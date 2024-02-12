В Белгородской области за сутки зафиксировали семь прилетов со стороны ВСУ

Гладков: ВСУ выпустили за сутки семь снарядов по Белгородской области

Tекст: Вера Басилая

Губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что украинский беспилотник был сбит рядом с поселком Майский, последствий на земле нет. По словам Гладкова, после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в двух частных домовладениях в поселке Разумное повреждены кровля и забор, в одном многоквартирном доме выбиты окна и поврежден балкон.

Кроме того, в воскресенье ВСУ выпустили четыре минометных снаряда по селу Вериговка Валуйского городского округа, под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка, там зафиксировано три прилета. Как заявил губернатор, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в субботу в Белгородской области зафиксировано 15 прилетов со стороны ВСУ за сутки.