Российский сапер рассказал о спешном минировании Авдеевки ВСУ

Сапер ВС России: ВСУ при бегстве из Авдеевки минировали город явно наспех

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на передних эшелонах обороны ВСУ минировали очень хорошо, однако уже при отступлении, когда ВС России затягивались в город, противник сильно торопился, так что качество минных заграждений «подхрамывало», передает РИА «Новости».

Ранее Минобороны опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке, который перешел под полный контроль военнослужащих группировки «Центр».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что освобождение Авдеевки войдет в историю современных войн.