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    Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

    0 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

    Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Евросоюз расширялся против России

    Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.

    10 комментариев
    15 мая 2024, 12:20 • Новости дня

    Набиуллина призвала повышать «катастрофически низкие» штрафы за манипулирование рынком

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Штрафы за манипулирование фондовым рынком сейчас слишком низкие, следует их повышать, чтобы штраф был соизмерим с нанесенным ущербом, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».

    Она уточнила, что штрафы катастрофически низкие и составляют 5-10 тыс. рублей. ЦБ считает, что штрафы должны соответствовать ущербу, передает ТАСС.

    Под манипулированием рынком подразумеваются умышленные действия, которые существенно искажают цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом.

    Напомним, в феврале Центробанк выявил факт манипулирования рынком на торгах обыкновенными акциями СПБ-биржи.

    14 мая 2024, 15:25 • Новости дня
    Белоусов дал характеристику Минобороны при Шойгу
    Белоусов дал характеристику Минобороны при Шойгу
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    При экс-министре обороны Сергее Шойгу была сформирована современная система вооруженных сил, заявил кандидат на пост главы Минобороны Андрей Белоусов.

    Сформированная при Шойгу система успешно достигает намеченных целей. «Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач», – добавил Белоусов, передает ТАСС.

    Ранее Белоусов сообщил, что начал знакомиться с делами Минобороны, он добавил, что все вопросы первоочередные.

    На ваш взгляд
    Как Белоусов по сравнению с Шойгу будет справляться с задачами, которые стоят сегодня перед Минобороны?




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    18 комментариев


    Коментарии (17)
    14 мая 2024, 19:44 • Новости дня
    Назван состав группы украинских диверсантов для прикрытия подрыва «Северных потоков»

    Украинский политик Деркач рассказал о об использовании спецслужбами США украинцев для прикрытия подрыва «Северных потоков»

    Назван состав группы украинских диверсантов для прикрытия подрыва «Северных потоков»
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецслужбы США использовали группу украинцев под руководством полковника ВСУ Романа Червинского для прикрытия диверсии на газопроводе «Северный поток», заявил украинский политик Андрей Деркач.

    Деркач в интервью проекту проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил, что удалось установить всю группу украинских диверсантов. В нее, том числе, входил Андрей Бургомистренко, ранее руководивший украинской компанией по работе с радиоактивными отходами «Радон». Также в составе группы были офицер седьмого управления контрразведки СБУ Сергей Кузнецов, Олег Варава, бывший заместитель мэра Белой Церкви Руслан Руденко. В команде была и женщина – Марина Ситало, считающаяся одним из лучших технодайверов Украины. Она является специалистом по изготовлению подводных смесей и имеет опыт погружения в разных точках земного шара.

    Деркач заявил, что группа под руководством Червинского работала для прикрытия, выполняя погружение и, вероятно, бутафорную установку средств инициализации. Подготовка диверсантов велась долгое время, в том числе на территории Житомирской области. «Там есть Соколовский карьер, его глубина приблизительно 110 м. Тренировки сначала проходили там, потом в Румынии, рядом с натовской базой Мангалиа. Они тренировались на «Южных потоках», арендовали большую яхту, а потом их перевезли в Польшу. Была подготовлена более мелкая яхта «Андромеда». Про нее и писали западные издания», – пояснил украинский политик.

    По его словам, всей группе изготовили паспорта граждан Румынии. Операцию курировал Кристофер Смит, на тот момент работавший в посольстве США на Украине, а ныне – помощник госсекретаря США по Европе и Азии. По словам Деркача, у Смита, который также имеет отношение к ЦРУ, сложились хорошие личные отношения с бывшим руководителем ГУР Минобороны Украины Василием Бурбой. «Cобственно говоря, его воспитанник - это Кирилл Буданов», – пояснил Деркач. Политик добавил, что именно Смит принимал участие и организовывал операцию прикрытия при подрыве газопроводов.

    «Когда делается легенда прикрытия, то она делается качественно. Мы же не отнимаем опыт ЦРУ или МИ-6 при подготовке подобных операций. У них достаточно богатый опыт использования прокси или легенд для формирования определенной позиции, ухода от ответственности. Собственно, это и произошло», – отметил Деркач. Он напомнил, что версия про стоящие за подрывами «Северных потоков» украинские спецслужбы, родилась на Западе в американских СМИ The Washington Post, The New York Times, The Hill. Там Червинского и его группу представили как Робин Гудов, которые взорвали газопроводы.

    Также Деркач рассказал, что сейчас проверяется информация о причастности спецслужб Украины к созданию «грязной бомбы». В частности, к делу может быть причастно предприятие «Радон»
    «Это шесть предприятий на территории Украины. Такой концерн, который занимается работой с радиоактивными отходами. Монополист в том числе по высокоактивным отходам. Бургомистренко – специалист в этой области», – говорит Деркач.

    Он добавил, что для Киева ядерный шантаж является нормой, они делали это перед СВО и во проведения спецоперации. «Вопрос в другом: они знают об этом, участвуют в этом или руководят этим процессом с точки зрения эскалации? На самом деле это очень важный и серьезный вопрос», – заключил политик.

    Информацию о причастности к подрыву «Северных потоков» украинских диверсантов прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что механизмов по обмену информацией о подрывах «Северных потоков» между Москвой и Киевом нет, а поэтому если эта информация может представлять какую-либо ценность, то «это то, на что должны обратить пристальное внимание датчане, шведы и другие.

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    14 мая 2024, 20:50 • Новости дня
    Умер журналист Максим Кононенко
    Умер журналист Максим Кононенко
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Умер журналист Максим Кононенко, об этом его супруга сообщила RT.

    Кононенко было 53 года. Многие знали его как мистера Паркера из «Живого журнала», говорится в Telegram-канале RT. 

    Кононенко родился в 1971 году в городе Апатиты в Мурманской области. В 2005–2008 годах был одним из соведущих в программе «Реальная политика» на телеканале НТВ, в 2008 году пришел на радио «Вести FM», где вел ежедневную рубрику «Реплика». В 2009 году стал ведущим программы «Коллекция глупостей» на телеканале НТВ. С 2013 по 2017 год – колумнист газеты «Известия», автор и ведущий рубрики «Реплика» на телеканале «Россия-24». С 2016 года колумнист RT, сайтов Lenta.ru и «Газета.Ru».

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    14 мая 2024, 14:40 • Новости дня
    Белоусов указал на проблемы с комплектованием ВС России
    Белоусов указал на проблемы с комплектованием ВС России
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Определенные проблемы есть с комплектованием российских Вооруженных сил, однако речь не идет о мобилизации, заявил Андрей Белоусов, выдвинутый президентом Владимиром Путиным на пост главы Минобороны России.

    «Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах», – акцентировал Белоусов, добавив, что речь будет идти о «плановых мерах», причем процесс, по его словам, уже запущен.

    По мнению Белоусова, самый насущный вопрос сейчас – поставка боеприпасов, ракет, беспилотников, средств РЭБ войскам, находящимся в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    По каждому из этих направлений, отметил он, есть ежемесячные планы, однако реализация требует «буквально ежедневного и даже ежечасного включения».

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    14 мая 2024, 20:34 • Новости дня
    Блинкен рассказал, когда состоятся выборы на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся, что условия позволяют, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

    По его словам, «все украинцы смогут использовать свое право голосовать... как только украинцы согласятся, что условия позволяют», передает РИА «Новости».

    Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

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    14 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    Байден предъявил обвинения китайскому автопрому

    Байден: США не позволят Китаю заполнить американский рынок электрических авто

    Байден предъявил обвинения китайскому автопрому
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    США не позволят Китаю заполнить американский рынок электрических автомобилей, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

    Он также добавил, что США не допустят методы нечестной конкуренции среди производителей автомобилей, передает РИА «Новости». Как заявил Байден, Китай конкурирует нечестно с использование кибершпионажа.

    Ранее китайское министерство коммерции выразило решительный протест против действий США, включивших 37 китайских компаний в список организаций, подлежащих экспортному контролю, якобы из-за их «военного вмешательства» и связей с Россией.

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    14 мая 2024, 19:23 • Новости дня
    Лондон подтвердил разрешение Украине бить британским оружием по Крыму
    Лондон подтвердил разрешение Украине бить британским оружием по Крыму
    @ Tomasz Waszczuk/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лондон одобрил атаки Киева по территории Крыма британским оружием, заявил глава Минобороны королевства Грант Шаппс.

    У Украины есть разрешение на использование оружия «на территории Украины, включая Крым», которую Британия считает «неотъемлемой частью» Украины, сказал Шаппс, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Лондон продолжит разрешать использование своего оружия в других странах «в соответствии с международным гуманитарным правом».

    В апреле Британия подписала соглашение с киевским режимом, дающее британским компаниям возможность открывать на территории Украины ремонтные предприятия.

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    14 мая 2024, 15:19 • Новости дня
    Назван срок отмены бакалавриата в российских вузах

    Фальков: С 2025 года в России не будет понятия «бакалавр»

    Назван срок отмены бакалавриата в российских вузах
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 2025 года в России не будет понятия «бакалавр», его заменят высшее и высшее специализированное образование, заявил исполняющий обязанности министра науки и образования Валерий Фальков на заседании комитета по науке в Госдуме.

    Фальков также призвал увеличить срок обучения инженеров, врачей и педагогов с четырех до 5,5 лет и отметил, что будущее – за грантовым форматом финансирования и привлечением иностранных студентов, передает РИА «Новости».

    В целях повышения качестве медицинского образования Минобрнауки планирует скорректировать требования к открытию немедицинскими вузами образовательных программ по медицинским специальностям, рассказал он.

    Кроме того, Фольков сообщил о стоящей перед властями задаче по обновлению 800 общежитий. Разработаны критерии, соответствующий акт правительства находится на согласовании, добавил Фальков.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров не будет.

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    14 мая 2024, 15:03 • Новости дня
    Стало известно, что жене и дочери генерала Кузнецова стало плохо во время обысков
    Стало известно, что жене и дочери генерала Кузнецова стало плохо во время обысков
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе обысков дома у руководителя управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова у его супруги якобы возникли проблемы с сердцем, пишут Telegram-каналы.

    Обыск в двухэтажном коттедже в Истринском районе и на рабочем месте Кузнецова прошел 13 мая, в этот момент дома находились жена и дочь Кузнецова, им обеим из-за стресса стало плохо, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    Сам Кузнецов незадолго до задержания сообщал о головной боли.

    Ранее ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

    До этого источник указывал, что Кузнецова поместили под арест после допроса другого фигуранта уголовного дела.

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    14 мая 2024, 13:25 • Новости дня
    Подпольщики Херсона внедрились в ВСУ и уничтожили группу операторов БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы организации сопротивления «Русский Херсон» добровольно мобилизовались в ряды ВСУ, где уничтожили группу операторов дронов украинских войск, говорится в заявлении организации «Русский Херсон».

    Как сообщили в организации, подпольщики мобилизовались в ряды ВСУ и уничтожили группу БПЛА, терроризировавшую мирное население левобережья Херсонской области, убивавшую мирных жителей и уничтожавшую гражданскую инфраструктуру, передает ТАСС.

    Там добавили, что в дальнейшем подпольщики будут собирать информацию о местах расположения ВСУ и наращивать силу прямого воздействия на противника до полного освобождения Херсонской области.

    Ранее подпольщики сообщили, что ВСУ прикрываются мирными жителями в Херсоне.

    Коментарии (11)
    15 мая 2024, 09:45 • Новости дня
    Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре
    Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка украинских войск на востоке Часова Яра оказалась в оперативном окружении, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, на востоке Часова Яра группировка ВСУ попала в оперативное окружение, территория находится под полным огневым контролем ВС России. Там уточнили, что на этом участке фронта украинские войска несут большие потери.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Часовом Яре лишились возможности свободно подвозить резервные силы и боекомплекты.

    Коментарии (7)
    14 мая 2024, 14:05 • Новости дня
    В Москве задержали угрожавшего расправой участникам СВО стримера

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители в столице установили подозреваемого, который в ходе своего стрима оскорблял участников спецоперации и угрожал им расправой, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Подозреваемым оказался 36-летний уроженец Таганрога, его задержали в Зеленограде, он доставлен в ОМВД по району Крюково Москвы, указала Волк в своем Telegram-канале.

    В его квартире проведен обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника и средства мобильной связи.

    Между тем ГСУ СК по Москве в своем Telegram-канале отметил, что дело заведено по статье о возбуждении ненависти и унижения человеческого достоинства. Стример в ходе трансляции высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участников СВО.

    Ранее в Волгограде арестовали стримера, публично оскорблявшего участников СВО.

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    14 мая 2024, 16:24 • Новости дня
    Армения попросила Россию о выводе оперативных погрангрупп с границы с Азербайджаном

    Бортников сообщил о решении по выводу пограничников России из Армении

    Армения попросила Россию о выводе оперативных погрангрупп с границы с Азербайджаном
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ереван обратился с просьбой вывести временные оперативные группы российских пограничников на армяно-азербайджанской границе, такое решение принято, заявил кандидат на пост главы ФСБ Александр Бортников.

    Также по просьбе армянской стороны будет закрыт пограничный пункт в ереванском аэропорту Звартноц, сообщил Бортников, передает РИА «Новости».

    «Одновременно с этим Армения обратилась к нам с просьбой в том числе и закрыть пункт пропуска в международном аэропорту Звартноц, что, собственно говоря, мы и сделаем в ближайшее время», – сказал он.

    Он добавил, что пограничники России останутся в Армении, они будут охранять границу республики с Турцией и Ираном.

    Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вывод пограничников России из Армении.

    Коментарии (22)
    14 мая 2024, 20:18 • Новости дня
    Жириновский предсказал назначение Дегтярева министром спорта еще в 2018 году
    Жириновский предсказал назначение Дегтярева министром спорта еще в 2018 году
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сбылось новое предсказание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, на этот раз касающееся нового состава правительства России, сформированного после инаугурации президента Владимира Путина.

    Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году Жириновский прочил Алексею Дегтяреву пост министра спорта, отметив, что «пока назначают не таких, как Дегтярев, бардак будет».

    Во вторник Госдума одобрила предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры федеральных министров. На пост главы Минспорта утверждена кандидатура Михаила Дегтярева.

    Ранее сообщалось, что Жириновский четыре года назад предсказал обострение ситуации в Приднестровье.

    Коментарии (8)
    14 мая 2024, 20:02 • Новости дня
    В Аргентине секретарем комиссии по науке стала сторонница теории плоской Земли
    В Аргентине секретарем комиссии по науке стала сторонница теории плоской Земли
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Первым секретарем комиссии по науке, технологиям и производственным инновациям палаты депутатов Аргентины стала национальный представитель Лилия Лемуан, после этого назначения на пост ее видео, опубликованное в январе 2019 года, стало вирусным.

    В видео она распространяет теории заговора, не имеющие никакого научного обоснования. Так, Лемуан говорит о теории плоской Земли, о том, что человек не достиг Луны, а также о том, что Антарктида представляет собой стену льда вокруг плоской Земли, сообщает издание Chequeado.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил на должность премьера страны открытого гея Габриэля Атталя.

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