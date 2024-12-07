Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Захарова предложила Западу прекратить поставки оружия ради спасения Украины
Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о необходимости прекращения поставок вооружений киевскому режиму, предложив Западу сосредоточиться на спасении Украины, а не на ее военных победах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные страны сосредоточиться на спасении «остатков» Украины, а не на ее военных успехах. Об этом она написала в своем Telegram в ответ на заявление главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, который после речи Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ, заявил о необходимости обеспечения «победы Украины».
По словам Захаровой, такая позиция может привести к уничтожению Украины и ее граждан, что, возможно, соответствует интересам НАТО.
Дипломат задала вопрос правительству Норвегии об отсутствии реакции на действия США и НАТО в Югославии в 1999 году и на Украине в 2014 году. Захарова напомнила, что бомбардировки Югославии силами НАТО были предприняты без одобрения Совета Безопасности ООН.
Напомним, накануне министр иностранных дел Норвегии Эйде призвал поддержать киевский режим, заявив о важности победы Украины в конфликте. В своей речи Эйде раскритиковал выступление Лаврова, обвинив Россию в неуважении территориальной целостности других государств.