Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.2 комментария
Зюганов назвал срок оглашения послания Путина Федеральному собранию
Зюганов: Послание президента Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля
Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию, как ожидается, будет оглашено в конце февраля, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Зюганов сообщил об этом на заседании фракции в Госдуме, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин может выступить с посланием Федеральному Собранию 27-28 февраля.