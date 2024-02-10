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    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швеция доказала потерю Европой юридической свободы

    То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Мир оказался между Оруэллом и Аверченко

    Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.

    5 комментариев
    10 февраля 2024, 05:54 • Новости дня

    Еврокомиссия собралась начать расследование против TikTok

    Еврокомиссия решила начать расследование против TikTok из-за опасений по поводу риска для несовершеннолетних

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие недели Еврокомиссия приступит к расследованию в отношении TikTok, в ЕС опасаются, что соцсеть не обеспечивает достаточную защиту несовершеннолетних, сообщили источники.

    Расследование начнется «в соответствии с новым законом о цифровых услугах». В ЕС подозревают, что изменения, на которые пошла компания, «недостаточны для защиты несовершеннолетних пользователей», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Евросоюз усилил контроль за ИТ-компаниями, среди которых TikTok, YouTube, Google.

    7 февраля 2024, 20:37 • Новости дня
    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона

    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона из-за интервью с Путиным

    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская общественность негативно воспримет введение Евросоюзом (ЕС) санкций в отношении журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у российского лидера Владимира Путина, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) Маск охарактеризовал Карлсона как большого американского журналиста и заявил, что санкции ЕС против него «сильно обидят американскую общественность», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента не исключили, что в отношении американского журналиста Такера Карлсона могут быть введены санкции после интервью с президентом России Владимиром Путиным.

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    7 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине не требуются поставки дронов из Евросоюза, так как Киев сам производит подобное оборудование.

    По словам Борреля, он удивился возможностям украинских инженеров, которые производят дроны высокого качества, передает РИА «Новости».

    Политик сейчас находится в Киеве, где ранее посетил несколько компаний по производству дронов.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

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    7 февраля 2024, 07:58 • Новости дня
    Сообщение Карлсона об интервью с Путиным набрало более 51 млн просмотров в X
    Сообщение Карлсона об интервью с Путиным набрало более 51 млн просмотров в X
    @ Richard Drew/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) об интервью с президентом России Владимиром Путиным набрала свыше 51 млн просмотров.

    Пост был опубликован около 22.00 мск, он набрал 51,3 млн просмотров, свыше 34 тыс. комментариев. 375 тыс. пользователей оставили пометку «нравится», передает ТАСС.

    Напомним, Карлсон сообщил, что интервью с Путиным состоится в ближайшее время. Он также заявил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

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    9 февраля 2024, 19:19 • Новости дня
    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ

    Западные СМИ подвергли нового главкома ВСУ Сырского резкой критике

    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Крупная военная встряска», «нежелательное потрясение», «негладкая перестановка» – так западные СМИ описывают назначение «Мясника» и «Генерала 200» Александра Сырского на пост главнокомандующего ВСУ. Чем вызваны нелестные оценки иностранных изданий нового первого лица украинской армии?

    «Некоторые аналитики предупреждают, что уход Залужного может привести к нежелательным потрясениям, вбив клин между украинской армией и политическим руководством страны», – комментирует назначение Сырского The Washington Post. По мнению издания, кадровые перестановки в столь значимый момент могут усилить чувство неопределенности у западных союзников ВСУ.

    Издание Bloomberg называет сложившуюся ситуацию «негладкой перестановкой». Отмечается, что отставка Залужного произошла по причине сильных разногласий, имевшихся между главкомом и Зеленским. Подчеркивается, что для замены было выбрано неподходящее время, поскольку страна, испытывающая нехватку в военной помощи Запада, не нуждается в столь «крупной военной встряске».

    Схожие опасения высказывает и The Wall Street Journal. Смена главнокомандующего происходит в момент, когда «страна сталкивается с растущими вызовами на поле боя». По мнению издания, данное решение несет «значительный риск для Зеленского», напоминая, что, по данным некоторых опросов, именно Залужный является «наиболее доверенной общественной фигурой» на Украине.

    Кроме того, в статье критикуется и управленческий стиль Сырского. Отмечается, что он «готов жертвовать людьми ради исключительно символических достижений». Данную тему развивает Politico, характеризуя нового главкома в качестве основного виновника «мясорубки в Бахмуте». Прогнозируется, что его назначение не окажет положительного влияния на боеспособность ВСУ.

    «Те, кто находятся на передовой, считают Сырского суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности», – пишет издание. Анонимный представитель украинской армии рассказывает о прозвище «Мясник», закрепившемся за преемником Залужного. «Прижилась и другая кличка – «Генерал 200», – указывает солдат.

    «Неустанное стремление Сырского к тактической выгоде постоянно истощает ценные человеческие ресурсы, что приводит к победам типа захвата лесных массивов или небольших деревень без следования каким-либо оперативным целям», – цитирует газета пост одного из служащих ВСУ в соцсети Х (ранее – Twitter, запрещена на территории РФ).

    The Economist сообщает, что многие украинские военные «испытывают ужас» от личности Сырского. «Генерал имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, невзирая на высокие ставки для имеющихся личного состава и техники», – подчеркивается в материале. При этом указывается, что он «менее склонен подвергать сомнению приоритеты» Зеленского.

    «Заняв высшую должность, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду властям», – заключает газета. На эту же проблему указывает и The Times. Издание отмечает, что многие офицеры смеются над Сырским, поскольку он не способен оспаривать решения политического руководства страны.

    В связи с этим новый главком пользуется репутацией человека, слепо подчиняющегося инструкциям сверху. Кроме того, в глазах подчиненных он выглядит главным виновником потери лучших солдат Украины. Большинство рядовых также склонны обвинять его в провале летнего контрнаступления.

    Телеканал CBS News обращает внимание и на другую проблему Сырского. «Залужный – харизматичный и популярный военный лидер, заменить которого будет нелегко. Его сменщику понадобится налаживать отношения с США и НАТО в условиях, когда ощущение правительственной нестабильности становится опасным для Зеленского», – подчеркивается в материале.

    При этом The Guardian скептически задается вопросом: как именно назначение Сырского способно улучшить положение ВСУ? Издание отмечает, что в ситуации, когда главная проблема армии заключается в невозможности «убедить республиканцев США разблокировать военную помощь на сумму 61 млрд долларов», не сумеет помочь никакое альтернативное видение событий на поле боя.

    «ВСУ не хватает критически важных боеприпасов. В то время как Россия выпускает примерно 10 тыс. снарядов в день, а на Украине до сих пор не решены проблемы промышленного производства, Киеву остается лишь обороняться, надеясь, что Москва постепенно исчерпает свои ресурсы», – резюмирует газета.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

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    8 февраля 2024, 12:07 • Новости дня
    В ЕС решили не вводить санкции против Такера Карлсона

    ТАСС: ЕС не обсуждает введение санкций против Такера Карлсона за интервью с Путиным

    В ЕС решили не вводить санкции против Такера Карлсона
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    В Европейском союзе в настоящее время не идет речи о введении санкций в отношении американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина.

    Об этом сообщил источник ТАСС в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

    Об угрозе европейских санкций против Карлсона ранее сообщал журнал Newsweek.

    При этом предприниматель Илон Маск отмечал, что американская общественность негативно воспримет введение Евросоюзом санкций в отношении Карлсона.

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    9 февраля 2024, 09:26 • Новости дня
    В Европарламенте интервью Путина назвали «острым» на фоне инфоблокады Запада

    Депутат в Европарламенте Вилимски назвал интервью Путина журналисту Карлсону «острым» на фоне инфоблокады Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на фоне информационной блокады со стороны Запада кажется «еще более острым», выразил мнение возглавляющий делегацию оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте евродепутат Гаральд Вилимски.

    По его словам, такое интервью интригует еще сильнее во время введенной Западом тотальной информационной блокады, передает ТАСС.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром была опубликована письменная расшифровка.

    В интервью президент России заявил, что переворот на Украине в 2014 году был совершен при поддержке американского Центрального разведывательного управления и стал политической ошибкой ЦРУ. Кроме того, Путин заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву.

    Примерно за пять часов интервью Путина Карлсону посмотрели 50 млн человек.

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    8 февраля 2024, 15:07 • Новости дня
    Супруга выселенного из Латвии пенсионера приехала в Калининград

    Tекст: Вера Басилая

    Жена выдворенного из Латвии российского военного пенсионера Бориса Каткова Мария прибыла в Калининград, где она с супругом поселится в выделенной властями области служебной квартире.

    Катков рассказал, что жена останется жить с ним в Калининграде, они осмотрели служебную квартиру, готовятся подписать договор и вселиться уже на следующей неделе, передает ТАСС.

    По его словам, он прожил с супругой в браке 57 лет. У Катковых двое детей, трое внуков и две правнучки, которые остались в Латвии. Пока супруги временно живут в квартире, которую им сняли дети.

    Напомним, российского военного пенсионера Бориса Каткова, которого депортировали из Латвии власти страны, встретили в Калининграде 13 января.

    Власти выделили пенсионеру двухкомнатную служебную квартиру. Пенсионер продолжает работать в Балтийском федеральном университете (БФУ) им. Иммануила Канта, ранее он возглавлял представительство вуза в Риге с 2008 года.

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    9 февраля 2024, 17:38 • Новости дня
    Экс-глава военной разведки ЕС получил условный срок

    Экс-глава военной разведки ЕС и Финляндии Алафузофф получил условный срок

    Экс-глава военной разведки ЕС получил условный срок
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший руководитель военной разведки Евросоюза и армии Финляндии контр-адмирал в запасе Георгий Алафузофф был приговорен к 1,5 года лишения свободы условно за хранение дома секретных служебных документов, сообщило агентство STT.

    Алафузофф был обвинен в совершении служебных преступлений при отягчающих обстоятельствах. Документы в бумажном и электронном виде были найдены по месту его проживания, передает ТАСС.

    Прокуратура просила для него лишения воинского звания и реальный срок заключения – 1 год и 8 месяцев. В свою очередь защита утверждала, что хранение документов было связано с исполнением служебных обязанностей контр-адмиралом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как потомок русских эмигрантов Алафузофф стал фигурантом уголовного дела.

    Алафузофф родился в Хельсинки в семье потомка русских эмигрантов. С 1973 года проходил воинскую службу в рядах армии Финляндии. Окончил академию Генштаба ВС России. С 2007 по 2013 год возглавлял финскую военную разведку, с 2013 по 2016 год контр-адмирал руководил военной разведкой ЕС.

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    8 февраля 2024, 01:47 • Новости дня
    Концерт Клавы Коки в Таллине запретили

    Концерт российской певицы Клавы Коки в Таллине запретили

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник по коммуникациям эстонского министерства культуры Ханнус Лууре заявил, что выступление Клавы Коки в Эстонии «неуместно, поскольку она находится на службе у российской пропаганды».

    При этом МВД Эстонии заявило, что организаторы концертов «не должны приглашать в Эстонию артистов, выступающих с прокремлевскими тезисами».

    «Российские и белорусские деятели культуры, желающие выступить в Эстонии, на сегодняшний день не могут получить эстонскую визу», – заявил пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур, передает ТАСС.

    Какие именно высказывания певицы не понравились эстонским властям, они не уточнили.

    Глава компании-организатора концерта MJClub Юри Метс попросил не раздувать шумихи вокруг таллинского концерта, заявив, что «пусть музыка остается музыкой». Однако, на официальной странице MJClub объявление о концерте певицы было удалено, а продажа билетов остановлена.

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    8 февраля 2024, 09:32 • Новости дня
    Володин: США при помощи НАТО разрушают ЕС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон при помощи Североатлантического альянса разрушает Евросоюз, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Он написал в своем Telegram-канале, что США наказали Европу, «отключив» ее от «Северных потоков» и навязав свой дорогой газ. «В результате теракта эти страны Евросоюза лишились источника дешевых энергоресурсов, их экономики стагнируют, социальные программы секвестрируются, граждане столкнулись с большим количеством проблем», – объяснил Володин.

    Кроме того, именно Вашингтон втянул Европу в вооруженный конфликт на Украине, а также заставил принять миллионы беженцев.

    Швеция, которая проходит процедуру вступления в НАТО – структуру американского гегемонизма, как отметил Володин, закрыла расследование о диверсии на «Северных потоках», чтобы не рассказывать правду о произошедшем.

    «Ведь главный идеолог и страна, без участия которой не обошлось, – это Соединенные Штаты. А исполнитель – Украина. Скажешь правду – обретешь проблемы. Вашингтон такого не простит», – пояснил спикер нижней палаты российского парламента.

    Европейские государства, по его словам, утратили суверенитет и столкнулись с проблемами, которые решить непросто.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение властей Швеции прекратить расследование случившегося с «Северными потоками» обосновывается боязнью раскрыть правду.

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    7 февраля 2024, 13:40 • Новости дня
    ИТ-эксперт: В преддверии выборов россиянам надо научиться отличать фейки от правды

    Ашманов рассказал, как избирателям защитить себя от фейков в преддверии выборов президента России

    ИТ-эксперт: В преддверии выборов россиянам надо научиться отличать фейки от правды
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    С приближением президентских выборов в России стоит ожидать увеличения попыток дезинформации. И сейчас особенно важно научить россиян отличать «утку», собранную «на коленке», от честной информации. О том, как можно обезопасить себя от фейков, газете ВЗГЛЯД рассказал ИТ-эксперт Игорь Ашманов.

    «В последнее время, особенно после активного распространения технологий искусственного интеллекта, у злоумышленников появилась возможность делать более качественные фейки. Эта проблема становится более актуальной на фоне предстоящих президентских выборов в России», – отметил Игорь Ашманов, президент «Крибрум», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член правления РОЦИТ.

    Он прогнозирует многократное увеличение фейков за счет того, что технология их создания стала максимально простой – все исполняет ИИ. Собеседник напомнил, что подобные случаи уже были зафиксированы в некоторых странах. В частности, дипфейки политических деятелей выступали с заявлениями, что оказало негативное влияние на репутацию реальных политиков. «Избирательная кампания в России в этом плане не станет исключением. К сожалению, пока не удалось разработать программу, которая могла бы автоматически распознавать текст, написанный «бредогенератором», или отличать видео, которое собрано с помощью технологий ИИ. С этой проблемой пока приходится бороться иными средствами. Безусловно, необходимо подготовить избирателей к возможному потоку фейков», – указал Ашманов.

    «Во-первых, специалистам и модератором соцсетей следует мониторить и просто прекращать распространение вредоносного контента. Некоторые фейки имеют вирусный эффект, но их можно «сбить на взлете», если быстро опубликовать опровержение и разбор. На мой взгляд, этим могут заняться блогеры», – считает он.

    «Во-вторых, людям не следует смотреть видео и картинки, а также читать тексты на сомнительных ресурсах. Пользователей Сети необходимо просвещать и мотивировать их соблюдать правила цифровой гигиены», – продолжил специалист. «Важно понять принцип построения фейков, научиться распознавать приемы и манипуляции злоумышленников. Правительство могло бы разработать такой курс», – акцентировал собеседник.

    Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал одобрить закон о возможной конфискации имущества за распространение ложной информации о ВС РФ и за публичные призывы к направленной против безопасности страны деятельности.

    По словам Никиты Данюка, члена комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, в сложившихся обстоятельствах гражданам крайне важно осознавать опасности, исходящие из интернета. Он отметил, что некоторые VPN-сервисы исполняют роль инструмента в информационной войне США против России.

    Через данные приложения пользователи могут получать доступ к зарубежным сайтам, транслирующим негативную информацию о руководстве РФ и ее внешней политике. В связи с этим, в настоящее время правительство уделяет большое внимание ограничению работы ряда программного обеспечения. Кроме того, важным аспектом деятельности профильных ведомств является и защита персональных данных россиян в интернете.

    Напомним, в ноябре глава ЦИК Элла Памфилова предупреждала, что в преддверии президентских выборов участились случаи дискредитации кандидатов путем использования фейков. По ее словам, информационные вбросы ставят своей целью сорвать демократическую процедуры. Об этом сообщало агентство ТАСС.

    Она подчеркивала, что к этой деятельности зачастую причастны граждане, покинувшие Россию и «отрабатывающие свои жалкие копейки» путем «обливания грязью» родной страны. При этом Памфилова заметила, что избирательная система РФ сумела выдержать аналогичное давление еще во время голосования по поправкам в Конституцию в 2020 году.

    Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

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    8 февраля 2024, 17:54 • Новости дня
    Оппозиция в Молдавии призвала выступить против референдума о вхождении в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Оппозиционная в Молдавии «Партия социалистов» призвала политические силы страны, общественников и население выступить против проведения референдума по вопросу интеграции страны в Евросоюз.

    В заявлении, с которым выступил в четверг Республиканский совет «Партии социалистов», говорится, что партия выступает с инициативой широкого сотрудничества со всеми политическими силами с целью согласования единой стратегии действий в отношении так называемого «референдума имени Майи Санду» и выборов молдавского президента, передает «Интерфакс».

    Социалисты сочли «конституционный референдум за евроинтеграцию» попранием демократии и плюрализма мнений. Оппозиционеры заявили, что таким образом власти хотят навязать обществу обязательную идеологию (что запрещено Конституцией страны) и заставить замолчать всех несогласных.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду выступила с инициативой к парламенту организовать референдум о вступлении Молдавии в ЕС. После этого парламент принял поправки в Кодекс о выборах, разрешив проводить республиканский референдум одновременно с парламентскими, президентскими или всеобщими выборами.

    Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что рад проведению властями страны референдума о возможном вступлении страны в ЕС. Напомним, саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. При этом европейские лидеры не установили никаких сроков запуска переговоров с этими странами.

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    10 февраля 2024, 02:17 • Новости дня
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн

    Tекст: Антон Антонов

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) за 23 часа с момента публикации посмотрели свыше 150 млн раз.

    Свыше 860 тыс. пользователей поставили отметку «мне нравится», около 270 тыс. сделали репост. В YouTube видео набрало более 8,3 млн просмотров, передает ТАСС.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

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    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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    10 февраля 2024, 03:57 • Новости дня
    Постпред России сравнил ЕС с «воровским миром»

    Постпред при ЕС Логвинов указал на отсутствие правовых оснований для передачи российских замороженных активов Киеву

    Tекст: Антон Антонов

    На Западе незаконно заморозили российские активы, так называемые механизмы по их использованию – это мошеннические схемы, заявил и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

    Логвинов указал, что международное право дает «имуществу иностранного государства» иммунитет «от исполнительных мер». Он подчеркнул, что у ЕС не существует «правовых оснований для передачи Украине конфискованных российских активов или доходов от них», передает РИА «Новости».

    Как заявил Логвинов, данной точки зрения придерживается «подавляющее большинство стран мира», причем в ЕС «это прекрасно понимают, потому и ведут подобную работу – как, наверное, и положено в воровском мире – втихаря».

    Решение использовать чужие активы будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов и третьих стран, ведь «инвестиции могут быть банально украдены», сказал он. «Едва ли кто-то будет относиться к еэсовским государствам как к надежной юрисдикции. Значит, так оно и произойдет – горбатого дубина исправит», – заявил Логвинов.

    Напомним, в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. При этом СМИ сообщили, что в странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины.

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    9 февраля 2024, 13:01 • Новости дня
    Песков не стал раскрывать «внутреннюю кухню» решений по «Яндексу»

    Пескова спросили, как встречи Путина с Кудриным повлияли на судьбу «Яндекса»

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал напрямую отвечать на вопрос о том, что встреча главы государства Владимира Путина с Алексеем Кудриным в 2022 году была определяющей для решения по разделу «Яндекса».

    Представитель Кремля отметил, что про «внутреннюю кухню» никогда не рассказывают. Он лишь подтвердил, что встречи Путина и Кудрина действительно состоялись, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник «Яндекс» сообщил, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов, новой головной компанией «Яндекса» станет МКАО «Яндекс», основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестфонд «Консорциум.Первый» во главе с менеджментом российской компании.

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    Интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада

    Десятки миллионов человек уже стали зрителями первого за долгое время интервью, которое западный журналист взял у президента России. Американские коллеги Такера Карлсона в ярости, и их в какой-то мере можно понять. Слова Владимира Путина прорвали информационную блокаду, созданную на Западе против России с самого начала спецоперации. Подробности

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    Как российские войска взяли «неприступный» район Авдеевки

    Новое дерзкое и удачное наступление предприняли российские войска, берущие в кольцо один из наиболее ожесточенных районов украинской обороны – Авдеевку. Прорыв был осуществлен на участке, который ВСУ считали непреодолимым, и сделано это было благодаря особой тактической хитрости. О чем идет речь? Подробности

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    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины

    В американских элитах, говорят эксперты, рассматривается возможность выйти из украинского кризиса. И свидетельством этому, как ни парадоксально, является программная статья директора ЦРУ Уильяма Бернса. Что говорится в этом тексте и почему он крайне важен для признания правоты России в кризисе на Украине? Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Путин и прокурор уничтожили Байдена

      Сразу после того, как журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В итоге он подтвердил правоту и Путина, и прокурора, который вел расследование против хозяина Белого дома.

    • ВСУ на грани

      На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

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    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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