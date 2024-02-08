Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.4 комментария
Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля
Источник: Послание президента Путина Федеральному собранию может состояться 27-28 февраля
Президент Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27-28 февраля, сообщили источники в губернаторском корпусе.
Известно, что командировка главы одного из восточных регионов запланирована на 27 февраля. При этом дата может поменяться в последний момент. А «послание стоит» в графике у другого губернатора на 28 февраля, передает РИА «Новости».
В данный момент точная дата послания неизвестна.
Напомним, в прошлом году глава государства оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года.