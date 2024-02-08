Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля

Источник: Послание президента Путина Федеральному собранию может состояться 27-28 февраля

Tекст: Александра Юдина

Известно, что командировка главы одного из восточных регионов запланирована на 27 февраля. При этом дата может поменяться в последний момент. А «послание стоит» в графике у другого губернатора на 28 февраля, передает РИА «Новости».

В данный момент точная дата послания неизвестна.

Напомним, в прошлом году глава государства оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года.