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В штаб-квартире Минобороны Германии отключилось электричество
В штаб-квартире министерства обороны Германии в бывшей столице ФРГ Бонне в понедельник в течение нескольких часов не было электричества, также не заработала и резервная система электропитания, сообщает издание Bild.
По сообщению издания, несколько часов в первой штаб-квартире минобороны Германии на важной базе бундесвера в Бонн-Хардтхеэ не было электричества, при этом аварийный источник питания также вышел из строя, передает РИА «Новости».
Представитель бундесвера подтвердила, что 12 февраля действительно произошла неисправность, приведшая к «нарушению работы IT-служб бундесвера» и нарушившая внешнюю связь. Через несколько часов неисправность удалось устранить. Причину инцидента в бундесвере не назвали.
Ранее немцев предупредили о резком повышении цен на электроэнергию.