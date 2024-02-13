Зюганов назвал срок оглашения послания Путина Федеральному собранию

Песков рассказал о восприятии Западом исторической части интервью Путина

Песков: На Западе тяжело воспримут историческую часть интервью Путина Карлсону

Tекст: Дарья Григоренко

Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале. Песков добавил, что даже на Западе есть специалисты, огромное количество историков, причем историков и в Восточной Европе, которых живо заинтересует историческая справка интервью Путина Карлсону, поэтому своя аудитория у этой части будет, пишет ТАСС.

По его словам, Украина высоко фигурировала в повестке дня этого интервью, российский лидер опирался на очень глубокое знание истории. И свое суждение, отметил Песков, глава государства формирует именно на основе первоисточников, поскольку очень часто и много работает с архивными документами. Он добавил, что историческое мировоззрение Путина «носит не эмоциональный характер, оно основывается на конкретных знаниях первоисточников».

Песков также рассказал, что папку с копиями писем Богдана Хмельницкого в Москву, которую Путин передал журналисту Такеру Карлсону во время интервью, подготовили по его поручению. По его словам, в папку вошли первоисточники, чтобы аргументировать то, о чем Путин говорил относительно Украины, передает РИА «Новости».

В воскресенье Песков заявил, что Такеру Карлсону приходится несладко на Западе из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным, но эта работа добавила ему популярности.

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Напомним, Путин во время интервью Карлсону рассказал историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого. Газета ВЗГЛЯД ранее раскрыла, что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Такеру Карлсону.