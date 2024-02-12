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    Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Путин требует от Киева демилитаризованную зону

    От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов США пытаются остановить восход солнца

    Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.

    8 комментариев
    12 февраля 2024, 14:18 • Новости дня

    Военный эксперт: Британия не справляется с содержанием военного флота

    Военный эксперт Артамонов: Поломки на авианосцах – это только часть проблем британского флота

    Военный эксперт: Британия не справляется с содержанием военного флота
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    Авианосцы Британии нередко находятся в ремонте, а их содержание очень дорого обходится стране. Более того, времена, когда государство «правило морями» давно прошли, а его флот стал походить на придаток американского. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее второй британский авианосец не смог принять участие в учениях НАТО.

    «Британский флот, очевидно, находится не в лучшем состоянии. Об этом свидетельствует тот факт, что уже второй авианосец просто не смог отправиться на учения. Мало того, что корабли Британии нуждаются в ремонте, так еще и команды не имеют практически никакого военного опыта. Кроме того, у британцев отсутствуют некоторые типы подводных лодок и крейсеров», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Помимо этого, оба имеющихся на вооружении Лондона авианосца довольно часто ломаются. Содержание таких больших кораблей – очень недешевое удовольствие, которое Британии дается с трудом. В целом, можно сказать, что времена, когда государство считалось правителем морей, ушли далеко в прошлое», – объясняет собеседник.

    «Страны НАТО, в частности Британия, уже давно используют авианосцы в своих флотах для «демонстрации флага». Их использование оправдано лишь инерционностью военно-дипломатического мышления, сложившегося еще во времена Холодной войны. Если какая-то страна не устраивает западные государства, то к ее берегам отправляется судно для запугивания», – добавляет аналитик.

    Ранее британский авианосец HMS Prince of Wales не смог выйти из английского порта Портсмут к побережью Норвегии для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 2024. Задержка возникла в последний момент, когда в гавани уже ввели ограничения для других судов, а на берегу собрались несколько сотен зевак. Военные отказались называть причины инцидента и заявили, что корабль выйдет в море «в ближайшее время».

    При этом 4 февраля стало известно, что флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth также не смог отправиться для участия в крупномасштабных натовских учениях Steadfast Defender 24. Как сообщило британское командование, у авианосца сломался гребной вал правого борта.

    В статье The Times отмечали, что корабли британского ВМФ должны были стать центральным элементом самых масштабных со времен холодной войны учений НАТО. Более того, издание добавляет, что авианосец Queen Elizabeth должен был вскоре после окончания мероприятия отправится в Красное море.

    9 февраля 2024, 21:12 • Новости дня
    Посол России в Лондоне назвал способ снятия антироссийских санкций

    Посол Келин заявил о перспективе решения вопроса с санкциями Британии против России

    Посол России в Лондоне назвал способ снятия антироссийских санкций
    @ Qian Yi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решить вопрос снятия санкций, введенных Британией против России, можно в судебном порядке, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    Дипломат в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что ограничения против России были введены незаконно, поэтому существует перспектива судебного разрешения снятия санкций, передает РИА «Новости».

    «Все это незаконно, это было с самого начала очевидно, и даже не пытается здесь парламент и правительство поставить это на законную основу. Поэтому перспектива судебного разрешения снятия санкций – она, я бы сказал, все-таки есть», – сказал Келин.

    По словам посла, на сегодняшний день в санкционном списке находятся около 1,5 тыс. российских физических и 250 юридических лиц.

    Ранее аналитики рассказали об обратном эффекте антироссийских санкций.

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    12 февраля 2024, 01:55 • Новости дня
    Британский авианосец сломался в порту перед учениями НАТО

    Британский авианосец HMS Prince of Wales застрял в порту Портсмута перед учениями НАТО

    Британский авианосец сломался в порту перед учениями НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский авианосец HMS Prince of Wales не смог выйти из английского порта Портсмут к побережью Норвегии для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 2024.

    Задержка возникла в последний момент, когда в портсмутской гавани уже ввели ограничения для других судов, а на берегу собрались несколько сотен зевак, передает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Отмечается, что британские военные отказались называть причины инцидента и заявили, что авианосец покинет порт «в ближайшее время».

    У второго британского авианосца HMS Queen Elizabeth 4 февраля во время «плановой проверки» перед выходом на учения были выявлены «серьезные проблемы» с валом правого гребного винта.

    В августе 2022 года у HMS Prince of Wales сломался гребной винт, когда авианосец выходил с базы в Портсмуте, чтобы принять участие с американскими и канадскими военными в учениях у берегов США.

    Ранее сообщалось, что поломка авианосца Queen Elizabeth перед учениями НАТО стала унижением для Королевского флота.


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    12 февраля 2024, 11:28 • Новости дня
    Сделан прогноз об ухудшении отношений России и Финляндии после избрания Стубба

    Политолог Бордачев: От нового президента Финляндии Стубба можно ожидать ухудшения отношений с Россией

    Сделан прогноз об ухудшении отношений России и Финляндии после избрания Стубба
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Победа Стубба на выборах президента Финляндии приведет к дальнейшему ухудшению отношений Москвы и Хельсинки. Будущий глава республики – проевропейский политик, ориентированный на глобалистскую повестку. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее Александр Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии с 51,6% голосов.

    «Александр Стубб – не национальный, а проевропейский политик. Он глобалист, который, судя по всему, видит свое дальнейшее будущее на руководящем посту какой-нибудь международной корпорации, желательно американской. Это сыграет свою роль в его поведении на посту главы государства», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Соответственно, ранее озвученные заявления Стубба о намерении прекратить поддерживать отношения с Россией после избрания – это не просто предвыборные обещания. Поэтому мы можем ожидать дальнейшего ухудшения отношений Хельсинки и Москвы. Даже те возможности диалога, которые сохранялись при прошлом руководстве, скорее всего, будут закрываться. Также следует ожидать, что новая власть в меру своих возможностей продолжит поставлять вооружение на Украину», – подчеркнул политолог.

    Ранее Александр Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии с 51,6% голосов, сообщило министерство юстиции страны после подсчета 100% бюллетеней. Его соперник Пекка Хаависто получил 48,4% при явке 67,7%. Окончательные подтвержденные результаты обнародуют 14 февраля. Инаугурация нового президента состоится 1 марта.

    Напомним, в рамках своей предвыборной кампании Стубб заявлял, что в случае победы на выборах не станет взаимодействовать с руководством России, пока конфликт на Украине не завершится. «В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством», – отметил он. Кроме того, политик подчеркивал, что Москва сейчас «не является основным направлением внешней политики Хельсинки».

    Как указывает ТАСС, избранный президент является давним сторонником присоединения Финляндии к НАТО, углубления евроинтеграции и расширения ЕС, а также установления прочных связей с США. Он приветствует размещение войск альянса в стране, но при этом подчеркивает, что ответственность за защиту территории государства лежит на Финляндии, и предлагает увеличить численность профессиональных военнослужащих.

    Что касается контактов с Москвой, он поддерживает закрытие границы с Россией, а также отрицательно относится к ее присутствию в Совете Безопасности ООН, высказывается за реформу этого органа. Стубб убежден, что Кремль проиграл на Украине. Последняя, по его мнению, непременно станет членом ЕС и «рано или поздно» присоединится к НАТО.

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    11 февраля 2024, 09:54 • Новости дня
    Трамп заявил, что стал бы поощрять «атаки России» на страны НАТО
    Трамп заявил, что стал бы поощрять «атаки России» на страны НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны-участницы НАТО, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом, сообщает The Guardian.

    Как вспомнил Трамп в субботу во время предвыборного митинга в штате Южная Каролина, один из президентов страны-члена НАТО спросил его, будут ли США защищать их от нападения России, если они не будут платить, на что он ответил, что у этой страны просрочка и он не стал бы помогать, передает РИА «Новости».

    Трамп добавил, что он бы даже поощрял нападавших делать это.

    «Вы должны платить. Должны платить по счетам», – заключил Трамп.

    Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс осудил его высказывание, добавив, что такие слова ставят под угрозу безопасность Соединенных Штатов, стабильность и экономику государства.

    Ранее Трамп счел Байдена неспособным осознать, что все еще жив.

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    12 февраля 2024, 00:41 • Новости дня
    Глава Пентагона попал в больницу с жалобами на мочевой пузырь

    Министр обороны США Ллойд Остин госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем

    Глава Пентагона попал в больницу с жалобами на мочевой пузырь
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Пентагона, министр обороны США Ллойд Остин был снова госпитализирован из-за возникших проблем с мочевым пузырем, сообщает американское военное ведомство.

    «Охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем», – приводит РИА «Новости» сообщение Пентагона.

    Отмечается, что в отличие от госпитализации в январе, Пентагон уведомил о случившемся Белый дом, Конгресс, заместителя Остина и главу комитета начальников штабов.

    Ранее сообщалось, что у министра обороны США Ллойда Остина выявили рак простаты и инфекцию мочевыводящих путей. 1 января был госпитализирован с осложнениями после «недавней плановой медицинской процедуры». Однако Пентагон несколько дней скрывал факт госпитализации, причем информацию, вероятно, не сообщили не только общественности, но и Белому дому.

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    11 февраля 2024, 23:19 • Новости дня
    Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии

    Александр Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии с 51,6% голосов

    Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Александр Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии с 51,6% голосов, сообщило министерство юстиции страны после подсчета 100% бюллетеней.

    Соперник Стубба Пекка Хаависто получил 48,4% при явке 67,7%, передет РИА «Новости».

    Избирательные участки по всей стране (их было более 900) закрылись в 20.00 по местному времени (21.00 мск).

    Окончательные подтвержденные результаты обнародуют 14 февраля. Инаугурация нового президента состоится 1 марта.

    Ранее кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб, ранее занимавший пост премьера страны, заявил, что в случае победы на выборах не станет поддерживать политические отношения с руководством России, пока конфликт на Украине не завершится.

    Коментарии (13)
    11 февраля 2024, 12:28 • Новости дня
    СМИ: Успешная оборона России заставила НАТО поменять стратегию

    Economist: Успешная оборона ВС России на Украине заставляет НАТО менять стратегию

    СМИ: Успешная оборона России заставила НАТО поменять стратегию
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Успешная оборона ВС России в спецоперации на Украине привела НАТО к изменению оборонной стратегии, сообщили СМИ.

    Как пишет The Economist, российские оборонительные сооружения на востоке и юге Украины стали самыми протяженными в Европе со времен Второй мировой войны. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился ускорить строительство оборонных сооружений, а также возведение сооружений и укрытий ускорила Польша, а о создании «линии обороны» договорились Латвия, Эстония и Литва, передает Ura.ru.

    В сообщении говорится, что это ставит перед странами НАТО, которые выбирали другую стратегию, дилемму, поскольку члены альянса предпочитали эластичную оборону, направленную на то, чтобы задержать нападающие силы, вступая в столкновение на более благоприятных для себя позициях.

    В воскресенье министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна планирует продолжить создание линии обороны, в рамках которого намерена построить 600 бункеров на границе с Россией.

    Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что разделяет опасения относительно угрозы нападения России на НАТО в ближайшие годы.

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    10 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал готовиться к противостоянию с Россией «на десятилетия»

    Генсек НАТО Столтенберг заявил, что конфронтация с Россией может затянуться на долгие годы

    Генсек НАТО призвал готовиться к противостоянию с Россией «на десятилетия»
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Странам НАТО необходимо подготовиться к возможности многолетней конфронтации с Россией, которая может затянуться на десятилетия, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг газете Welt am Sonntag.

    Столтенберг отметил, что НАТО не стремится к войне с Россией, но необходимо вооружаться для возможного противостояния, увеличить и ускорить заказы для европейских оборонных компаний. Он подчеркнул, что производителям вооружений нужны подписанные контракты для наращивания производства, передает ТАСС.

    Глава генсека подчеркнул, что необходимо восстанавливать и расширять промышленную базу для увеличения поставок на Украину и пополнения собственных запасов. Столтенберг отметил, что «лучшая защита сейчас – это поддержка Украины и инвестиции в военный потенциал НАТО».

    Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не видит прямой или надвигающейся угрозы странам, входящим в военный блок.

    Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что западные страны стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. «И думающие люди – не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди – прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза», – отметил глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как население стран НАТО учат думать о войне с Россией.

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    11 февраля 2024, 23:56 • Новости дня
    Маск: SpaceX не продает терминалы Starlink России

    Илон Маск заявил, что SpaceX не продает терминалы Starlink России

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России.

    «По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России», – приводит РИА «Новости» заявление Маска.

    Он также называл «категорической неправдой» сообщения СМИ о том, что SpaceX якобы продает терминалы спутникового интернета в Россию.

    Ранее зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал американского предпринимателя Илона Маска внести вклад в установление мира на Украине, отключив Starlink.

    Маск согласился с высказыванием о том, что финансовая помощь Украине лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тыс. украинцев.

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    12 февраля 2024, 04:55 • Новости дня
    Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили группу пикапов ВСУ

    Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили с помощью «Акаций» группу пикапов ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» при выполнении огневых задач поразили на купянском направлении из самоходных артиллерийских установок «Акация» группу пикапов ВСУ, сообщили в Минобороны.

    «На купянском направлении в ходе воздушной разведки операторы БПЛА выявили скрытное выдвижение колонны ВСУ в сторону российских позиций. По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи 1-й гвардейской танковой армии из самоходных артиллерийских установок «Акация» нанесли огневое поражение, уничтожив три единицы техники вместе с боевиками ВСУ», – приводит РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ около Новогродовки Донецкой народной республики (ДНР), склад авиационных средств поражения, живую силу и технику ВСУ в 119 районах.

    Кроме того, на Купянском направлении подразделения Западной группировки отразили пять атак рядом с Табаевкой, Ивановкой и Синьковкой Харьковской области. Противник потерял до 210 военнослужащих.

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    11 февраля 2024, 22:25 • Новости дня
    В Молдавии на границе с Украиной обнаружили обломки беспилотника

    В Молдавии на границе с Украиной обнаружили обломки беспилотника типа Shahed

    Tекст: Денис Тельманов

    Пограничная полиция Молдавии заявила об обнаружении обломков беспилотника типа Shahed на юге страны рядом с границей с Украиной

    По данным молдавского ведомства, обломки были найдены недалеко от населенного пункта Етулия района Вулкэнешты.

    «В оперативном порядке информация была передана компетентным органам, а доступ в район падения обломков дрона был ограничен», – передает РИА «Новости» заявление молдавской погранслужбы.

    Отмечается, что по предварительной версии, это может быть «один из БПЛА, сбитых украинской системой ПВО».

    Ранее гендиректор «Укроборонпром» Герман Сметанин заявил, что на Украине начали серийное производство дронов-камикадзе типа Shahed 136.

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    12 февраля 2024, 05:45 • Новости дня
    Российские военные сорвали пять ротаций ВСУ на южнодонецком направлении

    Вооруженные силы России за сутки сорвали пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения Восточной группировки за минувшие сутки сорвали пять попыток ротации ВСУ на передовых позициях южнодонецкого направления, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

    «Пресечены пять попыток (ВСУ) провести ротацию на передовых позициях у Ровнополя, Луговского и Червоного... Потери противника составили до 150 военнослужащих», – цитирует Гордеева ТАСС.

    По его словам, ударами бомбардировочной авиацией, огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированный бригад и 128-й бригады теробороны ВСУ около Урожайного, Угледара и Ровнополя.

    В результате уничтожены два пункта временной дислокации ВСУ, склад боеприпасов и два пункта управления беспилотниками.

    Ранее сообщалось, что артиллеристы группировки «Запад» уничтожили группу пикапов ВСУ на купянском направлении.

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    12 февраля 2024, 07:13 • Новости дня
    Шебекинские предприятия получили 1,4 млрд рублей компенсации за обстрелы ВСУ

    Шебекинские предприятия получили из регионального и федерального бюджетов 1,4 млрд рублей компенсации за обстрелы ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупные предприятия Шебекинского округа, поврежденные в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, получили 1,4 млрд рублей в качестве компенсации ущерба, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В конце 2023 года из областного и федерального бюджетов было выделено 1,7 млрд рублей на помощь шебекинским крупным промышленным предприятиям. На сегодняшний день 15 из них уже получили поддержку на сумму 1,4 млрд рублей», – приводит ТАСС слова губернатора.

    Отмечается, что 12 февраля начинается четвертый этап выделения денег тем предприятиям, которые находятся в реестре пострадавших – будут распределены следующие 300 млн рублей.

    Всего из резервного фонда правительство России направит в 2024 году Белгородской области дополнительно до 4,2 млрд рублей на компенсацию ущерба пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства, предпринимателям АПК, а также на строительство жилья для порядка 235 семей, которые не могут попасть в свои дома из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

    Ранее сообщалось, что при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ около Шебекино мужчина и женщина получили ранения.

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    12 февраля 2024, 00:36 • Новости дня
    Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска за прошедшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    «На донецком направлении противник совершил девять обстрелов. На горловском – 13 обстрелов. На ясиноватском направлении – один обстрел», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, что всего украинские военные выпустили более 90 различных боеприпасов. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.

    Ранее сообщалось, что gотери ВСУ на Донецком направлении за неделю превысили 2 190 человек

    Подразделения Южной группировки войск отразили 26 атак противника в районах населенных пунктов Красное, Ленинское, Клещеевка, Шумы и Победа в ДНР.

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    12 февраля 2024, 14:15 • Новости дня
    Боррель призвал НАТО не зависеть от настроения американских политиков

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО не может функционировать в зависимости от настроения президента США в конкретные дни, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя высказывания экс-президента США Дональда Трампа об альянсе.

    Боррель призвал страны НАТО быть серьезными, и заявил, что во время избирательной кампании США, можно будет увидеть и услышать «много разного». Он отметил, что НАТО не может быть военным альянсом, работающим «по меню», не может функционировать в зависимости от настроения президента США, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что не будет комментировать все высказанные идеи во время избирательной кампании в США. По его словам, альянс «либо есть, либо его нет».

    В то же время глава ЕС Шарль Мишель на фоне этих критических заявлений экс-президента США заявил о необходимости срочно добиваться стратегической автономии Евросоюза и инвестировать в оборону.

    Ранее Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

    В Кремле отказались комментировать заявления Трампа о России и НАТО.

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    Санкции убедили россиян в возможностях отечественного образования

    Санкции стимулировали страну к импортозамещению и здоровому эгоизму, такими словами эксперты комментируют результаты опроса, посвященного реакции россиян на западные санкции, направленные против российского образования. Санкции в данной сфере, по мнению россиян, либо вообще не повлияли на нашу страну, либо даже способствовали росту качества отечественного образования. Подробности

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    Зачем Колумбия восполняет потери Украины

    Как заявил президент России Владимир Путин, основными поставщиками наемников в украинскую армию остаются Польша, США и Грузия. Но в последнее время для Киева эффективно заработал еще один канал по привлечению в ряды ВСУ живой силы – это Колумбия. Почему так сложилось? И как это прекратить? Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Вместо украинцев воюют колумбийцы

      В США сообщают об активной вербовке боевиков, которую представители Украины ведут в Латинской Америке. Особенно охотно на призывы Киева откликаются в Колумбии, граждане которой сотнями едут на фронт. Но почему именно Колумбии?

    • ВСУ возглавил «мясник»

      Новый главком ВСУ Александр Сырский, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на место Валерия Залужного, потерпел свое первое поражение в новой должности. На генерала, известного как «мясник», обрушились западные СМИ, припомнив ему огромные боевые потери, понесенные ради удовлетворения капризов Зеленского.

    • Путин и прокурор уничтожили Байдена

      Сразу после того, как журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В итоге он подтвердил правоту и Путина, и прокурора, который вел расследование против хозяина Белого дома.

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    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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