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    Столтенберг и фон дер Ляйен пришли на вечеринку «выпить против Путина»
    Чиновники в Германии случайно рассекретили данные о подлодках НАТО
    Премьер Эстонии признала законными требования России по замороженным активам
    Боррель: Ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца
    ВСУ стянули под Авдеевку системы ПВО
    В Сенате США предложили выгонять страны из НАТО
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем разница между российской и западной «культурами отмены»

    У нас 600 тыс. человек на фронте. И еще миллионы граждан помогают фронту. У всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Улицкая, Акунин или «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.

    5 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Вселенский патриархат ведет к расколу православия

    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    3 комментария
    19 февраля 2024, 04:58 • Новости дня

    Хейли отказалась считать Россию другом США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия – не друг США, Вашингтон «не отделяет себя от друзей, чтобы умиротворить врага», заявила претендент на пост президента США Никки Хейли.

    Хейли в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) осудила слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он «будет поощрять» Россию «вторгаться в страны НАТО», это «абсолютно неправильный путь». Хейли сказала, что «гордилась Трампом», когда он предоставил помощь Украине, но «разочарована тем, что он отказался от этого».

    Хейли выразила готовность оказывать давление на союзников по НАТО, чтобы они «несли свой собственный груз». Однако делать это она намерена «за закрытыми дверями», не нанося союзникам вреда с целью «умиротворить врагов» США.

    Напомним, Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

    17 февраля 2024, 14:39 • Новости дня
    В США назвали последствия применения Россией космического ядерного оружия

    Эксперты CNN назвали последствия применения Россией космического ядерного оружия

    В США назвали последствия применения Россией космического ядерного оружия
    @ АО "Конструкторское бюро "Арсенал"

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский канал CNN со ссылкой на трех источников, знакомых с разведданными США о разработке Россией космического ядерного оружия, сообщил, что в случае применения этого оружия могут выйти из строя отвечающие за мобильную и интернет-связь спутники.

    Источник телеканала сообщил, что появившаяся в СМИ информация о разведданных была «чрезвычайно разрушительной», так как источник этих данных был «невероятно секретным», сообщает «Коммерсант».

    Источники CNN сообщили, что разрабатываемое оружие в случае применения создаст электромагнитную волну, которая выведет из строя частные спутники – например Starlink компании SpaceX.

    Ранее эксперт разъяснил, что космический буксир «Зевс» с ядерной энергоустановкой, который разрабатывается в России, не имеет отношения к ядерному оружию.

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    18 февраля 2024, 03:43 • Новости дня
    Столтенберг и фон дер Ляйен в Мюнхене пришли на вечеринку «против Путина»

    Bild сообщила об алковечеринке под девизом «Выпьем против Путина!» с участием Столтенберга и фон дер Ляйен в Мюнхене

    Столтенберг и фон дер Ляйен в Мюнхене пришли на вечеринку «против Путина»
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Участники Мюнхенской конференции по безопасности присутствовали на вечеринке с неофициальным девизом «Prost gegen Putin!» («Выпьем против Путина!»), сообщают СМИ.

    Вечеринку назвали «Ночь свободы». «Выпить против Путина» пришли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Чехии Петр Павел, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир. Кроме того, на вечеринке были бывшие чиновники из США и действующие представители властей Германии, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген перед конференцией сообщил, что российской делегации на форуме не будет. Более того, Хойсген заявил, что в Мюнхене не приняли бы Владимира Путина, добавив, что он был бы «арестован».

    Еще в 2022 году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Мюнхенская конференция по безопасности скатилась до уровня антироссийского балагана.

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    16 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Столтенберг назвал условие для мира на Украине

    Генсек НАТО Столтенберг призвал нарастить поставки оружия Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Для достижения продолжительного мира на Украине необходимо нарастить поставки оружия Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

    Генсек НАТО отметил, что для поставок оружия Киеву нужно больше производить, чтобы помогать Украине и пополнять собственные запасы альянса, передает ТАСС.

    Ранее Столтенберг заявил, что несколько стран НАТО намерены передать Украине миллион беспилотных летательных аппаратов.

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    16 февраля 2024, 21:48 • Новости дня
    Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на умственные способности

    Бывший врач Обамы направил в Белый дом письмо с требованием сдачи Байденом когнитивного теста

    Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на умственные способности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Законодатель от Республиканской партии Ронни Джексон направил в Белый дом письмо, в котором потребовал, чтобы президент США Джо Байден прошел тест на умственные способности.

    Письмо подписали 83 члена Палаты представителей Конгресса США. В случае отказа Байдена проходить тест кабинету необходимо инициировать процесс применения 25-й поправки к Конституции США. Тогда обязанность главы государства будет исполнять вице-президент, передает ТАСС.

    «Как бывший врач трех президентов США, проработавший с ними более 14 лет, я знаю, что требуется от президента как в умственном, так и в физическом плане», – сказал Джексон телеканалу Fox News. Как отмечается, Джексон ранее был лечащим врачом Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона.

    Джексон заявил, что работа президента – чрезвычайно ответственная работа, если человек не в лучшей форме, то он может поставить под угрозу безопасность страны.

    Ранее Джексон заявил, что Байден по когнитивным способностям не подходит на роль президента США.

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    17 февраля 2024, 18:16 • Новости дня
    В США сравнили со сказками заявления Нуланд о «сюрпризах Путину»

    American Conservative: Заявления Нуланд о «сюрпризах Путину» равноценны сказкам

    В США сравнили со сказками заявления Нуланд о «сюрпризах Путину»
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что по мере укрепления обороны Украины президент России Владимир Путин якобы получит «приятные сюрпризы» на поле боя, не имеют ничего общего с реальностью, пишет American Conservative.

    Как говорится в публикации American Conservative, заявления Нуланд равноценны счастливым сказкам на ночь, которые власти «рассказывают себе, чтобы не подпускать к двери волков реальности, совести и неудач», передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что ситуация на поле боя складывается в пользу России, и это невозможно игнорировать.

    «Если нам лгут о ходе боевых действий, <…> как вы думаете, какова вероятность того, что нам лгут и о причинах?», – заключается в публикации.

    Ранее в Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя».

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    16 февраля 2024, 10:40 • Новости дня
    Минюст США хочет привлечь к суду американских делегатов Всемирного фестиваля молодежи в РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Троих американских граждан, которые планировали принять участие во Всемирном фестивале молодежи, могут приговорить к 15 годам тюремного заключения за сотрудничество с Россией, заявил глава неправительственной организации (НПО) «Центр политических инноваций» и координатор американской молодежной делегации на Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Сириусе с 1 по 7 марта, Калеб Маупин.

    «Министерство юстиции США предъявило обвинения Джесси Невелу, Пенни Хессу, Омали Ешителе. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Суд назначен на сентябрь», – приводит его слова ТАСС. Заявление прозвучало на пресс-конференции в ООН.

    «Администрация Байдена обвиняет их в том, что мы собираемся сделать – в участии в международной конференции в России. <...> Это совершенно возмутительно. Это атака на свободу собраний, свободу путешествий, свободу слова», – подчеркнул Маупин.

    По его словам, их задержали в связи с тем, что в 2014 году они участвовали в конференции в России. Затем им предъявили обвинения в «распространении российский пропаганды», сказал он.

    В ВФМ-2024 примут участие 20 тыс. участников – это молодые лидеры в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тыс. иностранных участников.

    В апреле прошлого года американские власти обвинили четырех соотечественников и трех россиян в якобы проведении информационной кампании по оказанию влияния в Соединенных Штатах в интересах Москвы. Обвинения предъявлены россиянам Александру Ионову, Алексею Суходолову и Егору Попову, а также американцам Омали Ешителе, Пенни Хессу, Джесси Невелу и Огустусу Ромейну. Всем инкриминировалось участие в сговоре с целью привлечь американских граждан к действиям в качестве «незаконных агентов правительства России в США».

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    18 февраля 2024, 12:13 • Новости дня
    Киселев направил запрос на интервью с Байденом

    Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с президентом США Байденом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1», что направил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом, чтобы продолжить диалог между странами после исторического интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Киселев добавил, что запрос направлен в Белый дом в Вашингтон, передает РИА «Новости».

    Как говорится в письме, России и США не хватает возможности слушать и слышать друг друга, а президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя. В документе указано, что интервью планирует проводить генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы «Вести недели» Дмитрий Киселев, на самом популярном телеканале страны «Россия 1».

    Интервью планируют перевести на иностранные языки и распространить на многочисленных медиаплатформах и в соцсетях медиагруппы как в России, так и по всему миру.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном обсудил с ним демонизацию России на Западе.

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    18 февраля 2024, 18:52 • Новости дня
    США начали разрабатывать план противостояния с Россией в космосе

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты начали готовить план ответа на якобы разработку Россией противоспутникового оружия в космосе, которое угрожает национальной безопасности страны, заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер в эфире телеканала NBC News.

    Тернер заявил, что план противостояния угрозе России в космосе начали разрабатывать на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, передает ТАСС.

    Конгрессмен не подтвердил и не опроверг информацию, распространяемую в СМИ, о том, что опасения Вашингтона связаны с ядерным оружием, добавив лишь, что «угроза очень серьезная».

    Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с министрами иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром вероятность размещения Россией в космосе ядерного оружия.

    Американские СМИ писали, что сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников.

    В Кремле заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома.

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    17 февраля 2024, 00:25 • Новости дня
    Нью-Йоркский суд признал Трампа и его сыновей виновным по делу о мошенничестве

    Суд штата Нью-Йорк признал экс-президента США Дональда Трампа и двух его сыновей виновным по делу о мошенничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Судья Артур Энгорн признал экс-президента США Дональда Трампа и его сыновей – Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа – виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization.

    По решению суда экс-президент США должен будет выплатить около 355 млн долларов компенсации штату, Трамп-младший и Эрик – по 4 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Прокуратура просила для Трампа-старшего 370 млн компенсации и пожизненное отстранение от предпринимательской деятельности в сфере недвижимости.

    По версии генпрокурора штата Нью-Йорк, компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке, завысив стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, нескольких офисных зданий и полей для игры в гольф на сумму от 2,23 млрд до 3,6 млрд долларов.

    Защита Трампа отмечает, что будет обжаловать судебное решение, поскольку обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам.

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    16 февраля 2024, 15:25 • Новости дня
    Шольц отверг призывы к созданию ядерного зонтика в Европе

    Канцлер Германии Шольц отверг призывы к созданию ядерного зонтика в Европе

    Шольц отверг призывы к созданию ядерного зонтика в Европе
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Германия давно решила не создавать собственное ядерное оружие, Берлин решительно отвергает призывы к созданию европейского ядерного зонтика, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

    Шольц напомнил, что Германия не будет создавать ядерное оружие, но интегрирована в систему ядерного сдерживания НАТО. По его словам, ответственные лица альянса сочли бы, чтобы все осталось так, как есть, усилия теперь должны быть сосредоточены на укреплении сил конвенциональной обороны, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем может обернуться переход ЕС к независимой от США оборонной политике.

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    18 февраля 2024, 22:21 • Новости дня
    В Сенате США предложили выгонять страны из НАТО

    Американский сенатор Грэм предложил исключать из НАТО страны с бюджетом на оборону меньше 2% ВВП

    В Сенате США предложили выгонять страны из НАТО
    @ Ting Shen/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нужна система, при которой из НАТО начнут «выкидывать» страны с бюджетом на оборону меньше 2% от размера ВВП, заявил американский сенатор Линдси Грэм.

    Грэм призвал создать «систему, при которой если ты не платишь, то тебя выкидывают». Расходы в 2% он считает необходимыми для каждого члена НАТО, но 19 стран из 31 не соответствуют данному условию.

    Кроме того, Грэм согласился с желанием экс-главы американского государства Дональда Трампа добиться от членов НАТО «выполнения их обязательств в 2%». «Нам нужно, чтобы это обязательство что-то значило… если ты в НАТО – плати 2%», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.

    Напомним, Трамп заявлял, что страны НАТО, которые не вносят соответствующую сумму в натовский бюджет, должны быть лишены права на коллективную оборону. Он говорил даже, что «стал бы поощрять» Россию «атаковать» страны-участницы альянса, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

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    16 февраля 2024, 11:34 • Новости дня
    На Западе раскрыли возможности ядерного комплекса по «ослеплению» спутников

    Reuters: Устройства на ядерной энергии могут глушить или ослеплять спутники

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия приступила к разработке устройства, способного влиять на спутники на космической орбите, сообщили западные СМИ.

    Аналитики Reuters полагают, что речь идет о некоем глушителе сигналов, который будет способен вывести из строя всю электронику в определенной области, сообщает канал «360».

    Как считает бывший сотрудник разведки, аналитик Дэрил Кимбалл, российская сторона, предположительно, разрабатывает систему, работающую от ядерного источника и обладающую всеми возможностями радиоэлектронной борьбы. Такая версия, по его оценке, более вероятна, чем доставка ядерной боеголовки на космическую орбиту, о которой ранее сообщалось в СМИ.

    Специалист считает, что эта система сможет вывести из строя коммерческую и военную связь.

    Фактор спутников, по словам Кимбалла, является преимуществом США и одновременно главной уязвимостью.

    В Кремле ранее заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома, чтобы «правдами или неправдами» убедить Конгресс США проголосовать по законопроекту о выделении денег Украине.

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    18 февраля 2024, 18:36 • Новости дня
    Вице-премьер Украины назвала непредсказуемыми ближайшие две недели для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Киев не может предсказать, что произойдет в ближайшие две недели на фоне того, что Конгресс США не принял проект о финансовой помощи для Украины, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

    Политик отметила, что Киев оказался «в плену американского дискурса по финансовой поддержке Конгресса», а также оказался в «ситуации неопределенности».

    Стефанишина отметила, что на Украине не знают, что произойдет через две недели, что является «элементом дестабилизации», передает РИА «Новости».

    Вице-премьер также отметила, что соглашения о гарантиях в сфере обороны, подписанные с Францией, Великобританией и Германией, создают «предсказуемость» и позволяют планировать стратегию Украины. Она добавила, главное, чтобы партнеры, с которыми подписаны соглашения, соблюдали условия.

    Ранее пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что переход Авдеевки под контроль российских войск – это «цена бездействия» Конгресса США.

    Напомним, глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевкине исключил потери войсками Украины других городов, пока Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Киеву.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что если американские власти не выделят новый пакет помощи Украине, то Киев перестанет считать США стратегическим партнером.

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что администрация США не сможет заставить палату одобрить законопроект, предусматривающий выделение помощи Киеву, который ранее поддержал Сенат.

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    17 февраля 2024, 01:51 • Новости дня
    Илон Маск обвинил власти США в цензуре

    Илон Маск обвинил власти США в преследовании из-за отмены цензуры в его соцсети

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский миллиардер Илон Маск обвинил власти США в мощной цензуре и преследовании его за отмену цензуры в принадлежащей ему соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    «Общество до сих пор не осознает даже малой доли того, какой мощью обладает цензурный государственно-промышленный комплекс. Как и предсказывалось, мои компании и я стали подвергаться постоянным атакам, как только цензура на этой платформе была отменена. Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?» – написал Маск в ответ на пост американского предпринимателя Дэвида Сакса о свободе слова и свободе от политических преследований в США, передает ТАСС.

    Ранее Маск согласился с высказыванием, что финансовая помощь Украине лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тыс. украинцев. Маск добавил, что вопрос о принадлежности новых территорий России состоит лишь в том, сколько детей погибнет, прежде чем это признают.

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    18 февраля 2024, 16:37 • Новости дня
    Блинкен призвал Китай отговорить Россию от «запуска ядерного оружия» в космос

    New York Times: Блинкен призвал руководство КНР и Индии отговорить Россию от «запуска оружия в космос»

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с министрами иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром вероятность размещения Россией в космосе ядерного оружия, сообщило издание New York Times.

    По информации издания, госсекретарь США попросил Ван И и Субраманьяма Джайшанкара призвать лидеров своих стран отговорить президента России Владимира Путина от шага, «который может обернуться катастрофой», передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

    Блинкен якобы предупредил собеседников, что ядерный взрыв в космосе выведет из строя не только спутники США, но и индийские и китайские аппараты, и повлечет полный отказ систем коммуникаций и крах Starlink.

    Американские СМИ ранее писали, что сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников.

    Ранее в Кремле заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома.

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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