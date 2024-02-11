Важно, что Путин глубоко убежден в объективности происходящих процессов – и на этом убеждении строится его картина будущего. Его мысль состоит не в противостоянии Западу, а в сотрудничестве с ним.5 комментариев
На Украине предложили внести останки Столыпина в список на обмен с Россией
Останки бывшего председателя Совета министров России в 1906-1911 годах Петра Столыпина, похороненного на территории Киево-Печерской лавры, нужно внести в список обмена с Россией, считает директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра», подчиняющегося Минкультуры, Максим Остапенко.
Он считает, что прах Столыпина, как бы это ни выглядело и ни звучало, стоит внести в обменный фонд, поскольку у Украины есть «погибшие герои, живые герои,… украинские выдающиеся деятели, которые находятся в пределах РФ», передает ТАСС.
В 2020 году мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять останки советского разведчика Николая Кузнецова, похороненного на местном Холме Славы на украинцев, отбывающих наказание в России.