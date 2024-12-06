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    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

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    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

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    6 декабря 2024, 20:22 • Новости дня

    Путин направил приветствие участникам фестиваля песен СВО «Время выбрало нас»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на фестивале «Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас» подчеркнул значимость музыкальных произведений, посвященных героическим страницам истории России, и их роль в патриотическом воспитании молодежи, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Путин направил приветствие к открытию фестиваля «Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас», приуроченного ко Дню героев Отечества.

    «Мы по праву гордимся яркой, богатой палитрой музыкальных произведений, посвященных ратным страницам истории Отечества, подвигам наших отцов, дедов и прадедов. Это уникальное культурное, духовное достояние укрепляет связь времен и поколений, служит патриотическому воспитанию молодежи. И потому считаю ваш проект важной и востребованной инициативой, достойно продолжающей замечательные традиции военной песни, которая в нашей стране пользуется искренней любовью и никого не оставляет равнодушным», – заявил российский лидер.

    «Сегодня вы услышите произведения, имеющие особую ценность, ведь их авторы и исполнители – участники и ветераны специальной военной операции, жены, матери, близкие героев. В талантливых, идущих от сердца песнях правдиво, без прикрас рассказывается о том, что дорого каждому человеку, – о верных друзьях и товарищах, мужестве и благородстве, о любви к Родине», – заявил глава государства.

    Путин выразил уверенность в том, что «нынешнее мероприятие пройдет на высоком творческом, организационном уровне, станет большим, запоминающимся событием для исполнителей и гостей».

    Ранее замминистра обороны Анна Цивилева сообщила, что участники СВО получили возможность реализовать свой творческий потенциал, и сейчас их выступления проникают в глубину души каждого из слушателей. В пятницу в театре Российской Армии состоялся гала-концерт фестиваля «Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас».

    6 декабря 2024, 11:09 • Новости дня
    ФОМ зафиксировал стабильно высокий уровень доверия россиян Путину

    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет 82%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину по-прежнему стабильно высокий и согласно опросу составляет 82%, сообщили в Фонде «Общественное мнение» (ФОМ).

    Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) отметил, что уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину остается высоким. Согласно данным ФОМ, 82% опрошенных заявили о своем доверии президенту, передает РАПСИ.

    Согласно опросу ВЦИОМ, с 25 ноября по 1 декабря уровень одобрения работы президента составил 75,7%. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,6% респондентов. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина и самого правительства России положительно оценили 51,2% и 49,9% опрошенных соответственно.

    Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 81% граждан России выражает доверие президенту России, а 82% респондентов считают, что Владимир Путин успешно справляется со своими обязанностями.

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    5 декабря 2024, 22:51 • Новости дня
    Хинштейн назначен ио губернатора Курской области

    Владимир Путин назначил Александра Хинштейна ио губернатора Курской области

    Хинштейн назначен ио губернатора Курской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В указе отмечается: «Принять отставку Губернатора Курской области Смирнова А.Б. по собственному желанию и назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области». Назначение вступает в силу с момента подписания президентского указа.

    Напомним, Алексей Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней. Он был назначен врио главы региона 15 мая 2024 года, а в сентябре победил на выборах губернатора. Хинштейн ранее занимал должность депутата Госдумы.

    Незадолго до информации о назначении Хинштейна президент провел с ним встречу. Во время разговора Путин отметил, что Хинштейн с 2016 по 2018 годы работал в качестве советника директора Росгвардии. «В этой связи хотел бы Вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом, но и той, которая сейчас освобождается нашими войсками», – подчеркнул президент.

    Хинштейн сообщил Путину о готовности возглавить Курскую область и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие, передает ТАСС.

    Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ,  позднее проходил обучение в Московском университете МВД России. Получил известность как автор резонансных журналистских расследований.

    Был депутатом депутатом Госдумы нескольких созывов, начиная с 2003 года. С 2016 по 2018 год  – советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии Виктора Золотова. Отвечал за вопросы нормативно-правового регулирования, идеологическую, пропагандистскую и информационную работу. В Госдуме VIII созыва и до назначения в Курскую область возглавлял комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.


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    6 декабря 2024, 21:11 • Видео
    Ле Пен лишила Макрона премьера

    Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

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    6 декабря 2024, 11:38 • Новости дня
    Минченко объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области

    Минченко указал на личные качества и опыт назначенного врио главы Курской области Хинштейна

    Минченко объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Александр Хинштейн зарекомендовал себя в качестве человека, способного выстраивать с обществом открытый и доверительный диалог. К тому же, у него за плечами есть опыт работы в Росгвардии, что очень важно для приграничных территорий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее депутат Хинштейн был назначен на пост врио Курской области.

    «Я лично знаком с Александром Хинштейном достаточно давно и могу с уверенностью сказать, что он как никто другой подходит на должность врио главы Курской области. Это целеустремленный, талантливый человек, который смог на деле доказать свой управленческий профессионализм», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Он уже зарекомендовал себя в качестве публичного политика. Напомню, что Хинштейн несколько раз избирался в Госдуму, он умеет работать с людьми, способен выстраивать с обществом открытый доверительный диалог», – акцентирует он.

    «К тому же, Александр Хинштейн несколько лет занимал должность советника главы Росгвардии. А учитывая текущую обстановку в Курской области, регион нуждается в управленцах, которые имели опыт работы в силовых структурах», – заключил Минченко.

    Ранее Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Из документа также следует, что предыдущий глава региона Алексей Смирнов досрочно подал в отставку по собственному желанию.

    Во время личной встречи с Хинштейном, президент подчеркнул, что значительная часть его деятельности была связана с работой в Госдуме. Однако в период с 2016 года по 2018 год он трудился на посту советника главы Росгвадрии. По оценке Владимира Путина, именно этот опыт и должен помочь новому врио в будущей деятельности.

    «Сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом», – заметил Путин.

    В ответ Хинштейн выразил надежду, что справится с поставленной задачей. Позже врио в своем Telegram-канале сообщил, что направится в регион «в ближайшее время».

    Назначение Хинштейна позже объяснил и пресс-секретарь Владимира путина Дмитрий Песков. По его словам, данная кандидатура выбрана с учетом опыта экс-депутата на предыдущих должностях и признана наиболее подходящей для решения стоящих перед областью задач. «Когда человек возглавляет регион, он приходит туда работать надолго, работать полноформатно», – добавил он.

    Напомним, Александр Хинштейн был депутатом от партии «Единая Россия» с 2003 года по 2016 год, а также с 2018 года по 2024 год. С февраля 2019 года занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В январе 2020 года получил должность председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Является автором или соавтором около 200 законопроектов и поправок.

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    6 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения серийного выпуска этих систем в России.

    Такое заявление он сделал после заседания Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС. Путин отметил, что это связано с подписанным договором о гарантиях безопасности и сможет быть реализовано благодаря наращиванию серийного выпуска ракетных систем в России.

    «Что касается возможности размещения такого, прямо скажем, грозного оружия, как «Орешник» на территории Белоруссии: поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным», – сказал российский лидер.

    Комплекс «Орешник» будет частью ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России, но определение целей будет оставлено за Минском, сообщил Путин.

    До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко публично попросил Путина разместить «Орешник» на белорусской территории, подчеркнув важность новых систем вооружений.

    Путин также отметил, что комплексы будут поступать на вооружение России и Белоруссии параллельно.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии. МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике».

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    6 декабря 2024, 14:05 • Новости дня
    Россия и Белоруссия решили объединить шествия в честь 80-летия Победы
    Россия и Белоруссия решили объединить шествия в честь 80-летия Победы
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия и Белоруссия планируют объединенное шествие «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в материалах к визиту российского президента Владимира Путина в Минск.

    Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должно стать ключевым событием 2025 года, говорится в документах, передает ТАСС.

    На утверждение Высшего госсовета Союзного государства внесен план мероприятий, в котором отдельным пунктом закреплено проведение объединенного шествия акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит».

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

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    6 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад толкает мир к глобальному конфликту

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действия западных стран на украинской территории двигают мир к глобальному конфликту, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

    «Нашу особую озабоченность, естественно, вызывает положение дел в Европейском регионе – в частности, конечно, на Украине. Страны Запада намеренно обостряют напряженность. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он назвал такие действия Запада безответственными, и подчеркнул, что они толкают мир на грань глобального конфликта.

    Ранее глава российского государства отмечал, что Запад становится все менее «глобальным», его доля в мировом ВВП постоянно сокращается.

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    6 декабря 2024, 13:35 • Новости дня
    Названа дата прямой линии с Путиным

    Песков сообщил о совмещенной пресс-конференции и прямой линии с Путиным 19 декабря

    Названа дата прямой линии с Путиным
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин выступит 19 декабря в совмещенном формате, объединяющем ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию в совмещенном формате 19 декабря, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дата проведения совмещенной пресс-конференции и прямой линии с президентом Владимиром Путиным пока не определена.

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    6 декабря 2024, 17:08 • Новости дня
    Путин и Лукашенко подписали договор об объединенном рынке электроэнергии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии двух государств.

    Церемония подписания договора о формировании объединенного рынка электроэнергии между Россией и Белоруссией прошла в Минске после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске, передает ТАСС.

    В июле Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка России и Белоруссии. Российский лидер заявил, что это позволит снизить цены для потребителей.

    Лукашенко выразил надежду на скорейший запуск общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов между Белоруссией и Россией.

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    6 декабря 2024, 12:26 • Новости дня
    Политолог Баширов: Хинштейн сможет ответить на запросы жителей Курской области
    Политолог Баширов: Хинштейн сможет ответить на запросы жителей Курской области
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Руководитель Курской области должен обладать двумя качествами: уметь простым языком разъяснять гражданам ситуацию в регионе и работать в постоянно меняющейся обстановке. Александр Хинштейн в этом плане показал себя как подходящий кандидат, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области.

    «Александр Хинштейн – настоящий патриот России. Он хорошо зарекомендовал себя во время работы в Госдуме. Отмечу, что депутатом он избирался в одномандатных округах, а это гораздо сложнее, чем быть в партийных списках. Это говорит о том, что он способен налаживать тесный контакт с населением», – отметил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Умение слушать граждан, учитывая текущее положение Курской области, крайне важно для главы региона. Как отметил сам Владимир Путин, жителям этой территории необходимо оказать максимальную поддержку. В условиях боевых действий сделать это крайне непросто», – говорит он.

    «Помимо этого, Хинштейн обладает впечатляющим законотворческим опытом. Эта деятельность всегда подразумевала острую реакцию на меняющийся политический ландшафт. Данный навык как раз и пригодится новому врио главы области», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, назначение Хинштейна можно объяснить двумя основными причинами. Первая – для работы в приграничной территории необходим человек, способный простым языком разъяснить гражданам имеющиеся проблемы. А вторая – он обязан уметь справляться со стрессом и действовать в быстро меняющихся обстоятельствах», – считает собеседник.

    «Однако не стоит упускать из виду тот факт, что государство прикладывает немало усилий для того, чтобы максимально полно удовлетворить потребности жителей Курской области. А имеющиеся контакты Хинштейна с федеральным центром лишь укрепят имеющиеся процессы», – рассуждает Баширов.

    «Что касается Алексея Смирнова, ушедшего в отставку, на мой взгляд, он также заслуживает большого уважения. Когда тот шел на выборы, в регионе сохранялась относительно спокойная обстановка. Сейчас же, по всей видимости, он понял, что его компетенций в текущих условиях недостаточно. Экс-губернатор принял мужественное решение: уступил дорогу более подходящему на этот пост человеку», – заключил Баширов.

    Ранее Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Из документа также следует, что предыдущий глава региона Смирнов досрочно подал в отставку по собственному желанию.

    Во время личной встречи с Хинштейном, президент подчеркнул, что значительная часть его деятельности была связана с работой в Госдуме. Однако в период с 2016 года по 2018 год он трудился на посту советника главы Росгвадрии. По оценке Путина, именно этот опыт и должен помочь новому врио в будущей деятельности.

    «Сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом», – заметил Путин.

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    6 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин сообщил об отмене роуминга с Белоруссией в 2025 году

    Путин заявил об отмене роуминга между Россией и Белоруссией с 1 марта 2025 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пользователи связи в России и Белоруссии смогут воспользоваться новыми тарифами без роуминга с 1 марта 2025 года, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

    «Сегодня будет принято новое решение – о введении комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства. Новые правила вступят в силу уже с 1 марта 2025 года», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря обсудят постепенную отмену роуминга и введение комфортных тарифов между двумя странами.

    Напомним, в пятницу Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

    5 ноября Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил около 20 документов на заседании. Одним из ключевых решений стала резолюция об отмене роуминга на территории Союзного государства, что создаст комфортные тарифы для пользователей связи.

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    6 декабря 2024, 17:35 • Новости дня
    Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности Союзного государства

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

    Документ определяет взаимные обязательства обеих стран по обороне и защите суверенитета, независимости и конституционного строя. Также в договоре уточняются меры по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства, передает ТАСС.

    Путин пояснил, что для выполнения обязательств могут быть задействованы все имеющиеся силы и средства, включая российское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии. Российский лидер напомнил, что условия возможного использования ядерного оружия четко прописаны в обновленной ядерной доктрине России, которая предусматривает его применение в оборонительных целях в случае возможного нападения.

    Подписание договора, по словам Путина, позволит надежно защитить безопасность России и Белоруссии, обеспечив условия для дальнейшего мирного и устойчивого развития двух государств.

    Ранее Лукашенко заявил, что намерение Москвы и Минска подписать договор о гарантиях безопасности вызвало сильную реакцию на Западе.

    Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва и Минск готовятся утвердить новый договор о гарантиях безопасности и Концепцию безопасности Союзного государства, которые предусматривают взаимные обязательства России и Белоруссии в сфере обороны.

    Кроме того, Путин и Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии двух государств.

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    6 декабря 2024, 17:50 • Новости дня
    Путин объявил о согласовании почти всех спорных вопросов с Белоруссией

    Президент Путин сообщил о согласовании большинства спорных вопросов с Белоруссией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Практически все спорные вопросы с Белоруссией согласованы, однако в экономической сфере остаются вопросы, требующие дальнейшей проработки, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин подчеркнул, что «на сегодняшний день практически все вопросы, которые вызывали необходимость согласования, согласованы». Он отметил, что Лукашенко и представители обеих сторон осведомлены о достигнутых договоренностях, сообщает ТАСС.

    Высший госсовет Союзного государства стал местом, где были обсуждены и решены многие спорные моменты, что позволит углубить и расширить взаимодействие между двумя странами в различных сферах.

    Ранее Путин и Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии России и Белоруссии. Также президент России заявил, что Белоруссия является четвертым крупнейшим торговым партнером страны, и сообщил об отмене роуминга с Белоруссией с 2025 года.

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    6 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин и Лукашенко встретились в Минске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Минске проходит встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, где они планируют обсудить вопросы от обороны до тарифов на связь, а также подписать ключевые документы по единой энергосистеме и безопасности, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Церемония официальной встречи состоялась во Дворце независимости. На мероприятии лидеры пожали друг другу руки и обменялись приветствиями, сообщает ТАСС.

    Для передвижения по Минску Путин использовал отечественный представительский автомобиль «Аурус».

    Также сегодня состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, где лидеры обсудят важные вопросы, касающиеся обеих стран, такие как оборона и тарифы на связь.

    Встреча также будет включать субстантивные выступления двух вице-премьеров. От России выступит Алексей Оверчук. Основные вопросы коснутся единой энергосистемы и безопасности.

    Помимо обсуждений, Путин и Лукашенко подпишут важные документы по единой энергосистеме и безопасности.

    Напомним, Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Путин и Лукашенко обсудят двусторонние вопросы и актуальные международные проблемы.

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    6 декабря 2024, 17:29 • Новости дня
    Россия и Белоруссия утвердили Концепцию безопасности Союзного государства

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и белорусская делегации утвердили Концепцию безопасности Союзного государства, которая формулирует оценки международной обстановки и совместные меры противодействия угрозам.

    Документ принят по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что в документе содержатся оценки международной обстановки и указываются совместные меры по противодействию основным вызовам и угрозам.

    Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии двух государств.

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    6 декабря 2024, 14:27 • Новости дня
    Госсекретарь Совбеза Белоруссии: У Лукашенко и Путина свои ядерные чемоданчики

    Tекст: Денис Тельманов

    У президентов Белоруссии и России собственные ядерные чемоданчики и «красные кнопки», что подтверждает право каждого из них на использование ядерного оружия на территории своей страны, отметил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства.

    Вольфович сообщил журналистам перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства о том, что президенты Белоруссии и России имеют свои личные ядерные чемоданчики и «красные кнопки». Вольфович подчеркнул, что это не шутка: ядерное оружие, находящееся в Белоруссии, может быть применено только белорусским лидером, а вооружение в России – только президентом РФ, передает ТАСС

    Он также отметил важность взаимной поддержки двух стран на международной арене в защите национальных интересов. Вольфович заявил, что Россия защитит Белоруссию в трудную минуту, а Белоруссия всегда готова поддержать Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия постоянно обмениваются информацией через спецслужбы для оценки потенциальных угроз со стороны Запада, а вопросы безопасности Союзного государства обсуждаются на высшем уровне. 3 декабря состоялась встреча президента России Владимира Путина и государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева по подготовке к заседанию Высшего Государственного совета, которое проходит в пятницу в Минске.

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии. Обновленная ядерная доктрина России, как подтвердил секретарь СБ РФ Сергей Шойгу, охватывает страны ОДКБ, включая Белоруссию.

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