От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.2 комментария
В Белгородской области за сутки зафиксировали семь прилетов со стороны ВСУ
Гладков: ВСУ выпустили за сутки семь снарядов по Белгородской области
Украинские военные выпустили за сутки семь снарядов по двум населенным пунктам Белгородской области, российская ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что украинский беспилотник был сбит рядом с поселком Майский, последствий на земле нет. По словам Гладкова, после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в двух частных домовладениях в поселке Разумное повреждены кровля и забор, в одном многоквартирном доме выбиты окна и поврежден балкон.
Кроме того, в воскресенье ВСУ выпустили четыре минометных снаряда по селу Вериговка Валуйского городского округа, под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка, там зафиксировано три прилета. Как заявил губернатор, пострадавших и разрушений нет.
Ранее в субботу в Белгородской области зафиксировано 15 прилетов со стороны ВСУ за сутки.