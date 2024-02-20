Мирошник рассказал о тайных пыточных в Авдеевке

Посол МИД России Мирошник: В Авдеевке находились тайные пыточные

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в городе есть места, куда «притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям», после чего допрашивали и пытали, передает РИА «Новости».

Мирошник отметил, что есть предварительная информация о тайных захоронениях в городе, о последствиях пыток, разворачивается работа по изучению этих данных.

«Точно установить и получить документальное подтверждение, необходимо сейчас вести работу с людьми, которые выходят из Авдеевки», – добавил он.

Ранее в Авдеевке обнаружили схроны с вооружением НАТО и газовыми гранатами.