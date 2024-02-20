  • Новость часаПутин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Правильная радуга не заслуживает наказания

    С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).

    2 комментария
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    23 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

    6 комментариев
    20 февраля 2024, 18:54 • Новости дня

    Шойгу доложил Путину подробности освобождения Авдеевки

    Шойгу в докладе Путину заявил о бегстве ВСУ из Авдеевки, многочисленных трофеях и пленных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона при бегстве из Авдеевки оставила там много раненых бойцов и оружия, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе доклада президенту Владимиру Путину.

    В городе проводится большая работа по разминированию, но из-за хаотичного отхода ВСУ не успели намеренно что-то заминировать, сказал министр президенту, передает ТАСС.

    Он добавил, что также был освобожден коксохимический завод в Авдеевке.

    При освобождении города ВС России наносили до 450 высокоточных авиаударов в сутки, отметил глава ведомства. Сейчас российские войска движутся далее на запад, сказал Шойгу.

    Ранее глава парламента ДНР Артем Жога сообщил, что российская армия закончила зачистку территории Авдеевки от украинских войск.

    19 февраля 2024, 21:19 • Новости дня
    Украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку
    Украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные, вышедшие из Авдеевки, рассказали о новой тактике Вооруженных сил России, сообщает издание «Страна».

    Сбежавшие из Авдеевки солдаты ВСУ рассказали, что российские войска наблюдали за ситуацией в городе при помощи дронов, и четко знали, где находятся позиции ВСУ и их перемещение, передает «Лента.ру».

    По словам украинских военных, сначала ВС России ведут мощные артобстрелы и сброс КАБов по позициям, дорогам и тылам, фронтовым ПВО. После этого в воздух поднимается масса FPV-дронов, которые добивают любое движение ВСУ, в это же время идет подвоз пехоты на бронетранспортерах по флангам. При этом российская пехота атакует малыми группами, обходит опорные пункты.

    Украинские военные отметили, что россияне, взяв новые позиции, тут же подвозят технику и быстро оборудуют мощные укрепления, в отличие от ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    20 февраля 2024, 01:50 • Новости дня
    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

    Сестра Ким Чен Ына поблагодарила Путина за подаренный лидеру КНДР автомобиль российского производства

    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон поблагодарила президента России Владимира Путина за подаренный ее брату автомобиль российского производства.

    Она назвала подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», а также отметила, что автомобиль является «самым лучшим подарком», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Отмечается, что марка и модель подаренной машины не указываются. Однако ТАСС напоминает, что во время визита в Россию в сентябре прошлого года лидер КНДР осмотрел Aurus.

    «Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин», – передает РИА «Новости» сообщение ЦТАК.

    Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей космодрома Восточный.

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    19 февраля 2024, 21:35 • Новости дня
    Неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области

    На Украине сообщили о подрыве неизвестными железной дороги в Винницкой области

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестные подорвали железную дорогу в поселке Серебрия в Винницкой области Украины, приостановлено движение поездов, возбуждено уголовное дело о диверсии, сообщило издание «Страна».

    Издание пишет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что взрывом повреждено железнодорожное полотно, при этом состав поезда не пострадал из-за того, что машинист успел экстренно затормозить. По данным газеты, в двух вагонах из 11 были мука и гипсовые плиты, остальные были пустые, передает РИА «Новости».

    Источник издания сообщает, что СБУ открыла уголовное дело по статье о диверсии. На месте происшествия были найдены провода, антенна, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пара перчаток.

    Ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины взорвался эшелон, перевозивший 60 тонн боеприпасов НАТО для украинской армии, подрыв якобы организовали местные партизаны.

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    20 февраля 2024, 12:12 • Новости дня
    Нарышкин жестко высказался о якобы убитом в Испании летчике-предателе Кузьминове

    Глава СВР Нарышкин: Угнавший вертолет Ми-8 летчик Кузьминов давно стал моральным трупом

    Нарышкин жестко высказался о якобы убитом в Испании летчике-предателе Кузьминове
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Угнавший в 2023 году российский военный вертолет летчик Максим Кузьминов стал моральным трупом, когда только планировал это грязное и страшное преступление, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    Нарышкин напомнил, что в России «принято о покойнике или хорошо, или ничего». Тем не менее глава СВР назвал якобы убитого в Испании Кузьминова предателем и преступником, передает РИА «Новости».

    Напомним, Кузьминов угнал российский военный вертолет Ми-8 и переправил его на Украину, накануне испанские и итальянские СМИ написали, что Кузьминов якобы был убит в Испании.

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    20 февраля 2024, 08:12 • Новости дня
    В Киеве испугались «катастрофы» из-за решения Маска

    Вице-премьер Украины Федоров назвал отключение Starlink в новых регионах России катастрофой

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение компании SpaceX отключить терминалы спутникового интернета Starlink на территории новых российских регионов обернулось бы для ВСУ крайне тяжелыми последствиями, заявил украинский вице-премьер Михаил Федоров.

    Федоров в интервью украинским СМИ назвал возможное решение компании американского предпринимателя Илона Маска катастрофой для киевского режима, поскольку данные терминалы играют важную роль в обеспечении действий ВСУ. Именно от них, по его словам, зависит работа украинских БПЛА, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер Украины рассказал, что со SpaceX уже обсуждает способ «заставить наши Starlink работать, а остальные – нет». Детали переговоров он при этом не стал раскрывать.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink, которые ВСУ применяют на линии боевого соприкосновения, не дали им ощутимого преимущества перед Российской армией.

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    20 февраля 2024, 10:43 • Новости дня
    Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса
    Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал указ об исключении из наблюдательного совета Роскосмоса бывшего главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергея Суровикина и руководителя Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

    «Прекратить полномочия членов наблюдательного совета государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Григорьева А. И. и Суровикина С. В.», – говорится в указе президента, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации.

    Другим пунктом этого документа глава государства включил в набсовет Роскосмоса командующего Космическими войсками, замглавкома ВКС Александра Головко и председателя научно-технического совета – заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрея Тюлина.

    В конце октября генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) вместо Суровикина, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

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    19 февраля 2024, 21:54 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах Зеленского устроить транзит власти, назначив Ермака на пост премьера
    СМИ сообщили о планах Зеленского устроить транзит власти, назначив Ермака на пост премьера
    @ Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак может быть назначен на пост премьер-министра, сообщило издание «Страна».

    Издание пишет, что в политических кругах Украины ходят слухи о том, что президент Владимир Зеленский обеспокоен вопросом своей легитимности после 20 мая 2024 года, когда истечет срок его полномочий. Согласно конституции страны, при военном положении полномочия правительства продлеваются автоматически. Зеленский, согласно сообщению, намеревается поставить на пост премьер-министра страны Ермака, как ключевого члена команды, тем самым укрепив свои позиции, передают «Известия».

    По данным издания, президент хочет сделать такой шаг, чтобы действующий премьер-министр Денис Шмыгаль «не имел возможности подорвать легитимность президента».

    Весной 2024 года на Украине должны состояться президентские выборы, но нынешние власти страны не хотят их проводить, объясняя такое решение военным положением.

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    20 февраля 2024, 08:28 • Новости дня
    Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»

    Губернатор Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»

    Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»
    @ Alexander Rekun/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Помимо регионов, вернувшихся в состав России за последние десять лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Он назвал эти регионы «абсолютной Россией», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Сальдо перечислил регионы, которые неразрывно исторически связаны с Россией. Это, по его словам, Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области.

    Киев, напомнил он, – это мать городов русских. Не украинских, обратил внимание Сальдо.

    К Киевской области, продолжил губернатор, «плотно прилегают» Житомирская и Винницкая области.

    «В общем – до границы 1939 года как минимум», – заключил Сальдо.

    Сальдо заявлял ранее, что демилитаризованная зона должна составлять не менее 150–200 км вглубь Украины.

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    20 февраля 2024, 16:44 • Новости дня
    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки

    Приемный сын Сырского в папахе и с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки

    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван поздравил россиян с освобождением Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Иван проживает в Австралии, он пришел в генконсульство России в Сиднее, где его встретил атаман Посольского австралийского отдела Забайкальского казачества Семен Бойков и другие казаки.  Иван Сырский в казачьей папахе и футболке с символом Z поздравил россиян со взятием Авдеевки, передают «Известия».

    Иван также сообщил о своих планах получить гражданство России.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.

    Коментарии (12)
    20 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил, что настало время России
    Путин заявил, что настало время России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское государство качественно меняется изнутри и укрепляет свой суверенитет, сегодня – время России, заявил глава государства Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

    «Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!» – сказал Путин в ходе своего выступления, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.

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    20 февраля 2024, 08:45 • Новости дня
    Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

    СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по району Донецка

    Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    В Telegram-канале СЦКК (ДНР) указано, что в 02.10 по направлению из н. п. Карловка в сторону Куйбышевского района Донецка украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО.

    Ранее сообщалось, что украинские войска во время попытки вывести войска из-под Донецка потеряли несколько сотен человек.

    Коментарии (12)
    20 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Назван вероятный кандидат на должность «смотрящего» за Украиной

    Гаврилов: Комиссар ЕС по обороне, которым может стать Столтенберг, будет «смотрящим» за Украиной

    Назван вероятный кандидат на должность «смотрящего» за Украиной
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Комиссар Евросоюза (ЕС) по обороне, которым может стать генсек НАТО Йенс Столтенберг, будет «смотрящим» за Украиной, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире «России-24».

    Гаврилов, отвечая на вопрос о том, что будет входить в обязанности комиссара по обороне, ответил, что он будет «смотрящим за Украиной», и предположил, что им станет генсек НАТО Йенс Столтенберг, который скоро покинет этот пост, передает ТАСС.

    По словам дипломата, из Украины торопятся сделать невольницу, поэтому Столтенберг лучший кандидат на эту должность, кроме того, его надо куда-то пристроить.

    Кроме того, Гаврилов заявил, что тон Запада по вопросу конфликта вокруг Украины снизится, когда российские войска  будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и так далее.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что впервые в истории Европейского союза необходимо создать пост еврокомиссара по обороне.

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    20 февраля 2024, 14:57 • Новости дня
    Зеленский назвал тяжелой обстановку на Харьковском направлении
    Зеленский назвал тяжелой обстановку на Харьковском направлении
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский в видеообращении признал, что на Харьковском направлении сложилась тяжелая для вооруженных сил Украины обстановка.

    Так Зеленский прокомментировал свой визит на позиции ВСУ под Харьковом.

    По его словам, ситуация на линии фронта на ряде направлений крайне сложная, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов, передает RT.

    Он также указал на нехватку вооружения у ВСУ и задержку военной помощи от Запада.

    Ранее Зеленский побывал на передовых позициях в Авдеевке.

    Напомним, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

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    20 февраля 2024, 13:40 • Новости дня
    Политолог: Инсценировка убийства Кузьминова выгодна Украине

    Политолог Шеслер: «Убийство» перебежчика Кузьминова – это постановка западных или украинских спецслужб

    Политолог: Инсценировка убийства Кузьминова выгодна Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Сообщения об убийстве перебежчика Кузьминова наводят на мысль, что это инсценировка. Украине выгодно спрятать предателя от российских правоохранителей. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в Испании нашли тело, предположительно принадлежащее летчику-предателю Максиму Кузьминову.

    «Я допускаю, что убийство перебежчика Кузьминова – это постановка, за которой стоят западные или украинские спецслужбы. Это могло потребоваться для сокрытия предателя от российских правоохранительных органов», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    «Дело в том, что Кузьминов может понадобиться Украине для того, чтобы через него попробовать выйти на других наших летчиков и также склонить их к предательству. Кроме того, операция по имитации убийства и смене личности будет стоить дешевле, чем охрана», – подчеркивает она.

    «Тем не менее не исключено, что его реально могли попытаться устранить. Если Украина получила от Кузьминова все, что могла, то он больше не нужен Киеву. Зачем тратить деньги на содержание перебежчика, когда выгоднее его просто ликвидировать?» – риторически задается вопросом спикер.

    «Кроме того, убийство летчика помогло бы Киеву скрыть информацию, которой он владел – место допроса, а также люди на Украине и Западе, которые курировали этот процесс. В случае если Москва сможет поймать предателя, все эти данные окажутся у нас, и в офисе Зеленского этого могут опасаться», – заключила Шеслер.

    Ранее в Испании было найдено тело предположительно летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину в прошлом году. Сообщается, что его застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.

    Власти Испании сначала не могли подтвердить смерть Кузьминова. Сотрудница Гражданской гвардии, комментируя сообщения об этом убийстве, отметила, что на данный момент у Мадрида нет подтверждения этой информации. Позднее правоохранительные органы страны отметили, что несмотря на все несостыковки, найденное тело могло принадлежать перебежчику. В МВД заявили, что первоначально личность умершего мужчины могла быть установлена неверно.

    Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть Максима Кузьминова. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов отметил, что власти предлагали перебежчику остаться на Украине. В таком случае, по мнению Данилова, летчик был бы защищен от потенциальных угроз.

    Испанское агентство EFE сообщает, ссылаясь на источники, близкие к расследованию, что хотя документы, найденные на теле в Вильяхойосе, не принадлежат 33-летнему гражданину Украины, на самом деле был убит именно Кузьминов. При этом представители гражданской гвардии Испании сначала не смогли подтвердить факт смерти летчика, а позднее допустили, что тело действительно принадлежит Кузьминову.

    Газета The Guardian уже сообщает, что если факт смерти летчика подтвердится, то виновата в убийстве будет Россия. Кроме того, издание проводит параллели со кончиной Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), Александра Литвиненко, а также отравлением Сергея Скрипаля.

    Напомним, в августе прошлого года стало известно, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлился на нем в Харьковской области – на территории, подконтрольной ВСУ. Позже пилот заявил, что украл вертолет для вооруженных сил Украины. На борту машины, помимо перебежчика, находились двое военнослужащих, которые погибли.

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    19 февраля 2024, 23:40 • Новости дня
    Фуры с военной техникой застряли на польско-украинской границе из-за фермеров

    Польские фермеры заблокировали фуры с военной техникой на границе с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Акция протеста польских фермеров привела к блокировке грузовиков с военной техникой для Украины на польско-украинской границе.

    Один из волонтеров, который занимается доставкой западных боеприпасов для артиллеристов ВСУ, пожаловался украинским СМИ, что уже три дня не может проехать границу, передает ТАСС.

    При этом украинские СМИ утверждают, что фермеры целенаправленно не пропустили фуру с грузом для Вооруженных сил Украины.

    Акции протеста польских фермеров проходят с ноября 2023 года с требование отменить льготы для дальнобойщиков с Украины и прекратить импорт украинской аграрной продукции. Протест поддержало руководство Министерства сельского хозяйства Польши.

    Сейчас заблокированы шесть КПП на границе с Украиной, сообщалось также о планах польских протестующих с 20 февраля заблокировать все погранпереходы.

    Ранее Еврокомиссия призвала силы безопасности Польши обеспечить транзит грузов Украины через границу, где их блокируют польские фермеры.

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      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

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