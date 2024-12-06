Певец Джанго: Среди участников СВО много талантливых поэтов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Сегодня в России рождаются стихи и мелодии, «которые обозначают вехи противостояния с Западом, противостояния с теми, кто мыслит материалистическими категориям. В этих песнях отображаются великие символы нашей истории», – отметил музыкант Алексей Поддубный (Джанго).

Артист рассказал, что ему повезло встретиться с руководителем проекта «Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас» монахом Киприаном (Валерий Бурков). Отец Киприан – Герой Советского Союза, лишившийся ног во время войны в Афганистане.

«Такие люди восхищают и дают желание распрямить спину», – добавил музыкант. Он также подчеркнул, что среди участников СВО много талантливых ребят с хорошим образованием, музыкальном вкусом.

Джанго отметил спрос на «песни для поднятия боевого духа», так как «развлекательная музыка сейчас не очень уместна». В то же время, по его словам, в стране сейчас слишком мало поэтов и композиторов, которые пишут песни и музыку о войне.

«Этот жанр нам необходим. В условиях драки с Западом без песни никак. Хорошая песня не просто отображает действительность, а предвосхищает ее. Происходящее сейчас ляжет в основу особой культуры, которую мы будем наблюдать позже. То, что пишется сейчас, – это руда, в которой мы высматриваем сверкание маленьких алмазиков. Но со временем они начнут оттачиваться и превратятся в нечто мощное», – считает Джанго.

В пятницу вечером в преддверии Дня Героев Отечества в большом зале Центрального академического театра Российской Армии состоялся гала-концерт фестиваля «Баллады специальной военной операции «Время выбрало нас», на котором исполнялись пени, написанные участниками и ветеранами СВО, членами их семей, волонтерами и очевидцами военных событий.

Президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам фестиваля подчеркнул значимость музыкальных произведений, посвященных героическим страницам истории России, и их роль в патриотическом воспитании молодежи.



Ранее замминистра обороны Анна Цивилева, которая посетила гала-концерт, призналась, что выступления участников СВО вызвали очень сильные эмоции.