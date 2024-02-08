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    Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

    28 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем США сдают Залужного

    Если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок. Звучит логично, но не все так просто.

    6 комментариев
    8 февраля 2024, 09:05 • Новости дня

    Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля

    Источник: Послание президента Путина Федеральному собранию может состояться 27-28 февраля

    Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27-28 февраля, сообщили источники в губернаторском корпусе.

    Известно, что командировка главы одного из восточных регионов запланирована на 27 февраля. При этом дата может поменяться в последний момент. А «послание стоит» в графике у другого губернатора на 28 февраля, передает РИА «Новости».

    В данный момент точная дата послания неизвестна.

    Напомним, в прошлом году глава государства оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года.

    7 февраля 2024, 19:32 • Новости дня
    СМИ: Визит Путина в Турцию отложен

    ТАСС: Визит Путина в Турцию отложен

    СМИ: Визит Путина в Турцию отложен
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Визит президента России Владимира Путина в Турцию, который планировался на 12 февраля, отложен, об этом сообщила журналист газеты Hurriyet и обозреватель телеканала CNN-Turk Ханде Фырат, а также источник российских СМИ.

    Как сообщил дипломатический источник ТАСС, визит отложен. Подробности пока неизвестны.

    Ранее помощник главы Российского государства по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что визит президента Владимира Путина в Турцию находится в стадии подготовки.

    Агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что визит Путина в Турцию ожидают 12 февраля.

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    7 февраля 2024, 10:50 • Новости дня
    Интервью Карлсона с Путиным назвали попыткой остановить третью мировую

    Журналист Джонс: Интервью Карлсона с Путиным является попыткой остановить третью мировую войну

    Интервью Карлсона с Путиным назвали попыткой остановить третью мировую
    @ Kremlin Pool/Global Look Press,Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным длилось два часа, сообщил блогер и журналист из США Алекс Джонс.

    Джонс на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Карлсон сообщил ему о том, что взял у российского лидера интервью. Такер назвал состоявшийся разговор «удивительным», передает ТАСС слова Джонса.

    Интервью, по словам Джонса, вскоре будет опубликовано.

    «Это войдет в историю. Мы пытаемся остановить третью мировую войну», – заявил Джонс.

    Ранее Карлсон в ответ на звучавшую в его адрес в США критику заявил, что не считает, что из-за интервью с российским лидером должен испытывать чувство вины.

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    8 февраля 2024, 04:31 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным

    Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск

    Такер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным
    @ Zuma/ТАСC

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон, который взял в Москве интервью у президента России Владимира Путина, сообщил, что оно будет опубликовано в 18:00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

    «Публикация завтра в 18:00 по времени восточного побережья США», – приводит ТАСС сообщение на сайте журналиста.

    Напомним, что ранее Такер Карлсон посетил Россию, после чего объявил о готовящемся интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил интервью Путина Карлсону. Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

    Ранее сообщалось, что Американского журналиста Такера Карлсона заметили в гипермаркете «Ашан» в торговом центре «Гагаринский» в Москве, также он был замечен в заведении «Вкусно и точка» на Киевской.

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    7 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    Такера Карлсона внесли в базу «Миротворца»

    Журналист Такер Карлсон причислен к базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»

    Такера Карлсона внесли в базу «Миротворца»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Взявший интервью у президента России Владимира Путина американский журналист Такер Карлсон уже числится в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец», там публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами страны.

    Уточняется, что Карлсону приписывается «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «манипуляция общественно значимой информацией», передает ТАСС.

    Западные журналисты уже позавидовали взявшему интервью у Путина Карлсону.

    Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

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    7 февраля 2024, 14:21 • Новости дня
    Западные журналисты позавидовали взявшему интервью у Путина Карлсону

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные журналисты посетовали на то, что президент Владимир Путин согласился на интервью только лишь с Такером Карлсоном, тогда как они направляют множество аналогичных запросов, но получают отказы.

    Так, журналист Би-би-си Стив Розенберг на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) сообщил, что направил Кремлю «несколько запросов» на интервью с Путиным за последние 18 месяцев, но ответ был отрицательным.

    В свою очередь ведущая CNN Кристиан Аманпур заявила, что «не один год» продолжает запрашивать интервью с Путиным, передает ТАСС.

    В Кремле отметили ранее, что Карлсон занимает ни пророссийскую, ни проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она также отличается от западных СМИ.

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    7 февраля 2024, 11:49 • Новости дня
    Назван день публикации интервью Путина Карлсону

    WSJ: Интервью Путина американскому журналисту Карлсону могут опубликовать 8 февраля

    Tекст: Ольга Никитина

    Интервью российского лидера Владимира Путина популярному американскому журналисту Такеру Карлсону, как ожидается, будет опубликовано в четверг, 8 февраля, сообщили СМИ.

    В сообщении The Wall Street Journal говорится, что запись появится в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), а также на портале TuckerCarlson.com.

    Сроки публикации изданию назвали «люди, знакомые с этим вопросом», передает «Газета.Ru».

    Ранее блогер и журналист из США Алекс Джонс сообщил, что интервью Карлсона с Путиным длилось два часа. Он назвал его «попыткой остановить третью мировую войну».

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    7 февраля 2024, 14:55 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью экс-президента Чили

    Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью экс-президента Чили Пиньеры

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Чили Габриэлю Боричу Фонту в связи с трагической гибелью экс-главы республики Себастьяна Пиньеры.

    «Дважды занимая пост главы государства, Себастьян Пиньера многое сделал для социально-экономического развития вашей страны и снискал большой международный авторитет. Он внес значительный личный вклад в развитие дружественных российско-чилийских отношений», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Экс-лидер Чили погиб в результате падения вертолета в озеро на юге страны. На борту находились четыре человека, но все, кроме Пиньеры, выжили, передает ТАСС.

    Накануне Путин выразил соболезнования президенту Чили Габриэлю Боричу Фонту в связи с последствиями лесных пожаров.

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    7 февраля 2024, 13:33 • Новости дня
    Кремль подтвердил интервью Путина Карлсону

    Песков: Карлсон действительно взял интервью у Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон действительно взял интервью у российского лидера Владимира Путина, подтвердили в Кремле.

    Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча президента с журналистом была личной. Интервью выйдет по мере готовности, передает ТАСС его слова.

    При этом Песков уточнил, что Карлсон не делился своими впечатлениями от этой беседы. «Я не являюсь пресс-секретарем Карлсона, не хотел бы им быть. Я все-таки пресс-секретарь Путина», – передает ТАСС слова представителя Кремля в ответ на вопрос о мнении Карлсона относительно причин конфликта на Украине.

    Песков добавил, что появление выдержек из якобы стенограммы интервью Путина Карлсону являются фейками.

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    7 февраля 2024, 13:21 • Новости дня
    В Кремле назвали фейком опубликованные выдержки якобы из интервью Путина Карлсону

    Представитель Кремля Песков назвал фейком опубликованные выдержки якобы из интервью Путина Карлсону

    Tекст: Александра Юдина

    Появление выдержек из якобы стенограммы интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону являются фейками, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, речь идет об абсолютных фейках, а будет таких фейков еще больше, передает ТАСС.

    «К ним надо соответствующим образом относиться», – подчеркнул он.

    Напомним, ожидается, что интервью Путина Карлсону будет опубликовано 8 февраля.

    Ранее блогер и журналист из США Алекс Джонс сообщил, что интервью Карлсона с Путиным длилось два часа. Он назвал его «попыткой остановить третью мировую войну».


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    7 февраля 2024, 16:43 • Новости дня
    Путин заявил об индексации соцвыплат для 20 млн россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индексация социальных выплат затронула уже 20 млн россиян, всего увеличено более 40 различных выплат, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

    «С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 млн человек», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    В частности, до 630 тыс. рублей увеличен материнский капитал на первого ребенка и до 833 тыс. рублей – на второго, добавил президент. Кроме того, на 7,5% вырос размер единого пособия для семей с детьми и беременных женщин, а также страховая пенсия у 31 млн неработающих пенсионеров, отметил Путин. Средний размер пенсии составил 23,4 тыс. рублей.

    Также с 1 января на 7,5% увеличен прожиточный минимум, максимальный размер пособия составил 14,9 тыс. рублей. На 18,5% вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – до 19 242 рублей.

    С 1 февраля 2024 года на 7,4% по фактической инфляции проиндексированы свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки.

    Также увеличен материнский капитал: максимальный размер выплаты на второго и последующих детей составил 833 тыс. рублей (+57,4 тыс. рублей), на первого ребенка – 630,4 тыс. рублей (+43,4 тыс. рублей). Доплата за второго ребенка, если сертификат на первого уже получен, выросла на 14 тыс. рублей, до 202,6 тыс. рублей.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как повышение МРОТ скажется на доходах россиян.

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    7 февраля 2024, 11:27 • Новости дня
    Совфед призвал Запад прекратить поставки оружия Киеву

    Tекст: Ольга Никитина

    Совет Федерации на пленарном заседании в среду принял заявление, указав на прямую ответственность стран Запада, которые поставляют оружие киевскому режиму, в гибели мирных российских граждан.

    Сенаторы призвали США, Германию, Францию и ряд других стран незамедлительно прекратить поставки оружия, боеприпасов и военной техники преступному киевскому режиму, передает ТАСС.

    Кроме того, в Совфеде выразили протест против поставок на Украину оружия, указав, что с его помощью совершаются убийства мирных граждан и разрушение объектов гражданской инфраструктуры России.

    Ранее постпред России при организации Василий Небензя заявил, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76; кроме того, США причастны к удару ВСУ по Лисичанску, так как Киев согласует цели для HIMARS с американцами.

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    7 февраля 2024, 19:48 • Новости дня
    Песков: Подготовка к встрече Путина и Эрдогана продолжается

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подготовка к встрече президента России Владимира Путина со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом продолжается, сроки будут согласовываться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков не подтвердил, что визит Путина в Турцию отложен, отметив, что никакие сроки не объявлялись. По его словам, на данный момент продолжается подготовка к контактам на высшем уровне, а сроки будут согласовываться, передает ТАСС.

    Ранее с турецкой стороны появилась информация о том, что визит Путина в эту страну, который планировался на 12 февраля, якобы отложен.

    В воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Путин и Эрдоган могут обсудить новый способ доставки зерна на мировые рынки через Черное море.

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    7 февраля 2024, 17:15 • Новости дня
    Путин потребовал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости не допустить чрезмерного роста цен на авиабилеты в России.

    «Подчеркну: важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов», – передает его слова ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что этот вопрос должен быть в приоритете как у перевозчиков, так и у Минтранса и других профильных ведомств.

    Кроме того, Путин призвал сделать российские самолеты максимально конкурентными. «Подчеркну еще раз, российские самолеты должны отвечать всем требованиям по качеству, комфорту и безопасности перелетов, быть действительно глобально конкурентными по своим техническим характеристикам, а их передача авиакомпаниям должна проходить в согласованные сроки без опозданий и задержек», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что развитие воздушных перевозок является жизненно важной темой для России.

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    7 февраля 2024, 14:41 • Новости дня
    В Кремле назвали развитие воздушных перевозок жизненно важной темой для России

    Песков назвал жизненно важной для России тему воздушных перевозок

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства обсудит развитие воздушных перевозок, эта тема жизненно важна для страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что вопрос развития авиаперевозок в среднесрочной перспективе будет профильным на сегодняшнем совещании, передает ТАСС.

    С докладами выступят вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров и министр транспорта РФ Виталий Савельев.

    Рассмотрение вопроса пройдет в закрытом режиме, однако по итогам совещания выступит Савельев.

    «Также у президента потом в служебном, не публичном режиме будут несколько совещаний и встреч», – добавил Песков.

    Ранее Минтранс начал работу по аккредитации самолетов «России» для полетов в Пекин.

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    7 февраля 2024, 17:07 • Новости дня
    Путин обозначил важность увеличения грузоперевозок на Восток

    Путин обозначил важность увеличения железнодорожных грузоперевозок на Восток

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства подчеркнул важность увеличения железнодорожных грузоперевозок на дальневосточном направлении.

    На совещании с правительством Путин сообщил, что один из оперативных вопросов для обсуждения касается развития Восточного полигона железных дорог. «Мы с вами должны достигнуть увеличения показателей перевозок на дальневосточном направлении. В текущем году она должна составить 180 млн тонн, а по итогам 2030-го [года] дойти до 210 [млн тонн]», – приводит его слова ТАСС.

    По словам президента, для того чтобы решить эти задачи, необходимо решить ряд вопросов, в том числе по электрификации Восточного полигона.

    «Я поздравляю вас и всех специалистов, которые работали и продолжают работать на этом участке. Это очень важная работа не только для транспортной отрасли, не только для развития железных дорог, но и для жителей восьми регионов Дальнего Востока. Это Бурятия, Хакасия, Забайкальский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Иркутская и Кемеровская области», – сказал глава государства.

    Гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин доложил, в частности, о завершении работ по первому этапу электроснабжения Восточного полигона. По словам Путина, проделанная работа позволяет значительно увеличить мощность и повысить надежность электроснабжения населенных пунктов во всех этих регионах.

    Ранее Путин сообщил, что индексация социальных выплат затронула уже 20 млн россиян, всего увеличено более 40 различных выплат.

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