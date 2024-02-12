Военный эксперт: Британия не справляется с содержанием военного флота

Военный эксперт Артамонов: Поломки на авианосцах – это только часть проблем британского флота

Tекст: Илья Абрамов

«Британский флот, очевидно, находится не в лучшем состоянии. Об этом свидетельствует тот факт, что уже второй авианосец просто не смог отправиться на учения. Мало того, что корабли Британии нуждаются в ремонте, так еще и команды не имеют практически никакого военного опыта. Кроме того, у британцев отсутствуют некоторые типы подводных лодок и крейсеров», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

«Помимо этого, оба имеющихся на вооружении Лондона авианосца довольно часто ломаются. Содержание таких больших кораблей – очень недешевое удовольствие, которое Британии дается с трудом. В целом, можно сказать, что времена, когда государство считалось правителем морей, ушли далеко в прошлое», – объясняет собеседник.

«Страны НАТО, в частности Британия, уже давно используют авианосцы в своих флотах для «демонстрации флага». Их использование оправдано лишь инерционностью военно-дипломатического мышления, сложившегося еще во времена Холодной войны. Если какая-то страна не устраивает западные государства, то к ее берегам отправляется судно для запугивания», – добавляет аналитик.

Ранее британский авианосец HMS Prince of Wales не смог выйти из английского порта Портсмут к побережью Норвегии для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 2024. Задержка возникла в последний момент, когда в гавани уже ввели ограничения для других судов, а на берегу собрались несколько сотен зевак. Военные отказались называть причины инцидента и заявили, что корабль выйдет в море «в ближайшее время».

При этом 4 февраля стало известно, что флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth также не смог отправиться для участия в крупномасштабных натовских учениях Steadfast Defender 24. Как сообщило британское командование, у авианосца сломался гребной вал правого борта.

В статье The Times отмечали, что корабли британского ВМФ должны были стать центральным элементом самых масштабных со времен холодной войны учений НАТО. Более того, издание добавляет, что авианосец Queen Elizabeth должен был вскоре после окончания мероприятия отправится в Красное море.