал этот угон «грязным и страшным преступлением».