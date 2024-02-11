На Украине предложили внести останки Столыпина в список на обмен с Россией

Экс-советник министра обороны Украины возмутился укреплениями ВСУ

Экс-советник главы минобороны Украины Бутусов: У Украины нет укреплений, даже близко похожих на российские

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Бутусов в своем видеоблоге, на фронте у украинских военных нет никаких стратегических укреплений, «чего-то похожего на то, что делает Россия, и близко нет», передает РИА «Новости».

По его словам, Украина столкнулась с нехваткой спецтехники и бетона, на данный момент строительство укреплений сводится к рытью окопов силами солдат с лопатами, и даже в этом случае подготовка обороны обычно связана с инициативой отдельных подразделений.

Бутусов подчеркнул, что большие потери у ВСУ из-за того, что «не экономятся люди, силы людей».

В пятницу Financial Times сообщала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже нынешние позиции. Американские СМИ также писали, что ВСУ, уступая в количестве людей и вооружений «отдали инициативу России».

Ранее в Раде указали на критическую ситуацию из-за нехватки боеприпасов у украинских солдат.