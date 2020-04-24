Львов отказался возвращать России прах советского разведчика

Исполнительный комитет Львовского горсовета отказал в предоставлении разрешения на передачу праха советского разведчика Николая Кузнецова его российским родственникам.

«Мы подготовили решение об отказе в предоставлении разрешения на перезахоронение, учитывая позицию государственных институтов», – приводит пресс-служба мэрии слова заместителя мэра Львова по вопросам развития Андрея Москаленко.

Власти города обратились по этому вопросу в профильные министерства, в частности, в Минкульт, а также в Службу безопасности Украины (СБУ). В министерстве культуры заявили, что любые официальные контакты с «государством-агрессором», в том числе связанные с историческим прошлым, являются «нежелательными». В связи с этим рассмотрение вопроса об эксгумации останков разведчика и их передачи в Россию назвали «нецелесообразным и преждевременным».

В СБУ в свою очередь заявили, что информацию о запросе российской стороны на передачу праха учтут «при восстановлении переговорного процесса относительно возвращения пленных».

Мэр города Андрей Садовый отметил, что такое решение является «актуальным в нынешних реалиях», добавив, что Львов может согласиться на передачу праха, если это поможет Украине «вернуть пленных домой».

Разведчик Николай Кузнецов погиб 9 марта 1944 года на территории Львовской области в возрасте 32 лет. Его останки были захоронены на Холме славы во Львове в 1960 году. Родственники Кузнецова хотят перезахоронить прах разведчика в Екатеринбурге.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД