Захарова предложила Западу прекратить поставки оружия ради спасения Украины

Tекст: Максим Попов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные страны сосредоточиться на спасении «остатков» Украины, а не на ее военных успехах. Об этом она написала в своем Telegram в ответ на заявление главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, который после речи Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ, заявил о необходимости обеспечения «победы Украины».

По словам Захаровой, такая позиция может привести к уничтожению Украины и ее граждан, что, возможно, соответствует интересам НАТО.



Дипломат задала вопрос правительству Норвегии об отсутствии реакции на действия США и НАТО в Югославии в 1999 году и на Украине в 2014 году. Захарова напомнила, что бомбардировки Югославии силами НАТО были предприняты без одобрения Совета Безопасности ООН.

Напомним, накануне министр иностранных дел Норвегии Эйде призвал поддержать киевский режим, заявив о важности победы Украины в конфликте. В своей речи Эйде раскритиковал выступление Лаврова, обвинив Россию в неуважении территориальной целостности других государств.



