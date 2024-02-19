Медведев заявил, что Россия в ходе СВО защищает свои территории

Tекст: Алексей Дегтярев

Россия переживает особый период, ее граждане защищают страну, территории, которые являются «интегральной частью» государства, они были в его составе веками, и их попытались отнять, сказал Медведев, передает ТАСС.

Россия сделает все, чтобы порядок был восстановлен, а СВО закончилась полным успехом – победой, заключил он.

Напомним, в воскресенье Медведев прилетел в Грозный. Ранее он сообщил о докладе Верховному главнокомандующему Владимиру Путину с идеями, которые могут улучшить общую ситуацию в спецоперации.