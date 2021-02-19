Завод «Янтарь» предложил Минобороны достроить фрегат «Адмирал Корнилов» Экспериментальный снаряд для танков «Манго-М» впервые решили представить за рубежом «Алмаз-Антей» впервые решил показать за рубежом ЗРС «Антей-4000» 19 февраля 2021, 10:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит зенитную ракетную систему (ЗРС) большой дальности «Антей-4000» на международной оборонной выставке IDEX 2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в ОАЭ, сообщили в пресс-службе концерна. «Впервые на зарубежной выставке концерн представит информационные материалы о зенитной ракетной системе (ЗРС) большой дальности «Антей-4000», продолжающей линейку «Антей». Система получила новые возможности по борьбе с воздушными целями: существенно расширен диапазон по дальности, высоте и скорости поражаемых целей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. В компании подчеркнули, что высокий уровень тактико- технических характеристик позволяет использовать «Антей-4000» для противовоздушной обороны важнейших административных, промышленных и военных объектов, а гусеничное шасси делает систему мобильной даже на пересеченной местности и способной выполнять задачи по обороне районов и войсковых соединений на театре военных действий. По информации пресс-службы, будет представлена еще одна новинка – модернизация широко представленного в мире зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела» до уровня ЗРК «Сосна». «По сравнению с предшественником у ЗРК «Сосна» в два раза увеличена дальность поражения целей, в три раза – боекомплект, повышена скрытность применения и введена полная автоматизация сопровождения и поражения цели», – сообщили в компании. Также концерн представит на выставке ЗРС С-400 «Триумф», С-300ПМУ2 «Фаворит», ЗРК «Бук-М2Э». В состав экспозиции войдут модели зенитных ракетных комплексов «Викинг», «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ» в стационарном и мобильном исполнении, морского автоматизированного зенитного артиллерийского комплекса (ЗАК) «Пальма», турельной установки «Комар» для ПЗРК типа «Игла». На отдельных мониторах будет демонстрироваться информация о продукции, предназначенной для ПВО ВМФ, в том числе ЗРК морского базирования «Риф-М» и «Штиль-1». Напомним, в ноябре Россия анонсировала новинки военной техники на ближайшие годы.

Ростех ответил на публикации западных СМИ о провале «Панцирей» в Сирии и Ливии 19 февраля 2021, 05:55

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Публикации некоторых иностранных изданий о «провале» зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) российского производства «Панцирь-С» при эксплуатации в ряде военных конфликтов не соответствуют действительности, это часть намеренно спланированной дезинформационный кампании, заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. Оздоев заявил, что, например, в статье турецкого издания Haber 7 отмечается, что Bayraktar TB2 якобы поразил значительное количество «Панцирь-С» и других объектов в ходе наступления вооруженных сил Сирии в провинции Идлиб и уничтожил практически все ЗРПК российского производства в Ливии при попытке формирований фельдмаршала Халифы Хафтара захватить Триполи, передает газета «Известия». «Естественно, мы видели все эти публикации и оцениваем их как дезинформацию. Это была спланированная кампания, направленная на дискредитацию российской продукции военного назначения в целом и «Панциря» в частности», – подчеркнул Оздоев. По его словам, специалисты Ростеха разбирали каждый случай, о котором сообщали зарубежные СМИ, и пришли к выводу, что это были фото- и видеомонтаж либо случаи атак на комплексы, которые полностью израсходовали все боеприпасы и находились в беззащитном положении. Директор кластера вооружений Ростеха подчеркнул, что «Панцирь» является очень эффективным оружием, интерес инозаказчиков «был, есть и еще долго будет оставаться высоким». Ранее ряд зарубежных СМИ опубликовал информацию о том, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» в Сирии, Ливии и Карабахе якобы показали свою «беспомощность» перед турецкими беспилотниками типа Bayraktar TB2. Напомним, еще в марте 2020 года пользователи Сети разоблачили видео с «уничтожением» «Панциря» в Сирии. Bayraktar TB2 – это турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько сильна турецкая армия, а также писала, что конфликт в Карабахе показал возможную уязвимость российской армии. Су-27 перехватили самолеты французских ВВС над Черным морем 17 февраля 2021, 17:40

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российские истребители перехватили военные самолеты ВВС Франции над Черным морем, сообщили в Минобороны России. Российские РЛС зафиксировали над нейтральными водами Черного моря приближающиеся к границам России воздушные цели, цитирует сообщение Национального центра управления обороной РИА «Новости». «Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации «Мираж-2000» и сопроводили их над акваторией Черного моря», – пояснили в центре. Там отметили, что истребители после выполнения задачи вернулись на аэродром базирования, нарушения госграницы допущено не было. Полет, по данным центра, проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Сообщения о случаях перехватов ВВС России иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем поступают регулярно. Так, в начале сентября российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над акваторией Черного моря. В том же месяце Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтийским морем. Над Баренцевым и Балтийским морями было замечено норвежское патрульное воздушное судно, а также перехвачены американские и шведские самолеты-разведчики. В США российскую бронемашину назвали «Чумным доктором» 16 февраля 2021, 11:38

Фото: инновационноешасси.рф

Текст: Алина Назарова

Новый российский сверхкомпактный бронеавтомобиль «Ласок 4-П» назвали в США «мобильным чумным доктором» из-за необычного вида, пишет The Drive. «Мы никогда не видели военную машину, которая выглядела бы так», – признались авторы статьи, передает РИА «Новости». Они объяснили «странную эстетику» автомобиля возможностью транспортировать его с помощью вертолета Ми-8. Однако есть и другие причины. Так, авторы считают, что V-образный корпус может защитить автомобиль от взрывных устройств и мин. Пользователи социальных сетей не остались в стороне и активно комментируют внешний вид российской бронемашины. «Похоже на ретробронетранспортер», – написал один из пользователей. «Хотел бы приобрести такой. Сколько стоит?» – спросил другой. «Чтобы продумать все тонкости, было вложено много усилий. Создатели предпочли функциональность внешнему виду», – подчеркнул третий. В итоге авторы статьи предложили использовать «Ласок 4-П» для съемок в фильмах Тима Бертона. Секретный экспорт из России сократился из-за пандемии 17 февраля 2021, 10:00 Текст: Алина Назарова

Российский экспорт по закрытым статьям таможенной статистики, куда входят вооружения и военная техника, в 2020 году упал на 16% – до 11,5 млрд долларов. Причиной стала пандемия, задержавшая поставки ряду иностранных заказчиков. Российский экспорт, скрытый в таможенной статистике под кодом SSSS, куда входят вооружения, военная техника, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы, в 2020 году сократился на 15,6%, до 11,48 млрд долларов, следует из годовых данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В 2019 году экспорт по коду SSSS составлял 13,6 млрд долларов, пишет РБК. Речь идет о суммарных поставках вооружений (оружие и боеприпасы, военная авиация, военные корабли, танки и бронетехника), гражданских самолетов и вертолетов, а также некоторых ядерных материалов группы 28 ТН ВЭД («Продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов»). Выделить исключительно «военный» экспорт в открытой статистике ФТС невозможно. В январе-сентябре 2020 года экспорт оружия и боеприпасов (группа 93 ТН ВЭД) из России составил 1,32 млрд долларов – в 2,4 раза меньше, чем за тот же период 2019 года (3,19 млрд долларов), следует из отдельных данных ФТС. Экспорт летательных аппаратов (гражданских и военных; группа 88) при этом увеличился на 35%, до 3,83 млрд долларов. В четвертом квартале 2020 года Россия поставила за рубеж оружие и авиационную технику (группы 88, 93) еще на 4,21 млрд долларов, то есть поставки значительно ускорились по сравнению с первыми тремя кварталами года. Помимо этого военные поставки – кораблей и бронетехники – включены в группы 87 ТН ВЭД («Средства наземного транспорта») и 89 («Суда, лодки и плавучие конструкции»). Крупнейшими направлениями российского оружейного экспорта традиционно остаются Алжир, Китай, Индия, Египет, следует из данных ФТС. В 2020 году на первое место вышел Алжир (почти 2 млрд долларов), потеснивший Египет (в 2019 году – почти 2,4 млрд долларов). В то же время военные поставки России в Китай, Египет, Индию, Турцию в 2020 году сократились, следует из данных ФТС. При этом в списке получателей российского оружия и/или авиатехники (экспорт, закодированный на уровне двух знаков SS, – объединяет группы 88 и 93) в 2020 году появились непривычные страны – Гонконг (570 млн долларов, рост менее чем с 1 долларов млн в 2019 году) и Эстония (377 млн долларов, рост с 31 млн долларов в 2019 году), показывают данные ФТС. В целом объем поставок российской военной продукции за рубеж в 2020 году составил около 13 млрд долларов, так же как в 2019 году, утверждает глава «Ростеха» (включает в себя государственного посредника по экспорту оружия «Рособоронэкспорт») Сергей Чемезов. На Су-57 испытали макеты гиперзвуковых ракет 17 февраля 2021, 08:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнил испытательные полеты с функциональными макетами новой гиперзвуковой ракеты, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Опытный истребитель Су-57 в рамках испытаний выполнил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой российской внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты. До этого прошла примерка макетов нового изделия во внутренний отсек истребителя на земле», – сообщил источник РИА «Новости». Он уточнил, что макеты отличаются от штатных боеприпасов отсутствием двигателей, ракетного топлива и боевой части, но полностью соответствуют им по размерам, форме и весу. «В то же время на функциональных аналогах установлены головки самонаведения и электроцепи для проверки сопряжения электроники боеприпаса с бортовой аппаратурой самолета-носителя», – сказал источник. Собеседник отметил, что в ближайшей перспективе с применением Су-57 планируются первые бросковые испытания новых ракет. Источник не раскрыл характеристики боеприпасов, однако отметил, что они малогабаритные. По словам собеседника, эти ракеты обеспечивает маневренный полет на гиперзвуковой скорости в течение продолжительного времени. Новое вооружение относится к классу «воздух – поверхность», оно предназначено для поражения таких приоритетных целей как объекты противовоздушной и противоракетной обороны противника, радиолокационные станции, пусковые установки крылатых и тактических баллистических ракет. Напомним, во вторник источник в ОПК сообщил, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия. НАТО резко повышает численность своих войск в Ираке 18 февраля 2021, 20:31 Текст: Вера Басилая

Министры обороны стран НАТО решили увеличить в 8 раз численность миссии альянса по подготовке иракской армии, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Мы приняли решение увеличить численность нашей миссии в Ираке с 500 до 4 тысяч человек», – приводит ТАСС слова генсека. В США заявляли, что намерены сократить число военных в Ираке на 2,2 тыс. человек еще в сентябре. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом. Москва назвала действия Вашингтона в Черном море угрозой миру. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему НАТО усиливает свои позиции в Черном море. «Калашников» решил впервые показать за рубежом компактный пистолет Лебедева 16 февраля 2021, 11:42 Текст: Дмитрий Зубарев

Группа компаний (ГК) «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые продемонстрирует за рубежом новейший компактный пистолет Лебедева ПЛК на международной выставке вооружений IDEX 2021, которая пройдет в ОАЭ в конце февраля. «Одной из новинок, которую ГК «Калашников» представляет на IDEX, является ПЛК – пистолет Лебедева компактный – под патрон 9х19 мм. Данный образец успешно прошел программу государственных испытаний в Российской Федерации и уже доказал свою надежность в затрудненных условиях эксплуатации», – передает ТАСС слова гендиректора «Калашникова» Дмитрия Тарасова. Как отметили в ГК, уже получены все необходимые разрешения, позволяющие начать продвижение ПЛК на международном рынке, в том числе в странах Ближнего Востока. Компактные размеры позволяют применять ПЛК для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб, а наличие планки Пикатинни обеспечивает эффективность всесуточного применения пистолета. «Конкурентным преимуществом оружия является его эргономика. Затворная задержка, предохранитель и кнопка выброса магазина находятся с двух сторон ПЛК и позволяют одинаково эффективно использовать пистолет правшам и левшам», – отметили в концерне. Напомним, в понедельник «Калашников» получил первые заявки на автомат АК-19 под патрон НАТО. «Уралвагонзавод» впервые решил показать «Армату» за рубежом 17 февраля 2021, 13:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представит танк Т-14 «Армата» за рубежом на международной выставке вооружений IDEX 2021 в ОАЭ, сообщили в пресс-службе УВЗ. «[На IDEX 2021] состоится международный дебют танка Т-14 – единственного в мире, относящегося к третьему послевоенному поколению. Машина имеет высокую степень защиты, в том числе и от высокоточного оружия, а наличие специальной аппаратуры позволяет ему интегрироваться в автоматическую систему управления тактическим звеном», – передает ТАСС сообщение УВЗ. Как отметили в концерне, новый танк уже прошел испытания в беспилотном режиме. В свою очередь генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что презентация пройдет на IDEX 2021. «Впервые проведем публичные презентации танка Т-14 «Армата», – сообщил Михеев. Напомним, 4 февраля танк «Армата» получил разрешение на экспорт. Завод «Янтарь» предложил Минобороны достроить фрегат «Адмирал Корнилов» 19 февраля 2021, 09:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) передал Минобороны предложения, как можно достроить фрегат проекта 11356 «Адмирал Корнилов», сообщил гендиректор предприятия Илья Самарин. «Соответствующие предложения были изложены заместителю министра обороны Алексею Юрьевичу Криворучко при его визите на «Янтарь» в октябре. Доведен ряд направлений, по которым корабль [фрегат проекта 11356 «Адмирал Корнилов»] мог бы быть достроен», – передает ТАСС слова Самарина. Планировалось построить 6 фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота. «Янтарь» построил и передал ВМФ 3 корабля. Три корпуса были спущены на воду, но они остались без двигателей украинского производства. Позднее был подписан контракт на достройку четвертого и пятого корпусов для ВМС Индии, которая приобрела необходимые двигатели на Украине. Судьба шестого корпуса пока не решена. По словам Самарина, «мы крайне заинтересованы, чтобы у этого корабля нашелся хозяин, либо это будет инозаказчик, либо это будет – и нам бы очень этого хотелось – наш ВМФ». «Корпус корабля сформирован. При решении вопроса с главной энергетической установкой его можно было бы строить дальше. Мы ждем решение Минобороны», – добавил он. Самарин рассказал также, что сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота после ремонта и модернизации вернется в состав ВМФ России в 2021 году. «2021-й будет годом модернизации кораблей. Мы должны ввести в строй исследовательское судно «Евгений Горигледжан», построенное в результате модернизации морского буксира, а также завершить глубокую модернизацию сторожевого корабля «Неустрашимый». Рассчитываем, что первым выйдет «Неустрашимый», а к концу года «Горигледжан», – сказал он. По его словам, дальше стоит задача завершить ходовые испытания судна обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода», заказчиком которого является Минпромторг. Сторожевой корабль «Неустрашимый» пришел на завод на ремонт и модернизацию в 2014 году. Сроки возвращения его в строй неоднократно переносились по ряду причин. Предполагалось, что это произойдет в 2017 году. По словам Самарина, слияние завода «Янтарь» и 33-го судоремонтного завода (СРЗ) было бы одним из вариантов реализации концепции распределенной верфи. «Сейчас много говорят о распределенной верфи. Слияние даст возможность использования распределенных активов в интересах как судоремонта, так и строительства», – сказал он. Ранее Самарин возглавлял 33-й СРЗ.

По его мнению, «этот вопрос находится в компетенции руководителя Объединенной судостроительной корпорации – слияние, поглощение, определение концепции». «По мне – это неплохая идея, в будущем консолидировать активы 33-го завода и «Янтаря» совместно. По крайней мере, будет снижена часть издержек, будет налажено более тесное взаимодействие», – считает он.

«Мы очень тесно взаимодействуем. Используем док вместе. У 33-го СРЗ одни характеристики у двух доков, у нас – другие. Это позволяет нам взаимодействовать при решении задач», – сказал Самарин. Он добавил также, что завод «Янтарь» просит Минобороны России дозагрузить мощности предприятия. «В ходе состоявшегося в октябре 2020 года визита на завод заместителя министра обороны Алексея Криворучко мы среди других поставили вопрос о возможности дозагрузки «Янтаря». На сегодня загрузка есть на один-два года. Уже в конце 2021 года у нас освобождаются стапельные места. В принципе, мы можем дальше строить серию кораблей, либо отдельные заказы», – сказал он, отвечая на вопросы, нет ли планов продолжения строительства серии проекта 11356 для ВМФ и позволяют ли мощности «Янтаря» при необходимости развернуть такую работу. «Поэтому мы себя и предлагали Министерству обороны как исполнителя контракта на два фрегата, либо это могут быть корветы. Но было бы намного эффективнее, если бы это была серия десантных кораблей», – сказал Самарин. В настоящее время корабелы «Янтаря» ведут строительство, в частности, двух фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии и двух больших десантных кораблей (БДК) модернизированного проекта 11711 для ВМФ России.

«Надо учитывать наши преимущества. Мы – единственная в России верфь, расположенная в незамерзающей части Балтийского моря. Значит наши корабли могут проходить морские испытания и пополнять флот в любое время года. У завода есть своя сдаточная база и отлично выстроено взаимодействие с Балтфлотом. Военные корабли с высокой степенью технического насыщения – это наша специфика, сложившаяся за десятилетия выполнения гособоронзаказа», – сказал глава предприятия. По словам Самарина, «Янтарь» традиционно осваивал самые передовые проекты и строил корабли крупными сериями. «И сейчас, с учетом проводимой модернизации производства, мы можем делать это на высоком уровне. Кроме того, себестоимость нашей продукции ниже, чем на других предприятиях», – отметил он. «Наш девиз: «Янтарь» – это качество, проверенное морем. То есть, многие корабли, которые служат сейчас в составе наших флотов – их качество проверено морем. Я всегда привожу в пример БДК «Саратов», который с декабря 1965 года находится в строю в составе Черноморского флота. В декабре отметили его юбилей. Это пример того, что «Янтарь» всегда строил надежные серийные корабли», – отметил гендиректор. Напомним, в ноябре 2017 года Калининградский судостроительный завод «Янтарь» спустил на воду фрегаты проекта 11356 «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов». Фрегаты стали пятым и шестым кораблями серии. Первые два – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» – были переданы заказчику в 2016 году. Истребитель во Франции порвал провода линии электропередачи 18 февраля 2021, 13:59 Текст: Алексей Дегтярев

Французский истребитель Dassault Rafale во время полета разорвал линии электропередачи в департаменте Альпы Верхнего Прованса, сообщают местные телеканалы. Происшествие случилось возле коммуны Кастель, она осталась без электроснабжения на четыре часа, передает ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала BFM. Мэр коммуны Бенуа Гуэн рассказал, что местные жители услышали сильный шум примерно в 14.00 (16.00 мск) и увидели самолет. «Через какое-то время появился второй истребитель», – отметил градоначальник. По его словам, именно второй борт задел провода. В ВВС страны извинились за происшествие, начато расследование обстоятельств инцидента. В декабре в американском штате Мичиган разбился истребитель ВВС США F-16 Fighting Falcon, борт совершал тренировочный полет. Названы главные импортеры российского оружия в 2020 году 17 февраля 2021, 13:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Более половины российского оружейного экспорта по итогам 2020 года пришлось на страны Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов накануне оружейной выставки IDEX-2021 в Абу-Даби. «Ближний Восток и Северная Африка сегодня – в числе ключевых заказчиков на рынке вооружений. На долю региона приходится примерно 1/3 общего объема рынка. По итогам 2020 года на страны региона пришлось более 50 % всех экспортных поставок по линии «Рособоронэкспорта», – передает РИА «Новости» слова Чемезова. По его словам, «Рособоронэкспорт» кроме роста объемов экспорта и поставляемой номенклатуры значительно расширил географию сотрудничества в регионе. «В 2021 году эти позитивные тренды будут продолжены в соответствии с задачами, которые ставит перед нами руководство страны», – добавил Чемезов. Ранее в среду СМИ сообщили, что российский экспорт по закрытым статьям таможенной статистики, куда входят вооружения и военная техника, в 2020 году упал на 16% – до 11,5 млрд долларов. Того допустило приобретение российской военной техники 16 февраля 2021, 12:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Западноафриканская страна Того готова рассмотреть вопрос о приобретении военной техники из России, готова обсуждать возможность получения военной подготовки, заявил министр иностранных дел Тоголезской Республики Робер Дюссэ. «Мы открыты в плане оценки соотношения цены и качества оборудования, которое могло бы заинтересовать тоголезскую армию. Мы готовы вести дела по этому вопросу со всеми странами, включая Россию. Открыты мы для обсуждений любого вида – будь то обучение или вопросы оснащения техникой, что необходимо для обеспечения нашей внутренней или внешней безопасности», – передает РИА «Новости» слова министра. Наряду с этим глава МИД страны заявил, что Того и Россия подпишут политический меморандум, направленный против размещения оружия в космосе. Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с коллегой из Того. Ранее Ростех поставил крупную партию приборов ночного видения одной из африканских стран. Генсек НАТО назвал условия для вывода войск из Афганистана 18 февраля 2021, 21:08 Текст: Вера Басилая

Для вывода войск из Афганистана необходимо выполнить условия соглашения между США и движением «Талибан», которому привержены союзники по НАТО, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Столтенберг пояснил, что среди обязательных условий «Талибан» должен добросовестно вести мирные переговоры, насилие должно быть снижено, должен прекратить сотрудничать с террористическими группировками, которые планируют нападения на силы альянса. «Мы будем продолжать оценивать ситуацию перед тем, как примем окончательное решение о нашем присутствии. Мы осуществляем плотный мониторинг того, что происходит на местах в Афганистане, наши войска, разведывательные службы позволяют тесно следить за ситуацией, мы также тесно сотрудничаем с силами безопасности Афганистана, обмениваемся информацией, разведданными с ними»,– цитирует РИА «Новости» Столтенберга. По его словам, «основываясь на результатах, союзники по НАТО примут соответствующее решение». НАТО работает в Афганистане «уже много лет, сегодня там десять тысяч военнослужащих», напомнил генсек. По его словам, надо сделать так, чтобы мирные переговоры в Афганистане прошли успешно, «чтобы было достигнуто прочное политическое соглашение, которое позволило бы нам уйти таким образом, чтобы не было поставлено под угрозу то, чего мы добились. Афганистан не должен вновь стать прибежищем террористов». Ранее Столтенберг по итогам видеоконференции глав минобороны стран НАТО сообщил, что решение о будущем миссии в Афганистане не принято, будут продолжены консультации вплоть до 1 мая – даты, когда по соглашению США и «Талибана» иностранные войска должны покинуть афганскую территорию. Вывод войск США из Афганистана обсуждается главами минобороны стран-союзниц на фоне сокращения военного присутствия США. Ранее в НАТО усомнились в выводе войск из Афганистана в обозначенные США сроки. В конце января стало известно, что США собрались пересмотреть решение о выводе войск из Афганистана и Ирака. В Москве выразили надежду, что при администрации 46-го президента США Джо Байдена не произойдет откат по нормализации обстановки в Афганистане. Напомним, 15 января Пентагон объявил о снижении численности ВС США в Афганистане и Ираке до 2,5 тыс. человек в каждом государстве. В начале января американские военнослужащие полностью покинули одну из крупнейших баз в Афганистане. Корабли ВМФ России завершили учения «АМАН-2021» в Аравийском море 17 февраля 2021, 08:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Отряд кораблей Военно-морского флота России в составе фрегата «Адмирал Григорович», патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и спасательного буксира «СБ-739» завершил участие в морской фазе многонационального военно-морского учения «АМАН-2021», проводившегося в акватории Аравийского моря в период с 15 по 16 февраля, сообщили в Минобороны. «В течение двух дней экипажи кораблей стран-участниц военно-морских маневров отрабатывали вопросы взаимодействия при отражении атак быстроходных малоразмерных целей, проводили тренировки по совместному маневрированию с формированием походных ордеров, выполняли действия по приему грузов с судна снабжения на ходу, а также отрабатывали упражнения по противодействию пиратству с выполнением стрельб из различных комплексов корабельного артиллерийского вооружения. В том числе – по надводным мишеням типа Killer Tomato на дистанции около 5 километров», – говорится в сообщении на официальном сайте военного ведомства. К учению «АМАН-2021», помимо корабельных сил, активно привлекалась морская авиация. В том числе – экипаж вертолета Ка-27ПС Морской авиации и ПВО Черноморского флота, базировавшийся на борту фрегата «Адмирал Григорович». Напомним, в понедельник в Минобороны сообщали, что отряд кораблей ВМФ России вышел в Аравийское море для участия в морской фазе учений «Аман-2021». ВМС Индии опровергли участие в учениях России и Ирана 18 февраля 2021, 09:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Военно-морские силы Индии назвали неверными сообщения об их участии в военно-морских учениях совместно с силами Ирана и России. «Сообщения в новостях об участии ВМС Индии в морских учениях Иран-Россия неверны», – передает РИА «Новости» заявление ВМС Индии, распространенное агентством Ani. Об участии Индии в этих учениях сообщил командующий военно-морскими силами армии Ирана Хосейн Ханзади. Ранее сообщалось, что военно-морские учения Ирана и России начались в понедельник в северной части Индийского океана. В пресс-службе ЗВО сообщили, что корабли России и Ирана провели совместные артиллерийские стрельбы по надводным мишеням.