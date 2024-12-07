Реставрация Триумфальной арки Пальмиры приостановлена из- за обстрелов

Реставрация арки Пальмиры остановлена из-за обстрелов в районе исторического объекта

Tекст: Евгения Караваева

По словам Пиотровского, работа над проектом, осуществляемая в рамках российско-сирийского сотрудничества, была остановлена из-за неблагоприятной ситуации в Сирии, передает ТАСС.

«Проект был одобрен ЮНЕСКО, хотя это был проект, где Россия и Сирия – два государства, не очень любимых ЮНЕСКО. Началась работа, есть компьютерные модели, начались работы по подготовке площадки для реставрации Триумфальной арки, был определен карьер. Недавно обсуждали очередные вещи, связанные с финансированием», – заявил Пиотровский, добавив, что из-за боевых действий все поставлено на паузу.

Триумфальная арка Пальмиры, взорванная в 2015 году боевиками, пострадала значительным образом. Центральный пролет был полностью разрушен, а боковые пролетов сохранились лишь частично. Специалисты из России и Сирии занимаются тщательной реконструкцией, включая археологические исследования и цифровое моделирование.

Эксперты собрали и отсканировали исторические блоки арки, создав виртуальную модель, отражающую ее первоначальный вид. Около 40% старинных камней сохранены, обнаружены дополнительные древние блоки, которые можно использовать в реставрации. Необходимые элементы арки будут дополнены аналогичным известняком.

Ранее эксперты оценили нанесенный памятникам Пальмиры ущерб.