Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.8 комментариев
Путин предложил ужесточить ответственность за манипуляции на финрынке
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку пересмотреть нормы ответственности за использование инсайдерской информации.
Предложено увеличить минимальный размер ущерба, необходимого для уголовного преследования, до 100 млн рублей, следует из списка поручений на сайте Кремля.
Это изменение направлено на либерализацию некоторых норм, передает ТАСС. Вместе с тем планируется ужесточение других требований, таких как срок давности привлечения к административной ответственности за манипуляции на финансовом рынке.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае призвала повышать «катастрофически низкие» штрафы за манипулирование рынком.