Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.19 комментариев
Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами решили показать за рубежом
Российскую обновленную установку «Комар» для борьбы с морскими дронами представят за рубежом
Концерн «Алмаз-Антей» впервые представит за рубежом на выставке в Саудовской Аравии модернизированную установку «Комар», предназначенную для борьбы с морскими дронами.
Согласно сообщению пресс-службы корпорации, впервые за рубежом «Алмаз-Антей» представит модернизированную версию турельной установки «Комар» (3М47-03Э), эффективно показавшей себя в борьбе не только со средствами воздушного нападения, но и с беспилотными морскими дронами, передает ТАСС.
Там добавили, что новая функция появилась благодаря тому, что помимо ракет 9М342 типа «Игла-С» в состав установки вошли ракеты 9М1201 типа «Атака».
Напомним, в 2021 году «Алмаз-Антей» впервые показал за рубежом ЗРС «Антей-4000».