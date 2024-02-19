Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!0 комментариев
Российский сапер рассказал о спешном минировании Авдеевки ВСУ
Сапер ВС России: ВСУ при бегстве из Авдеевки минировали город явно наспех
Качество минных заграждений, которые выставили ВСУ при бегстве из Авдеевки, оказалось низким, так как ВСУ минировали город явно в спешке, рассказал командир российского инженерного взвода с позывным «Усман».
По его словам, на передних эшелонах обороны ВСУ минировали очень хорошо, однако уже при отступлении, когда ВС России затягивались в город, противник сильно торопился, так что качество минных заграждений «подхрамывало», передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке, который перешел под полный контроль военнослужащих группировки «Центр».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что освобождение Авдеевки войдет в историю современных войн.