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Путин направил приветствие участникам фестиваля песен СВО «Время выбрало нас»
Президент России Владимир Путин на фестивале «Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас» подчеркнул значимость музыкальных произведений, посвященных героическим страницам истории России, и их роль в патриотическом воспитании молодежи, сообщила пресс-служба Кремля.
В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Путин направил приветствие к открытию фестиваля «Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас», приуроченного ко Дню героев Отечества.
«Мы по праву гордимся яркой, богатой палитрой музыкальных произведений, посвященных ратным страницам истории Отечества, подвигам наших отцов, дедов и прадедов. Это уникальное культурное, духовное достояние укрепляет связь времен и поколений, служит патриотическому воспитанию молодежи. И потому считаю ваш проект важной и востребованной инициативой, достойно продолжающей замечательные традиции военной песни, которая в нашей стране пользуется искренней любовью и никого не оставляет равнодушным», – заявил российский лидер.
«Сегодня вы услышите произведения, имеющие особую ценность, ведь их авторы и исполнители – участники и ветераны специальной военной операции, жены, матери, близкие героев. В талантливых, идущих от сердца песнях правдиво, без прикрас рассказывается о том, что дорого каждому человеку, – о верных друзьях и товарищах, мужестве и благородстве, о любви к Родине», – заявил глава государства.
Путин выразил уверенность в том, что «нынешнее мероприятие пройдет на высоком творческом, организационном уровне, станет большим, запоминающимся событием для исполнителей и гостей».
Ранее замминистра обороны Анна Цивилева сообщила, что участники СВО получили возможность реализовать свой творческий потенциал, и сейчас их выступления проникают в глубину души каждого из слушателей. В пятницу в театре Российской Армии состоялся гала-концерт фестиваля «Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас».