Tекст: Антон Антонов

Хейли в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) осудила слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он «будет поощрять» Россию «вторгаться в страны НАТО», это «абсолютно неправильный путь». Хейли сказала, что «гордилась Трампом», когда он предоставил помощь Украине, но «разочарована тем, что он отказался от этого».

Хейли выразила готовность оказывать давление на союзников по НАТО, чтобы они «несли свой собственный груз». Однако делать это она намерена «за закрытыми дверями», не нанося союзникам вреда с целью «умиротворить врагов» США.

Напомним, Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

